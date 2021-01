5 objets à imprimer en 3D pour vos loisirs

L’impression 3D est partout dans notre quotidien, ce depuis la démocratisation des imprimantes qui permettent de faire cette réalisation. Ses enjeux sont cruciaux pour les entreprises, car elle permet d’avancer rapidement les choses en optimisant le processus de fabrication. Le saviez-vous ? Les particuliers sont également en mesure d’imprimer à leur guise des objets divers justes pour le fun. Cela est possible grâce aux imprimantes 3D commercialisées de plus en plus dans le commerce. Voici alors 5 objets que vous pourrez imprimer chez vous grâce à un service impression 3D.

Cadenas à usage unique

Si vous voulez imprimer un objet pour vous initier dans l’impression 3D et pour vous amuser, pourquoi ne pas faire quelques choses d’utiles ? Nous avons une proposition à vous faire : un cadenas à usage unique. Celui-ci ne sert pas réellement à verrouiller votre accès, mais plutôt à détecter une tentative d’effraction. Son impression se fait en 30 minutes seulement et ne vous coûte que de quoi payer des cacahuètes.

Étui à brosse à dents

Vous vous ennuyez à la maison et vous avez sorti votre grosse imprimante ? Si l’idée vous manque, nous en avons plein. Un étui à brosse à dents par exemple. Un joli accessoire pour protéger votre brosse à dents lorsque vous êtes en voyage, qu’en pensez-vous ? Histoire de ne pas retrouver toutes vos affaires pleines de dentifrice. Son impression se fait idéalement en PETG et ce serait parfait. Attention toutefois à bien nettoyer après usage. Bon courage !

Accessoire pour masque

On imprime en 3D un accessoire pour masque pour s’amuser à la maison. Voilà bien une idée qui n’est pas totalement dépourvue d’intérêts. Imprimable à la maison en seulement quelques minutes, cet accessoire peut se glisser facilement sous votre masque. Vous direz merci à votre créativité lorsque vous ne vous sentez plus étouffé lorsque vous portez votre masque. Un petit rappel en cette période de pandémie, tâchez de bien couvrir votre bouche et votre nez pour ne pas attraper le virus. D’ailleurs, vous serez confortable avec votre œuvre glissé dessous.

Attaches pour écouteurs sans fil

Auprès d’une entreprise spécialisée en impression 3D Paris, vous pourrez imprimer des attaches pour écouteurs Wireless, mais vous pourrez également le faire de vos propres mains à la maison. Si vous avez l’imprimante dédiée à la maison, ce n’est pas très difficile à faire. Ce que vous avez à faire c’est de télécharger le modèle en version PETG sur internet et suivre les notices de produits. C’est un jeu d’enfant vous verrez. L’accessoire, vous pourrez vous en servir tous les jours pour protéger vos écouteurs.

Un cube anti-stress

Rien de mieux que ce petit jouet en cube pour vider sa tête après une journée fatigante et stressante. Plus besoin de l’acheter à plusieurs euros dans le commerce si vous avez une imprimante 3D qui vous permettra de le réaliser en quelques minutes seulement. Pour économiser du temps et de matière première, l’essentiel serait de réduire les dimensions de l’objet à 80 %. Mais si vous avez du temps à tuer, vous pourrez faire des modèles plus complexes qui seront plus longs à imprimer.