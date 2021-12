5 astuces pour vous sentir mieux à la maison

Vous ne vous sentez pas toujours bien chez vous ? Vous aimeriez améliorer votre intérieur pour vous y sentir mieux ? Ces 5 conseils devraient vous y aider !

1. Une maison propre et rangée

D’abord, vous vous sentirez beaucoup mieux dans un espace propre et rangé. C’est le changement le plus facile et rapide à mettre en place. Il est scientifiquement prouvé que le désordre peut surcharger le cerveau, et donc augmenter le stress.

Voici donc quelques conseils pour mettre de l’ordre dans votre maison :

Faites votre lit le matin, pour bien commencer la journée.

Ne laissez pas les courriers et papiers s’accumuler. Dès réception, rangez-les plutôt dans un dossier ou un bac.

Rangez vos affaires dans des meubles et/ou des boîtes, afin que rien ne traîne. Et débarrassez-vous des objets inutiles qui encombrent votre espace.

Faites appel à une femme de ménage à Bruxelles qui nettoiera votre intérieur de manière régulière. Cela vous épargnera cette corvée, tout en vous offrant la satisfaction d’un résultat professionnel. De plus, ranger votre maison lui permettra aussi de nettoyer plus aisément.

2. Mettez-y de la couleur

Ensuite, la couleur a un lien profond avec notre humeur et nos pensées. Certaines peuvent détendre, d’autres donner de l’énergie. Dans tous les cas, ajouter de la couleur à votre intérieur (en peignant les murs ou sous forme de décorations, par exemple) vous aidera à vous sentir mieux.

Créez donc un sentiment positif avec ces teintes :

Vert, bleu et tons terreux sont plus apaisants. Ils conviennent aux chambres à coucher, aux salles de bains et aux pièces familiales.

Rouge, orange et jaune sont plus énergiques et stimulantes. À privilégier dans les pièces où vous souhaitez être productif.

Évoquant la fraîcheur et la simplicité, les tons de blanc aident à clarifier l’esprit.

3. Les bienfaits de la nature

Troisièmement, les plantes ont un effet bénéfique sur le moral et la santé. Elles purifient l’air et aident à améliorer l’humeur. Voici donc comment exploiter les ondes positives de la nature chez vous :

Disposez des plantes en pot dans toutes les pièces de la maison, en choisissant les variétés adaptées aux conditions du lieu (température, humidité, luminosité…).

Placez des fleurs fraîches dans un vase pour décorer le salon ou la salle à manger.

Intégrez des éléments naturels, comme des meubles en bois, des objets tissés (jute, rotin, bambou) et des décorations botaniques.

4. Un bon éclairage

Comme la couleur, l’éclairage peut également avoir un impact puissant sur notre humeur. Dans tous les cas, la lumière naturelle est toujours préférable.

Heureusement, il existe aussi plusieurs façons d’optimiser l’éclairage pour se sentir mieux :

Combinez trois types d’éclairage : général, d’ambiance et fonctionnel.

Ouvrez vos stores ou rideaux pour laisser entrer la lumière naturelle en journée.

Le soir, allumez des bougies pour vous détendre et améliorer votre humeur.

Préférez des ampoules LED blanc chaud à intensité variable. Elles sont plus agréables et relaxantes, tout en vous faisant économiser de l’énergie .

5. Ajoutez des touches personnelles

Enfin, l’ajout d’objets personnels dans votre espace est une excellente façon de booster votre moral. Cela rendra votre intérieur unique, tout en vous rappelant de bons moments. Exposez donc des souvenirs de voyages, des photos personnelles, des objets spéciaux, etc.