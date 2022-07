TEST – Cricut Hat Press, notre avis sur cette imprimante à chapeaux et casquettes !

Lancée sur le marché en mars 2022, la Hat Press est venue compléter la gamme de presses à chaud de la marque Cricut. Grâce à la forme incurvée de sa plaque chauffante, la Hat Press permet de personnaliser des casquettes, chapeaux et bobs. Elle arrive donc à point nommé pour les vacances d’été !

La Cricut Hat Press pourrait être comparée, à tort, à la Cricut Easy Press Mini car elle est compacte, et permet de travailler sur des petites surfaces mais elle n’est pas optimale pour les surfaces courbes car la chaleur n’est pas uniforme sur toute la surface. Il manquait donc un outil pour s’amuser avec de nouveaux supports. J’ai découvert ce produit via les réseaux sociaux et j’avais hâte de pouvoir la tester. Découvrons ensemble si elle est aussi merveilleuse que je ne l’espérais.

Unboxing et première impression

Comme toujours avec Cricut, l’emballage est magnifique et il me tarde de découvrir si le contenu est du même acabit, ce dont je n’ai aucun doute. La presse est livrée avec son support, une forme de chapeau (la boule de maintien) et un rouleau de tape résistant à la chaleur. Sont également fournis, le manuel d’utilisation et un kit de démarrage contenant un “échantillon” nous permettant de nous familiariser avec le produit sans avoir à réfléchir au premier motif à créer, pour autant que vous aimiez celui qui est proposé. J’adore sa petite taille (10,92 x 16,51 x 12,95 cm) et son poids plume (1,09 Kg) qui permettent de l’utiliser et de la ranger facilement.

Je suis également conquise par son design épuré et son ergonomie. Même Nicolas qui n’a pas forcément d’avis sur l’esthétique de ce genre de produit trouve que l’objet est très beau, c’est pour dire ! La Hat Press est munie de deux boutons sur le côté. Celui du bas, sert de bouton on/off mais également à sélectionner la puissance souhaitée. Celui du haut permet de lancer le processus de transfert.

Il existe trois niveaux de chauffe prédéfinis (allant de 125°C à 205°C), indiqués par les vagues en dessous des boutons, qui permettent de travailler avec des vinyles thermocollant (iron-on) et des produits de sublimation (infusible Ink).

Prise en main et première création

J’ai reçu la Hat Press à tester quelques jours avant les classes de mer de ma fille. J’y ai vu l’occasion idéale de lui créer un cadeau personnalisé à glisser dans sa valise.

Comme à mon habitude, je fais tout en dernière minute, et c’est donc à la fin d’un week-end chargé que je me suis lancée dans la création de son bob. Heureusement, j’avais regardé plusieurs vidéos avant de recevoir le produit afin de lancer directement ma première création. J’avais cru comprendre que ça allait être facile, je ne m’attendais pas à ce que ce soit SI facile. L’appairage a été réalisé en quelques secondes grâce à la fonction Bluetooth qui lui permet de communiquer avec la nouvelle application gratuite Cricut Heat.

Pour ceux qui ont l’habitude de travailler avec des presses Cricut, il ne faut pas confondre l’application Cricut Heat avec le guide de chaleur de Cricut. Alors que ce dernier donne des indications sur la température et le temps de chauffe adéquat en fonction des matières et outils utilisés, l’application Cricut Heat est quant à elle une véritable assistante personnelle.

Une fois la Hat Press activée, son utilisation est aussi simple que de compter jusqu’à trois.

1/ Vous créez votre modèle avec des matériaux thermocollants ou à sublimation. 2/ Vous sélectionnez le matériaux et support dans Cricut Heat qui communiquera à la Hat Press le temps et le niveau de chauffe adéquat. Il suffit d’appuyer sur le bouton de démarrage et le tour est joué. Lorsque le bouton est orange, la presse est en chauffe, lorsqu’il passe au vert, la presse est prête à l’emploi. 3/ Vous pressez, et vous attendez que la magie opère !

En dix minutes montre en main, alors que je n’avais jamais utilisé la Hat Press, j’ai activé la presse et terminé mon premier projet. L’application et la machine sont intuitives et à portée de tous.

Vu la taille de la boule à chapeau (16,51 cm de profondeur x 13,2 cm de hauteur x 19,05 cm de largeur), j’avais peur qu’elle ne convienne pas aux modèles de casquettes et accessoires pour enfants, mais cela fonctionne sans problème. Grâce à sa poignée, il est facile de la manipuler, mais pour un usage optimal, la poignée doit être orientée à l’opposé de votre objet.

Pour éteindre la presse, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton du bas. Pas d’inquiétude si vous oubliez, Cricut pense toujours à votre sécurité et la presse s’éteint automatiquement après treize minutes (oui, oui 13) d’inactivité.

Mes petits conseils pour vos créations

Personnellement, depuis que j’ai découvert l’infusible Ink, je ne jure plus que par cela. Le rendu est tellement lisse et net, et je n’ai plus peur que mes créations se décollent. Mais attention, si vous souhaitez en utiliser pour vos casquettes, vous devez absolument travailler avec des tissus avec un haut pourcentage de polyester. Cricut vend deux modèles de casquettes adultes qui sont compatibles avec les produits de sublimation.

La Hat Press fonctionne avec tout autre casquette, chapeau et bob du commerce. Il faut uniquement s’assurer que la “forme à chapeau” s’insère dans l’accessoire pour éviter que des bulles ne se forment lors du transfert.

Lorsque vous travaillez avec des petits motifs, n’hésitez pas à user et abuser du ruban adhésif pour que votre création tienne correctement et que le transfert de chaleur se fasse de façon parfaite. J’avais fait l’erreur avec la Cricut Mug Press et avait obtenu des transferts un peu ratés et “coulants”. J’ai redoublé d’attention cette fois-ci.

Pour ne pas me rater, je prends les mesures minimum et maximum de ma zone d’impression, et dans le Design Space, j’insère un rectangle des deux dimensions ce qui permet une meilleure visualisation du rendu. Sachez malgré tout que Cricut recommande un design d’une taille de 5,7 cm de haut x 10,79 cm de large maximum. Cela permet à votre création de recevoir une chaleur uniforme lors du transfert.

Parlons chiffres

A l’instar de mon test pour la Cricut Mug Press, je calculé le prix de revient d’une casquette. Pour cela, je me suis basée sur les prix de la boutique en ligne officielle de Cricut.

La Cricut Hat Press est vendue 159,99 euros ( Amazon ).

( ). Le lot de 3 casquettes adultes (grises ou baseball) à 24,99 euros.

Le paquet de 2 feuilles infusible Ink coûte 9,99 euros et un ruban adhésif de 2 cm sur 16m coûte 7,99 euros

Afin de créer vos motifs, il faut une imprimante à sublimation (Cricut n’en propose pas), ou une machine de découpe (la moins onéreuse, la Cricut Joy, est disponible au prix de 189,99 euros).

Et comme toujours, l’abonnement « Cricut Access » du Design Space (gratuit le premier mois). L’abonnement mensuel est de 9,99€ et l’annuel de 99,99€.

Sans compter l’investissement des machines et de l’abonnement au Design Space, le prix d’une casquette personnalisée avec la Hat Press démarre à un peu plus 10 euros. Bien entendu, plus le motif est grand et plus vous utilisez de couleurs ou de type de matériaux de transfert, plus le prix grimpera.

Conclusion

Comme pour tous les autres produits de la marque, je suis tombée sous le charme de la petite merveille qu’est la Cricut Hat Press. Elle est tellement intuitive et facile d’utilisation que finalement, le plus long, est de choisir le motif souhaité !

Ne nous voilons pas la face, la Hat Press s’adresse aux personnes qui souhaitent personnaliser régulièrement des casquettes, chapeaux ou bobs. Cela fait cher la casquette si vous ne désirez en personnaliser qu’un ou deux par an. Si vous êtes tombée amoureuse du monde Cricut comme moi, les 160 euros qu’elle coute, ne seront pas un obstacle. Je n’ai pas une tête à chapeau, mais rien qu’à voir tout ce que je peux faire avec la Hat Press, j’ai très envie de me persuader du contraire.

Toutes les photos sont disponibles sur Google Photos. (Crédits : Nicolas Varga).

Cricut Hat Press 159 € 9 Design 9.5/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Facilité d'utilisation 9.5/10

















Qualité du produit fini 9.0/10

















Prix de revient par casquette 8.0/10

















Pros Un design sobre, simple, élégant

Une facilité déconcertante de prise en main et d’utilisation

Un rendu professionnel

La sécurité toujours présente Cons Cricut ne propose pas encore d’accessoires enfants

Prix des consommables et de l’abonnement Cricut Access Acheter