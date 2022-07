Garmin Edge Explore 2 : précision, simplicité d’utilisation et une multitude de nouveaux itinéraires

Garmin dévoile le Edge® Explore 2 et le Edge® Explore 2 Power Mount Bundle, des GPS de vélo fiables et faciles à utiliser qui guideront les cyclistes occasionnels ou adeptes d’eBike dans leur prochaine aventure. Dotée d’une autonomie de 16 heures en utilisation intensive et de 24 heures en mode économie d’énergie, la série Edge Explore 2 est préchargée avec une série de cartes intuitives et contrastées permettant aux cyclistes de visualiser les routes et les sentiers les plus populaires, les zones à trafic dense et les points d’intérêt les plus appréciés, le tout à partir d’un écran tactile de 3 pouces réactif et facile à lire. De plus, le nouveau Edge Power Mount(1), disponible avec le Edge Explore 2 Power, permet aux adeptes de vélos électriques d’alimenter en permanence leur GPS Edge. Il n’y a plus aucun doute : c’est le compagnon idéal pour votre prochaine escapade sur deux roues.

Ces GPS de vélo iconiques Garmin sont encore plus faciles à utiliser et présentent de nouvelles fonctions eBike et le Edge Power Mount, qui permet aux cyclistes de recharger leur GPS tout en roulant