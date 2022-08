OPPO lance sa Watch Free et trois nouveaux modèles d’écouteurs Enco en Belgique

L’OPPO Watch Free est officiellement disponible dès aujourd’hui en Belgique. Avec cette montre connectée contemporaine, équipée d’un suivi du sommeil personnalisé, de modes sportifs professionnels et de diverses fonctionnalités pour la santé, OPPO fait la promotion d’un style de vie qui bouge. En parallèle, OPPO lance également trois nouveaux modèles d’écouteurs sans fil Enco. En plus du modèle OPPO Enco X2 haut de gamme, les OPPO Enco Air2 et Enco Air2 Pro font également leur apparition. Les produits sont en vente via la nouvelle boutique en ligne belge d’OPPO et d’autres canaux de vente.

Vers un mode de vie sain avec l’OPPO Watch Free

La santé n’a pas de prix. C’est pourquoi OPPO lance une montre connectée abordable avec l’OPPO Watch Free, équipée de toutes les fonctions nécessaires pour mener une vie active. L’OPPO Watch Free est disponible pour seulement 99 euros et propose une analyse du sommeil, divers modes sportifs et d’autres fonctionnalités en lien avec la santé.

De bonnes nuits de sommeil avec OSleep

Une bonne nuit de sommeil, c’est essentiel pour rester en bonne santé et productif. Osleep fournit un suivi personnalisé et une analyse complète du sommeil de qualité professionnelle, avant, pendant et après le sommeil. Oubliez les nuits blanches grâce à l’évaluation exclusive du risque de ronflement qui détecte efficacement les problèmes de sommeil.

Pour aider les utilisateurs à s’endormir plus rapidement et à profiter d’une meilleure nuit de sommeil, l’OPPO Watch Free envoie des notifications à l’heure du coucher et analyse la latence, la durée et les différentes phases du sommeil, comme le sommeil profond, léger et paradoxal.

Gardez la forme avec plus de 100 modes sportifs

L’OPPO Watch Free prend en charge plus de 100 modes sportifs à l’aide d’un capteur de mouvement à six axes intégré et d’un capteur de fréquence cardiaque optique. Un aperçu pratique affiche tous les efforts que vous faites par jour. De plus, des cours de course à pied professionnels intégrés sont disponibles pour vous aider à atteindre plus efficacement vos objectifs de remise en forme et de brûlage des graisses. L’OPPO Watch Free prend également en charge la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24. Les employés de bureau sont maintenus en forme grâce à des rappels réguliers à se dégourdir les jambes, ainsi qu’à de courtes vidéos de cinq minutes pour aider à se détendre et à rester en forme.

De multiples fonctions de confort et une longue durée de vie de batterie

L’OPPO Watch Free propose une gamme de fonctionnalités utiles telles que les notifications de messages, les notifications d’appels entrants, le rejet d’appels, le contrôle de la musique et une fonction de recherche pour le téléphone. De cette manière, vous pouvez donc utiliser la montre connectée comme une extension de votre téléphone. L’OPPO Watch Free a une longue durée de vie de batterie de 14 jours et cinq minutes de charge suffisent pour récupérer du jus pour une journée complète d’utilisation.

Une conception légère et d’innombrables cadrans stylés

Les montres intelligentes ne sont pas seulement fonctionnelles, elles servent également d’accessoires de mode. L’OPPO Watch Free ne pèse que 33 grammes et est donc légère à porter. En plus de cela, son écran AMOLED HD de 1,64 pouces est facile à lire et offre de nombreuses informations en un seul coup d’œil. Le bracelet en cuir lisse est confortable et avec plus de 40 cadrans élégants et la fonction AI Outfit Watch Face 2.0, vous aurez toujours un cadran de montre adapté à votre tenue.

Les OPPO Enco X2 : un produit phare avec une expérience audio de type HiFi

Les haut-parleurs de type HiFi des écouteurs OPPO Enco X2 ont été développés en collaboration avec le géant de l’audio Dynaudio. Cette technologie stéréo haut-de-gamme est intégrée aux haut-parleurs des écouteurs et permet de créer l’impressionnant système acoustique SuperDBEE. De plus, les écouteurs sont dotés de la certification audio sans fil Hi-Res et du tout nouveau codec audio haute définition à faible latence (LHDC) 4.0. Le bruit ambiant est atténué grâce à la suppression active du bruit (ANC) ultra large.

Le design mince et épuré des écouteurs OPPO Enco X2 est léger, grâce à un poids de seulement 4,7 grammes, et assure un confort optimal lorsqu’on les porte. Les oreillettes sont étanches à la poussière et à l’eau avec la certification IP54 et équipées d’embouts antibactériens et anti-cérumen. Les écouteurs prennent en charge la recharge ultra-rapide et peuvent tenir jusqu’à 40 heures. Ils se chargent si rapidement qu’à peine cinq minutes de charge suffisent pour écouter de la musique pendant deux heures.

Les OPPO Enco Air2 Pro : des écouteurs sans-fil intra-auriculaires à réduction de bruit

Les OPPO Enco Air2 Pro sont des écouteurs sans fil de milieu de gamme qui offrent un son cristallin et une réduction active du bruit (ANC). Les oreillettes puissantes sont dotées d’un diaphragme titanisé de 12,4 mm et de la fonction Enco Live Bass Tuning, qui produit des sons de basse plus profonds, plus forts et plus vifs.

Le design élégant des oreillettes est conçu pour maximiser le confort dans les oreilles et réduire la fatigue engendrée par leur port sur le long terme. En raison de la résistance IP54 à la poussière et à l’eau, ces écouteurs sans fil sont idéaux pour le sport. Les OPPO Enco Air2 Pro tiennent jusqu’à 7 heures, et jusqu’à 28 heures grâce à leur élégant étui de chargement. Ils prennent également en charge la technologie de charge rapide d’OPPO.

Les OPPO Enco Air2 : un excellent son à un prix inégalé

Les OPPO Enco Air2 introduisent une nouvelle norme de qualité pour les écouteurs sans fil dans le segment d’entrée de gamme grâce au diaphragme titanisé de 13,4 mm aux multiples effets sonores. Ils offrent également aux utilisateurs des basses profondes et puissantes, des médiums nets et des aigus clairs. La combinaison parfaite pour une expérience audio immersive. Grâce aux efforts de l’équipe OPPO Blu-ray, les utilisateurs des OPPO Enco Air2 bénéficient d’un son magnifiquement équilibré et de deux nouveaux effets sonores Enco Live : Clear Vocals et Bass Boost. Grâce à ceux-ci, les voix sont plus riches et plus détaillées, et les basses sont plus profondes et plus puissantes.

Ces écouteurs au design esthétique répondront sans aucun doute aux attentes des utilisateurs en termes de qualité sonore et de performances pratiques. Ils ont une autonomie de 4 heures sans étui, et jusqu’à 24 heures avec leur étui de charge. De plus, les Enco Air2 sont dotés d’une faible latence à deux tons avec la transmission Bluetooth 5.2 et de la certification TÜV Rheinland, ce qui donne lieu à des performances élevées et à un fonctionnement intelligent.

La boutique en ligne OPPO

Parallèlement au lancement de ces nouveaux produits, OPPO lance également sa propre boutique de vente en ligne en Belgique, complétant ainsi l’offre existante dans le commerce et auprès des différents opérateurs. OPPO y propose sa gamme complète de smartphones, de montres connectées et d’écouteurs. En outre, les utilisateurs peuvent également y trouver des accessoires originaux, tels que des housses de protection et des chargeurs (sans fil).

« OPPO attache une grande importance à un ancrage local fort et avoir sa propre boutique en ligne constitue une suite logique. De cette façon, nous augmentons notre accessibilité et notre confiance avec les utilisateurs existants ainsi qu’avec les nouveaux », déclare Dirk Pauwels, Country Director OPPO Belgique et Luxembourg AED. « Par ailleurs, nous continuerons à nous concentrer sur des partenariats durables avec nos partenaires de vente au détail et nos opérateurs pour présenter les produits OPPO aux consommateurs belges. »

Prix et disponibilité

L’ OPPO Watch Free est disponible au prix conseillé de 99 euros

est disponible au prix conseillé de 99 euros Les OPPO Enco X2 sont disponibles en blanc au prix conseillé de 199 euros

sont disponibles en blanc au prix conseillé de 199 euros Les OPPO Enco Air2 Pro sont disponibles en blanc au prix conseillé de 79 euros

sont disponibles en blanc au prix conseillé de 79 euros Les OPPO Enco Air2 sont disponibles en bleu et en blanc au prix conseillé de 69 euros