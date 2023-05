TEST – CHACON : Notre avis sur le compteur de consommation et autres programmateurs.

Quand j’ai ouvert le colis de Chacon et que j’ai découvert les 4 produits, je me suis demandé à quoi pouvaient bien servir des prises non connectées, voire mécanique, pour l’une d’entre elles. Après en avoir fortement rigolé avec mon fils, je me suis dit que j’allais certainement leur trouver une utilité !

Découverte des produits

Plus besoin de présenter la marque française Chacon, elle est disponible dans de nombreux magasins de bricolage, grande surface, magasins électroniques… Aussi loin que je me souvienne (c’est-à-dire une trentaine d’années), j’ai toujours croisé cette marque dans les magasins, elle fait partie du paysage et de la conscience collective. Cependant, je n’avais jamais vu de produits connectés de cette marque, ni en commerce, ni sur internet. Pourtant, Chacon a créé sa marque de produits connectés, DiO, en 2008.

En 2018, Chacon a été racheté par Venom Group (également une société française), propriétaire d’une marque audio haut de gamme, Cabasse. L’entreprise est présente sur 3 segments avec ses marques différentes, Cabasse pour le « Luxury Audio », DiO pour le « Smarthome » et Chacon pour « Electricity & Security ».

Les 4 produits que j’ai reçus à tester sont :

Un compteur de consommation

Un programmateur mécanique (si si, ça existe)

Un programmateur digital

Un programmateur Wi-Fi

Le compteur de consommation

Mes prises connectées font déjà office de compteur de consommation électrique, mais pour ce modèle, il y a des informations supplémentaires dont je n’avais même jamais entendu parler et qui ne me sont, pour le moment, pas très utiles.

Hormis mesurer la consommation électrique, cette prise calcule également la consommation grâce à un 1 ou 2 tarifs, qu’on peut y introduire. C’est très pratique pour ceux qui surveillent leur consommation ou qui veulent prendre conscience de celle-ci.

L’écran fournit une grande quantité d’information. Même en plein jour, l’écran est difficilement lisible, alors quand il fait sombre ou que la prise est placée dans un endroit mal éclairé c’est inutilisable. J’ai dû utiliser la lampe torche de mon smartphone pour pouvoir lire les données en temps réels. Dommage que l’écran ne profite pas d’un rétroéclairage.

Tester ce produit m’a donné envie de mesurer la consommation de mes appareils, mais également, leur consommation en veille. Le moins que je puisse dire, c’est que j’ai été fichtrement surpris (oui, j’avais envie de placer ce mot).

À force de mesurer tous mes appareils, Audrey m’a dit que j’étais devenu à la limite parano du gaspillage électrique.

Ces analyses terminées, la prise n’a plus énormément de sens pour moi, mais je vais la prêter à ma compagne et mes parents pour qu’ils fassent la même chose chez eux.

La prise ne coûte que 20,90€ sur le site de Chacon ou 16,92€ sur Amazon et peut être rentabilisée en 2-3 mois après analyse de votre consommation.

Quelques exemples de consommation et des économies que je réalise en modifiant légèrement mon utilisation :

Mon mousseur de lait consomme en veille 1,4W (ce qui est énorme). Dorénavant, quand je ne l’utilise pas, je le dépose à côté de son socle.

Mon téléviseur consomme 230W. En adaptant les réglages (notamment le rétro-éclairage), j’ai fait descendre la consommation à 170W.

Ma tablette Samsung S5E consomme en veille (lorsqu’elle est chargée à 100%) 4W. Au lieu de la laisser constamment sur chargeur, je la débranche quand elle est chargée.

A la fin de la charge de mes trottinettes, la consommation ne descend pas immédiatement à 0W, mais descend de 40W à 2W en 1h. Quand elles sont chargées, je débranche immédiatement le chargeur.

Mes différents chargeurs, en veille, consomment entre 1 et 2W lorsqu’il ne sont pas utilisés. Le nombre de chargeurs que je laissais branchés constamment, multiplié par 1-2W, c’est autant d’argent qui volait par la fenêtre (sans compter le gaspillage écologique).

Programmateur mécanique carré

Ce qui saute directement aux yeux, c’est son volume assez impressionnant. Sur une multiprise, il prend minimum 2 places !

Ce produit permet de programmer l’allumage ou l’extinction de la prise par tranche de 15 minutes. Au niveau de la configuration, ce n’est pas terrible, mais difficile de faire mieux pour un minuteur mécanique.

L’avantage c’est qu’il peut être branché n’importe où (dans un garage sans connexion internet par exemple), ou dans une cave (pour allumer / éteindre un déshumidificateur).

Cette prise, qui ne coûte que 7,90€, remplit son rôle.

Temporisateur digital avec écran

Derrière cette dénomination biscornue se cache un produit qui fait la même chose que le précédent, mais qui est, en plus, doté d’un écran. Je trouve étrangement la configuration plus compliquée que sur le modèle mécanique. J’aurais espéré qu’on puisse définir des tranches plus précises grâce à l’écran, au contraire, il est uniquement possible de définir des tranches de 30 minutes. De ce fait, je trouve le produit peu optimal pour faire office de simulateur de présence ou pour l’activation périodique d’appareil, mais suffisante pour l’allumage, extinction d’une prise pendant la journée.

La prise est moins volumineuse que le modèle mécanique et, selon la multiprise, ne prend qu’une place ou deux.

Ce produit n’est pas révolutionnaire, mais fait le travail correctement. Il est à utiliser dans un endroit sans connexion (cave, garage…) ou chez des personnes qui ne sont pas connectées comme des personnes âgées.

Son prix est de 15,90€ sur le site de Chacon. Si vous cherchez une prise programmable sans fonctionnalités, c’est un bon produit, mais pour quelques euros en plus, vous pouvez obtenir un produit plus complet.

Chacon Wi-Fi Timer

Voici le seul produit « technologique » qui nous a été envoyé. Le packaging ressemble à celui des autres marques que j’ai pu tester, à mon avis l’usine de produits est la même.

Lorsque j’ai ouvert la boîte, j’ai directement apprécié la compacité du produit et le poids assez lourd, gage de qualité des composants. Prenez en main des produits similaires, mais de marques inconnues, et vous vous rendrez compte, par le poids, que les composants ne sont pas de même qualité. Lorsqu’il s’agit de produits électriques, il vaut mieux mettre la main à la poche pour avoir l’esprit tranquille.

L’installation de la prise s’est faite sans difficulté grâce à l’application My Chacon. Une fois installée, j’ai foncé dans les paramètres pour voir tout ce qu’il était possible de faire et la comparer avec mes prises Konyks.

Quelle ne fut pas ma déception de voir que ce n’était qu’un programmateur de tranche horaire (comme les deux autres produits) et non une prise connectée !

Contrairement aux deux produits non connectés, celui-ci permet de définir avec précision le fonctionnement du timer, de le piloter à la voix avec un assistant (Alexa ou Google) ou lorsque vous n’êtes pas chez vous. Mais c’est tout.

Malgré que dans l’application il y ait un onglet « Règle », il n’est pas possible d’en créer.

Après que le soufflet soit retombé, j’ai commencé à réfléchir (oui, ça m’arrive) en me demandant « De toutes les prises connectées que j’ai, sur combien j’ai configuré des règles et quelle est leur fonction principale ? ». La conclusion a été sans appel, pour pratiquement la totalité de mes appareils, je ne fais que piloter l’allumage et l’extinction grâce à Google Home. Je n’utilise jamais ou très rarement les options de programmations.

Le prix de cette prise est de 14,90€ sur le site de Chacon, prix raisonnable pour son utilité. Si vous souhaitez une prise connectée avec plus de fonctionnalités et de qualité, pour 10€ de plus, vous en trouverez à la concurrence.

Si je devais équiper entièrement mon appartement de prises connectées, j’achèterais une majorité de prises pas chères, comme celle-ci de Chacon et quelques-unes avec des fonctions avancées.

Conclusion

Chacun est une marque française, présente sur le marché depuis de nombreuses années, connue des plus anciens mais probablement pas des plus jeunes.

La qualité de leur produit est bonne et inspire confiance. Je note une réelle différence entre les produits chinois pas forcément destinés aux Européens et ceux qui le sont, et dont les standards de qualité sont plus élevés.

Assez bizarrement, j’ai apprécié tester des produits non-connectés, ça m’a ouvert les yeux sur la non-nécessité de n’avoir que des produits connectés.

Le produit qui m’a le plus intéressé était le compteur de consommation électrique. Me rendre compte de la consommation de mes appareils en fonctionnement et en veille m’a ouvert les yeux. Même si ce ne sont que quelques watts par-ci, par-là, avec la quantité impressionnante d’appareils électriques que je possède, cela représente quelques kW par mois, et autant d’argent gaspillés.

Si on additionne les watts perdus des appareils en veille, plus la sensibilisation de consommation des appareils électriques (dans le salon, salle de bain, cuisine, chambre), j’économise entre 10 et 15 euros par mois.

Une fois n’est pas coutume, je n’ai rien à dire de négatif concernant ces 4 produits. Leur prix correspond à leur fonction et qualité. Évidemment un minuteur connecté a moins de fonctions qu’une prise connectée, mais c’est pratiquement la moitié du prix.

Même si ce n’est pas la marque à laquelle on pense directement, Chacon nous a séduits avec les produits qu’il nous a proposés.

CHACON 8.6 Qualité de construction 8.5/10

















Utilité 9.0/10

















Facilité d'installation 8.0/10

















Prix 9.0/10

















On aime Marque française connue et de confiance

Produits de qualité

Petit manuel fourni pour chaque produit On aime moins Etonnement, rien (on verra sur la durée) Acheter