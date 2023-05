Qu’est-ce qu’un mode de vie sain ? 5 conseils pour ne pas tomber dans la drogue

Pensez-vous mener une vie saine ? Découvrez ces conseils qui peuvent prolonger votre vie

Quels sont les conseils les plus intéressants pour redonner un coup de fouet à votre tonus général?

Choisir judicieusement ses aliments

Le choix des aliments que vous consommez chaque jour influence à la fois votre immunité et votre état mental. Sans un repos et une hygiène alimentaire de qualité, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Même si vous suivez un régime, privilégiez les aliments qui sont des sources naturelles d’énergie. Il s’agit des légumes, des lentilles, des pois chiches, des haricots, du riz brun, des pâtes complètes, de l’avoine, des viandes maigres, des produits laitiers pauvres en matières grasses, des noix et des graines non salées, des fruits secs et des fruits de saison.

Faites la différence entre le nettoyage et l’hydratation du corps

Commencez le matin par un verre d’eau auquel vous ajoutez 1 à 2 tranches de citron ou de concombre. Cette combinaison purifie le corps et les verres pendant le reste de la journée maintiennent un niveau d’hydratation optimal. Pour une meilleure absorption par l’organisme, il est recommandé de boire l’eau à température ambiante et par petites gorgées. Buvez un verre d’eau 30 minutes avant un repas pour assurer une bonne digestion. Après le repas, attendez au moins une heure avant de boire votre premier verre d’eau. Sinon, les sucs gastriques sont dilués, la digestion est entravée et l’absorption des nutriments contenus dans les aliments est bloquée.

Le jeûne intermittent peut prolonger la vie

Il est conseillé d’aborder un jeûne occasionnel d’au moins 12 heures (dernier repas à 18 heures et premier à 7 heures), pendant lequel vous ne consommez que des aliments liquides (jus de fruits et de légumes, thés non sucrés, etc.). Il est conseillé de se renseigner au préalable et de demander l’avis d’un spécialiste pour un plan alimentaire adapté à son corps. Le jeûne intermittent nettoie l’organisme, détoxifie le sang, prévient la plupart des maladies et prolonge la vie.

Respecter la modération dans le sport et pas seulement dans l’alimentation

Selon les études, l’addiction au sport masque l’anxiété, certaines carences affectives ou est associée à d’autres catégories d’addictions (nourriture, alcool, tabac, shopping, sexe, etc.). Si vous ressentez de la culpabilité ou de la nervosité lors de vos jours de repos, un entretien avec un psychothérapeute peut être indiqué. Celui-ci pourra vous donner des suggestions intéressantes de sources pour assouvir votre besoin d’endorphines et de dopamine, comme le massage des tissus profonds. Pour en savoir plus sur les fauteuils massants shiatsu, consultez le site Medicarelax.fr! Le sport est le pilier d’une vie saine. Si vous n’êtes pas un athlète passionné, tournez-vous vers un style qui vous plaît. Vous pouvez vous inscrire à des cours de danse, de pilates, de natation ou simplement faire de petites promenades tous les jours. Mais si le sport fait partie de votre quotidien, attention aux excès. Si vous sollicitez trop votre corps, le sport devient l’ennemi de votre santé.

Faites-vous des amis avec vos émotions et maîtrisez-les grâce à des thérapies alternatives intéressantes

Avez-vous déjà essayé la thérapie par flottaison avec des sels spéciaux contenant du magnésium et du soufre ? La thérapie de privation sensorielle stimule la sérotonine, prévient les douleurs musculaires, soulage les migraines, équilibre les niveaux de calcium dans le corps et les effets du cortisol.

La thérapie par le rire active plus de 60 muscles, l’hormone de la vigilance et stimule ainsi la production d’endorphines. La thérapie par le rire détend les muscles, aide à dilater les vaisseaux sanguins et accélère la circulation du sang qui transporte les nutriments des aliments vers les tissus, les cellules et les organes.

Un mode de vie sain ne se résume donc pas à ce que l’on mange ou à l’exercice physique que l’on pratique chaque jour. Il existe de nombreuses alternatives respectueuses de votre immunité et qui vous apportent votre dose de dopamine et d’endorphines sans effets secondaires.