TEST – UpLock, le “coffre-fort nomade en plastique” avec alarme ! (ça sert à quoi ?)

Chez Tinynews, on reçoit souvent des propositions de test pour le même type de produit, alors quand nous avons vu des photos de l’UpLock, sans même savoir ce que c’était, on a accepté, car le produit était totalement différent des autres.

Découverte du produit

Avant d’ouvrir le paquet, je n’avais regardé que quelques photos et lu une brève description du produit « Le coffre-fort nomade avec alarme ». Que ce soit dans le dictionnaire Le Robert, Larousse ou autres, la définition d’un coffre-fort est pratiquement la même « Coffre métallique destiné à recevoir de l’argent, des objets précieux ». Je m’attendais à trouver un boîtier extrêmement solide, digne de l’appellation « coffre-fort ».

Autant dire que j’étais étonné de découvrir une boîte en plastique, d’allure pas très solide, légèrement plus grande qu’une boîte à tartines. Elle est équipée d’un pavé numérique et d’une LED sur l’une des faces. Le terme coffre-fort fortement mis en avant sur le site de la marque est exagéré, voire mensongé.

Quelques détails techniques du constructeur :

Fonctionne avec 2 piles AA (autonomie > 1 an pour un usage quotidien normal)

Dimensions et poids : 24 x 16 x 5,1 cm pour 550g

Contenance de 1,2L

Conçu avec des matériaux résistants, traité anti-UV et résistant à l’eau

Conçus et fabriqués en France

Alarme de plus de 85 db, audible à 100 m en extérieur

Prise en main

D’habitude, quand je teste un produit, je ne parcours pas la documentation et je perds énormément de temps à essayer d’en comprendre le fonctionnement. Comme de coutume, je ne m’embête pas avec le manuel et décide de me fier aux brèves consignes indiquées dans le couvercle de l’Uplock. Grâce à cela c’est d’une simplicité enfantine. Même fatigué après une journée de travail, j’ai réussi à tout configurer du premier coup !

Le pavé tactile permet de :

Modifier le volume du clavier

Régler l’intensité de l’alarme sur faible ou fort

Régler la sensibilité pour la détection de mouvement (3 options possibles)

Définir le retard pour le déclenchement de l’alarme (pour fixer un délai avant que l’alarme sonne)

Définir le code de sécurité

Analyse de l’UpLock

Quand on le prend en main, on se rend compte que ce n’est pas un gadget chinois, mais c’est très loin du coffre-fort tant plébiscité sur le site.

Le boîtier dans l’ensemble est lourd, mais en l’ouvrant, je me rends compte que c’est surtout à cause de l’électronique embarquée, des piles et de la serrure. Le plastique est très fin pour un « coffre-fort » et je suis sûr qu’un voleur peu expérimenté peut l’ouvrir facilement.

Bien que le volume de rangement semble petit, il offre 1,2L d’espace, ce qui permet d’y ranger facilement un portefeuille, un smartphone, de l’argent et des clés. Cependant, mon appareil photo compact + mon smartphone ne rentrent pas en même temps, car trop épais de quelques centimètres. Le volume est cependant suffisant pour un petit coffre sécurisé de voyage. Le clavier tactile est hyper réactif, gage de qualité. À peine effleuré, le bip de confirmation retentit.

Après de minutieuses analyses, je remarque que le loquet de fermeture est en plastique, mais la partie qui le ferme en métal. Il aurait été plus rassurant que cette partie soit également en métal. Les charnières sont également en plastique.

Bien que le haut-parleur sonne à 85 db, en appuyant sa paume dessus pour le masquer, l’intensité baisse drastiquement. Dans un endroit silencieux, ça s’entend toujours, mais en pleine rue ou près de trafic automobile, ce n’est pas dissuasif.

Usage

La description qu’UpFiner donne de son produit, « coffre-fort », me dérange vraiment. Je le définirais plutôt comme « une boîte en plastique sécurisée avec détection de mouvement et alarme ». Certes, c’est beaucoup moins vendeur, mais c’est plus proche de la réalité.

Malgré cette requalification, l’UpLock peut répondre à certains besoins :

En vacances, lorsque je vais dans la piscine ou la mer, mes objets personnels (smartphone, écouteurs, clé de chambre ou argent liquide) sont laissés sans surveillance. Grâce à son câble en acier, l’UpLock peut s’attacher à un transat (afin d’éviter qu’il soit emporté), et je peux me baigner en toute tranquillité sans avoir à surveiller mes affaires.

Au travail, pour ceux qui n’ont pas confiance en leurs collègues, on peut attacher l’UpLock à son bureau en désactivant l’alarme (pour ne pas réveiller les collègues qui dorment). Il faut accepter d’avoir l’air méfiant vis-à-vis de ses collègues.

Utilisations détournées :

L’UpLock peut être placé dans un sac à dos (avec l’alarme et le détecteur de mouvement activés) afin de dissuader un voleur de s’emparer du sac et de le lâcher en pleine course.

Par exemple, lorsque nous sommes en vacances, nous aimons aller au buffet ensemble, malheureusement on doit y aller chacun à notre tour pour éviter qu’on se fasse piquer notre table ou nos affaires. Avec un sac à dos qui sonne, ce problème n’arriverait plus.

Autre situation, dans un parc d’attractions, vous devez laisser votre sac à dos (sans réelle surveillance). Idem que pour le restaurant, c’est beaucoup plus rassurant d’avoir l’UpLock qui sonnera s’il est déplacé.

En ajoutant un SmartTag ou tout autre objet de tracking, vous améliorez la confiance antivol du produit.

Démonstration à mon entourage

Lorsque je teste un produit qui sort de l’ordinaire, j’aime le montrer autour de moi pour recueillir divers avis. J’ai d’abord présenté le produit comme « Le coffre-fort nomade avec alarme », ce qui a systématiquement déclenché le même type d’avis : la boîte n’a pas l’air solide pour un coffre-fort, l’alarme ne sonne pas très fort, le volume de rangement est minuscule.

Lorsque j’ai expliqué ma vision du produit, avec les cas concrets, l’intérêt était déjà plus marqué, mais pas exceptionnel.

Conclusion

L’UpLock n’est pas un coffre-fort comme le mentionne partout le constructeur sur son site, mais plutôt, comme mentionné sur le FAQ de leur site, « …le coffre UpLock n’est pas incassable, car ce n’est pas sa fonction première. Son rôle est de dissuader les pickpockets de s’emparer de vos affaires et donc d’empêcher le vol. »

Ceci est la définition parfaite de ce produit. C’est un objet de dissuasion grâce à sa sonnerie et à la possibilité de l’accrocher grâce à son câble en acier.

Ce boîtier est plus utile en déplacement à l’étranger que dans la vie quotidienne. Grâce à l’usage détourné qu’on a trouvé après avoir brainstormé, je trouve l’utilité de l’UpLock plus grande que l’usage initial.

Comme pour tous les objets reliés à la sécurité, autant physique qu’informatique, c’est lorsqu’on s’est fait voler qu’on se dit qu’on aurait mis n’importe quel prix pour que ça n’arrive pas. Bien que la tranquillité n’ait pas de prix, l’UpLock en a un, et il est de 99€. Pour cela et la multitude d’usage qu’il offre, c’est un prix raisonnable.

Calculez combien coûte ne serait-ce qu’une copie de clé de votre maison, une clé de voiture, ou le temps perdu à refaire les documents administratifs contenus dans votre portefeuille, ou pire le risque que votre Visa ne soit utilisée. Je ne parle même pas du prix d’un smartphone, d’un appareil photo ou d’écouteurs sans fil.

Toutes les photos sont disponibles ici (Crédit : Nicolas Varga)

Uplock 99 € 6.8 Qualité de construction 7.0/10

















Solidité 6.0/10

















Volume de l'alarme 6.0/10

















Utilité 8.0/10

















Prix 7.0/10

















On aime Tranquillité d’esprit

Petite mallette sécurisée

Multiples usages On aime moins Ce n’est pas un coffre-fort

Boîte à l’allure fragile

Pas de renfort métallique au niveau de la serrure

Charnières en plastique Acheter