Tesla rappelle 13 000 véhicules aux États-Unis à cause d’un problème de solénoïde dans les batteries.

Tesla a annoncé le rappel de 12 963 véhicules aux États-Unis en raison d’un défaut critique dans un composant de la batterie. Ce problème pourrait entraîner une perte soudaine de puissance motrice, augmentant ainsi le risque d’accident. Les modèles concernés sont les Tesla Model 3 de 2025 et les Model Y de 2026.

Le coupable : un solénoïde défectueux

L’origine du problème réside dans un solénoïde, utilisé dans le contacteur du pack batterie. En raison d’une mauvaise connexion de la bobine, le solénoïde risque de s’ouvrir de manière inattendue, coupant ainsi l’alimentation du véhicule sans avertissement. Bien que 36 réclamations en garantie et 26 rapports de terrain aient été identifiés, aucun accident n’a été signalé à ce jour.

Bien, mais qu’est-ce-qu’un solénoïde ?

Un solénoïde est un composant électromécanique qui transforme un courant électrique en mouvement mécanique. Il se compose généralement d’une bobine de fil conducteur enroulée autour d’un noyau métallique mobile. Lorsqu’un courant traverse la bobine, un champ magnétique se crée, entraînant le déplacement du noyau, ce qui permet d’actionner un mécanisme, comme ouvrir ou fermer un contact électrique, déplacer un verrou ou contrôler un circuit.

Dans le cas des véhicules électriques, un solénoïde peut servir à gérer le flux d’électricité dans la batterie, assurant la connexion ou la déconnexion sécurisée de l’alimentation vers le moteur.

Solution : remplacement gratuit du composant

Tesla s’engage à remplacer gratuitement le composant défectueux pour les propriétaires concernés. Les notifications aux propriétaires débuteront d’ici mi-décembre 2025. En attendant, si un véhicule affecté présente une défaillance avant la réparation, un message apparaîtra sur l’écran d’infodivertissement invitant le conducteur à se ranger en toute sécurité.

Un rappel parmi d’autres

Ce rappel s’ajoute à une série de défis techniques pour Tesla. Récemment, la NHTSA a lancé une enquête sur plus de 2 millions de véhicules Tesla en raison de rapports faisant état de violations de la circulation et d’accidents liés au système Autopilot. De plus, des problèmes de direction ont été signalés sur certains Model 3 de 2023.