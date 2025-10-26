JBL Bar 1000MK2 : le cinéma à domicile, sans les fils

Il y a des jours où votre salon ressemble plus à une boîte de conserve qu’à une salle de projection. Avec la JBL Bar 1000MK2, cette époque est révolue. Cette barre de son ne se contente pas de diffuser de la musique ou le dernier blockbuster : elle transforme chaque scène, chaque note, chaque dialogue en expérience immersive digne des grandes salles obscures. C’est un peu comme si votre canapé avait signé un contrat de spectacle permanent.

Un son qui tourne autour de vous

La JBL Bar 1000MK2 propose une configuration 7.1.4 canaux accompagnée d’un caisson de basses sans fil de 10 pouces et de haut-parleurs arrière détachables. Le résultat est un son tridimensionnel qui enveloppe totalement l’espace. Chaque explosion, chaque murmure et chaque note de musique se diffuse avec précision, créant une sensation de profondeur et de mouvement sonore. La technologie MultiBeam™ 3.0 permet de projeter le son dans toutes les directions, donnant à chaque coin du salon l’intensité d’une scène centrale.

Technologies audio de pointe

La JBL Bar 1000MK2 intègre des technologies avancées pour garantir un rendu sonore détaillé et équilibré.

Dolby Atmos® et DTS:X® pour une spatialisation immersive.

PureVoice 2.0 , qui met en avant la clarté des dialogues même lors des passages les plus chargés en effets sonores.

AI Sound Boost , qui adapte automatiquement le son en fonction de la taille et de l’acoustique de la pièce.

SmartDetails, qui souligne les nuances subtiles de chaque scène, des bruits de pas aux effets atmosphériques.

Chaque technologie agit de concert pour créer une expérience sonore complète, que l’on regarde un film, joue à un jeu vidéo ou écoute de la musique.

Connectivité et contrôle simplifiés

La barre de son est conçue pour s’intégrer facilement dans tout type de configuration. Elle propose :

HDMI eARC pour un son de haute qualité depuis le téléviseur.

Wi-Fi, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, Chromecast intégré et Spotify Connect pour le streaming sans fil.

USB et Ethernet pour les connexions filaires.

L’ensemble peut être contrôlé via l’application JBL One, qui permet d’ajuster les paramètres sonores et de configurer facilement la barre et les haut-parleurs arrière.

Haut-parleurs arrière détachables

Les haut-parleurs arrière sont sans fil et alimentés par batterie, avec une autonomie d’environ 10 heures. Ils peuvent être placés à différents endroits de la pièce pour créer un champ sonore enveloppant, ou utilisés séparément en tant qu’enceintes Bluetooth autonomes. Cette flexibilité offre la possibilité de s’adapter à la taille de la pièce ou aux préférences personnelles en matière de spatialisation sonore.

Installation et ergonomie

Le système est conçu pour être facile à installer et à utiliser. Le caisson de basses et les haut-parleurs arrière se connectent sans fil, réduisant ainsi l’encombrement des câbles. La barre centrale se pose simplement devant le téléviseur ou peut être fixée au mur, selon les préférences.

En résumé

Configuration 7.1.4 canaux avec caisson de basses 10 pouces Technologies Dolby Atmos®, DTS:X®, PureVoice 2.0, AI Sound Boost, SmartDetails Haut-parleurs arrière Détachables, sans fil, autonomie ~10 heures, utilisables en Bluetooth Connectivité HDMI eARC, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, AirPlay 2, Chromecast intégré, Spotify Connect, USB, Ethernet Contrôle Application JBL One Dimensions Barre : 120 x 8 x 12 cm (approximatif), caisson : 30 x 30 x 30 cm Poids Barre : ~4,5 kg, caisson : ~7 kg Sortie audio RMS 480 W

Prix

La barre de son JBL Bar 1000 MK2 est disponible sur Amazon pour 1149€ ou 1019€ actuellement sur le site de JBL.