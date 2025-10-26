Leica M EV1 : un appareil photo entre héritage et innovation

Le Leica M EV1 conserve l’esthétique emblématique de la série M tout en intégrant des technologies modernes. Il s’agit d’un appareil photo numérique plein format qui associe un design classique à un système électronique de dernière génération.

Design et conception

Le boîtier reprend les lignes traditionnelles de Leica, avec une monture métallique, des molettes mécaniques et une finition épurée. À première vue, le M EV1 ressemble à un appareil télémétrique argentique, mais il intègre désormais un viseur électronique haute définition, un écran arrière tactile et amovible, ainsi qu’une connectique discrète.

L’ensemble est conçu pour offrir une expérience de prise de vue simple, centrée sur l’essentiel, tout en bénéficiant des avancées techniques actuelles.

Capteur et traitement d’image

Le M EV1 est équipé d’un capteur plein format de 60 mégapixels associé au processeur Leica Maestro IV. Cette combinaison permet une restitution détaillée, une large plage dynamique et une gestion efficace des couleurs.

La réactivité du système a été optimisée : le démarrage est rapide, la prise de vue en rafale atteint jusqu’à 7 images par seconde, et la gestion de la lumière s’adapte automatiquement aux conditions ambiantes.

Viseur électronique et affichage

Le viseur électronique intégré est une nouveauté dans la gamme M. Il utilise une dalle OLED haute résolution offrant un affichage sans latence notable. L’écran arrière de 3,2 pouces est orientable et tactile, facilitant la composition des images et la navigation dans les menus.

Connectivité et compatibilité

Le M EV1 dispose de connexions Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que d’un port USB-C pour le transfert de données ou la recharge. Il est compatible avec les objectifs à monture M, déjà bien connus des utilisateurs de la marque.

L’appareil propose également un double emplacement pour cartes SD UHS-II, afin de sécuriser ou séparer les fichiers photo et vidéo.

Autonomie et ergonomie

La batterie du M EV1 offre une autonomie estimée à environ 700 déclenchements par charge. La recharge s’effectue via USB-C, et le boîtier intègre une gestion thermique optimisée pour un usage prolongé.

Le poids du boîtier seul est d’environ 650 grammes, dans une structure combinant alliage de magnésium et laiton, garantissant solidité et stabilité.

Vidéo et fonctions additionnelles

Le Leica M EV1 enregistre la vidéo en 4K jusqu’à 60 images par seconde, avec plusieurs options de profil d’image pour l’étalonnage en postproduction.

L’appareil offre un autofocus hybride à détection de phase et de contraste, destiné à améliorer la précision et la vitesse de mise au point.

Application Leica sur smartphone

Le M EV1 s’intègre avec la Leica FOTOS App, l’application mobile développée par la marque pour gérer la connexion et le partage d’images. Cette application permet de télécharger automatiquement les photos depuis l’appareil vers le smartphone, de contrôler l’appareil à distance, et d’ajuster des paramètres tels que l’ouverture, la vitesse ou la sensibilité ISO.

Elle offre également la possibilité de géolocaliser les clichés, d’ajouter des métadonnées, et de publier directement sur les réseaux sociaux. Pour les photographes souhaitant un flux de travail rapide, l’application simplifie la synchronisation et le tri des images, tout en conservant la qualité des fichiers RAW ou JPEG.

Prix

Le Leica M EV1 est proposé au prix de 7 950 € . Ce tarif place le modèle entre le M11-P et le Q3, offrant une alternative aux photographes recherchant une expérience Leica avec un viseur électronique intégré.