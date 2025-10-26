Des lunettes « intelligentes » pour les livreurs Amazon sont en test sur le terrain

Imaginez un instant : un livreur Amazon qui marche dans la rue, les mains libres, sans jamais sortir son smartphone. Non, ce n’est pas de la magie : ce sont les nouvelles Smart Glasses d’Amazon, pensées pour les chauffeurs-livreurs. L’idée est simple: affichage tête haute, navigation, repérage de colis et alertes de danger, le tout dans vos branches de lunettes. Le slogan pourrait être : « voir, mais sans regarder ».

Ces lunettes ne sont pas un gadget pour geeks en quête de gadgets, mais un outil destiné aux équipes de livraison, baptisées « Delivery Associates » (DA). Le but est que les livreurs n’aient plus à jongler entre le téléphone, le colis et la rue — tout apparaît dans leur champ de vision. On veut minimiser les accidents, les erreurs et le stress de se perdre.

Ce que ces lunettes font vraiment

Navigation dans vos montures : quand le livreur gare son véhicule, les lunettes s’activent automatiquement et affichent les informations de livraison directement devant ses yeux — quel colis chercher, à quelle adresse marcher — tout sans consulter le téléphone.

Guidage piéton : elles donnent le chemin pas à pas à pied jusqu’à la destination finale, même dans les bâtiments complexes ou les zones difficiles d’accès.

Détection d’obstacles : les lunettes alertent le porteur quand un danger se profile — niveau du sol, obstacles, zones sombres — bref, un peu comme un radar miniature.

Tests terrain : des centaines de livreurs ont déjà testé des prototypes. Leurs retours ont influencé le design, le confort, la durée d’usage — on ne parle pas d’un appareil sorti d’un labo sans consulter les utilisateurs.

Accessoire vestimentaire intelligent : une unité de contrôle portée dans le gilet du livreur, batterie interchangeable pour tenir la journée, et même un bouton d’urgence pour contacter les services appropriés si besoin.

Personnalisation optique : supports pour verres correcteurs, verres à teinte variable — pour que la technologie ne soit pas gênante pour la vue.

Vers demain

Amazon ne s’arrête pas là : à l’avenir, les lunettes pourraient repérer une erreur de colis avant qu’elle ne soit commise, ajuster automatiquement la teinte selon la lumière, ou même signaler la présence d’un chien dans une cour. Bref, elles visent à devenir un compagnon discret, mais très utile, pour le dernier mètre de livraison.