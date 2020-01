SKAGEN dévoile la Falster 3, une montre connectée danoise hyper design

La marque lifestyle d’inspiration danoise SKAGEN est fière de présenter la dernière édition et évolution de son modèle primé : la Falster 3. En plus du lancement de cette technologie exceptionnelle, SKAGEN a le plaisir d’annoncer son partenariat avec X by KYGO, la marque d’accessoires audio et lifestyle premium du DJ, compositeur et producteur norvégien primé Kygo.

Reprenant la même approche du design moderne que la Falster 2, son prédécesseur primé, (lancée en septembre 2018, à l’IFA), la Falster 3 offre la plateforme Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 et le dernier logiciel Wear OS by Google™ à ses utilisateurs. Quatre modèles Falster 3 seront disponibles, comprenant un modèle en édition limitée conçu en partenariat avec la marque X by KYGO.

Avec la nouvelle fonctionnalité de haut-parleur, des modes de batterie intelligente, une capacité double de stockage et 1 Go de RAM, la Falster 3 est faite pour les férus de technologie comme les amoureux du design. Grâce à l’ajout d’un haut-parleur, SKAGEN est heureux d’offrir aux utilisateurs la possibilité de répondre à des appels avec leur montre connectée.

Notre application pour téléphone dédiée permettra aux utilisateurs d’appareils Android® et iPhone® de passer et de recevoir des appels téléphoniques directement depuis leur montre activée par Bluetooth. Ils pourront également parler à Google Assistant, recevoir des alertes sonores de notifications et écouter de la musique depuis des applications compatibles.

Grâce à son design élégant et ses finitions métalliques revisitées, les montres connectées SKAGEN nouvelle génération sont conçues pour offrir le meilleur de la technologie actuelle tout en conservant le look épuré et la simplicité de l’originale.

« La Falster 3 représente les valeurs de SKAGEN : l’élégance, le design fonctionnel et adapté au mode de vie de chacun », déclare Hacker Plotkin, VP de SKAGEN. « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec X by KYGO et de pouvoir réunir les accessoires connectés et sonores, qui sont d’après nous les deux perturbateurs principaux dans le secteur des technologies de nos jours. Il s’agit de deux marques scandinaves proposant des produits de classe mondiale avec un grand souci du détail, conçus pour améliorer votre vie de tous les jours. Le goût des choses simples et des bons moments, sont autant d’éléments clés du mode de vie danois. Nous sommes ravis d’avoir pu réunir ces deux éléments dans nos montres connectées à travers notre partenariat avec X by KYGO. »

Des mises à jour discrètes ont été faites au design de la Falster, avec de nouveaux cadrans minimalistes, économisant de la batterie. Le boîtier et le haut-parleur sont étanches (30 mètres), les utilisateurs peuvent donc suivre leurs séances de natation, se baigner ou prendre une douche sans risquer d’endommager leur montre connectée. De plus, la Falster 3 est la seule montre connectée sur le marché avec un bracelet en silicone et maille, dernière évolution du matériau emblématique de la marque.

La Falster 3 proposera également aux utilisateurs un cadran X by KYGO numérique exclusif. La marque a été développée par Kygo dans le but d’améliorer la manière dont les clients écoutent de la musique sans faire de compromis sur la qualité, quel que soit le genre. S’inspirant de leur héritage scandinave mettant en avant un design minimaliste, chaque produit X by KYGO est développé pour offrir un son exceptionnel, parfaitement adapté à chaque personne.

L’évolution la plus notable concerne les capacités techniques de la Falster 3.

Nouveau haut-parleur

Avec l’ajout d’un haut-parleur, les utilisateurs ont à présent la possibilité de téléphoner depuis leur montre connectée. Auparavant, seuls les utilisateurs de téléphones Android pouvaient profiter de cette fonctionnalité. Jusqu’à maintenant. Le groupe Fossil a développé une application brevetée permettant aux utilisateurs d’iPhone de répondre à des appels connectés, ce qui en fait l’un des premiers appareils Wear OS by Google disposant de cette fonctionnalité.

Grâce à l’ajout d’un haut-parleur étanche, en plus du microphone déjà présent, les utilisateurs peuvent profiter de fonctionnalités sonores et entendre les réponses de Google Assistant. Lorsque vous posez une question à Google Assistant ou lui demandez d’effectuer une action, vous pourrez entendre ses réponses.

Les fonctions incluses :

⋅ Alertes sonores pour les notifications, alarmes, minuteurs, etc.

⋅ Écoutez les réponses de Google Assistant

⋅ Google Translate vous fournit des traductions

⋅ Écoutez de la musique de tiers directement depuis la montre

⋅ Répondez à des appels connectés directement depuis la montre

Mode Économie d’énergie

Le groupe Fossil a développé une fonctionnalité brevetée pour montres connectées proposant quatre modes d’utilisation de la batterie, donnant ainsi le contrôle à l’utilisateur et permettant de prolonger l’autonomie de la batterie.

Cette nouvelle fonctionnalité propose un « Mode Économie d’énergie » aux utilisateurs, soit plusieurs jours d’autonomie sans chargement tout en profitant de fonctionnalités essentielles comme les notifications et le rythme cardiaque. Le « Mode Quotidien » permet aux utilisateurs de profiter de la plupart des fonctionnalités activées, comme l’écran permanent. Le « Mode Personnalisé » permet aux utilisateurs de gérer facilement et par eux-mêmes les paramètres d’optimisation de la batterie au même endroit, alors que le « Mode Heure uniquement » donne aux utilisateurs des heures supplémentaires lorsque la batterie de la montre est faible, ou s’ils choisissent de n’utiliser la montre connectée que pour indiquer l’heure. Depuis l’écran d’accueil de votre montre, balayez vers le bas depuis le haut et appuyez sur l’icône en forme de batterie pour choisir le mode qui vous convient.

Mosaïques

Les vignettes vous permettent de consulter les informations en un clin d’œil et d’effectuer des actions rapidement. En balayant vers la gauche, les vignettes vous donnent facilement accès aux actions et informations rapides, qui étaient avant cachées dans le menu de l’application. Vous pouvez consulter votre progression par rapport à vos objectifs sportifs, commencer un exercice, savoir où vous devez vous rendre, planifier en fonction des dernières prévisions météo, mesurer votre fréquence cardiaque, consulter les toutes dernières actualités et régler rapidement un minuteur.

De plus, avec une capacité de stockage totale doublée de 8 Go, comprenant 1 Go de RAM, les utilisateurs auront encore plus d’espace pour télécharger des applications et des fichiers média, et profiteront de performances globales accrues. Les capteurs intégrés ont également connu une mise à jour, pour une fidélité améliorée et une consommation d’énergie optimisée. Ce modèle comprend des fonctionnalités connues, présentes sur les générations précédentes comme le suivi du rythme cardiaque, le GPS intégré, le paiement NFC pour Google Pay™ et le chargement rapide. Tout comme notre sélection de modèles existants, la Falster 3 est fournie avec des applications déjà installées : Spotify, l’abonnement au streaming audio mondial le plus populaire et Noonlight, une application pour la tranquillité d’esprit et la sécurité.

Cardiogram, un compagnon numérique pour la santé cardiovasculaire, est la dernière application installée automatiquement par SKAGEN. Votre cœur bat plus de 102 000 fois par jour, et Cardiogram vous explique ce que signifie cette donnée. Cardiogram affiche les données du rythme cardiaque dans des graphiques interactifs, que vous pouvez étiqueter avec vos activités quotidiennes, vous permettant d’identifier ce qui fait varier votre rythme cardiaque.

Par exemple, les utilisateurs peuvent surveiller comment varie leur rythme cardiaque lors d’une réunion stressante, lors d’exercices ou pendant qu’ils dorment. Les utilisateurs peuvent également comparer leurs indicateurs de santé avec ceux de millions d’autres utilisateurs de Cardiogram. Si vous choisissez de passer au niveau supérieur avec Cardiogram Premium, vous pouvez facilement partager vos données avec votre docteur ou votre famille et recevoir en continu un suivi pour détecter tout signe de diabète non diagnostiqué, d’apnée du sommeil, d’hypertension et de fibrillation auriculaire.

Si Cardiogram estime que vous risquez de souffrir de l’une de ces conditions, un test autorisé par la FDA vous sera proposé afin de le confirmer. Remarque : le suivi de conditions non diagnostiquées n’est disponible qu’aux États-Unis.

Fonctionnalités supplémentaires

La gamme complète de fonctionnalités de la Falster originale est également présente sur la Falster 3, soit :

⋅ Cadrans pratiques pour un accès rapide à vos fonctionnalités favorites

⋅ Boîtier 42 MM

⋅ Affichage des notifications de la montre connectée

⋅ Suivi d’objectifs personnalisés

⋅ Cadrans de montre personnalisables (y compris X by KYGO)

⋅ Google Assistant

⋅ Bracelets interchangeables

⋅ Fonctionne avec Wear OS by Google

⋅ Plateforme Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100

⋅ Compatibles avec iOS 10.0 et ses versions plus récentes ou Android™ 6.0 et ses versions

plus récentes (à l’exception de Go edition)*

La Falster 3 sera disponible pour 299 EUR sur certains marchés à partir du 7 janvier.

Le modèle exclusif X by KYGO sera lui disponible au début du printemps. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.SKAGEN.com ou suivez-les sur @SKAGENDenmark.