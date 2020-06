Bronzage et protection solaire : mode d’emploi

Le déconfinement se poursuit et on apprécie encore plus les rayons du soleil. Après deux mois à rester enfermé, la peau n’a pas été exposée et il convient de faire attention pour ne pas l’endommager. Pour éviter les risques de brûlures et optimiser son bronzage, voici quelques astuces de pro.

Protéger avant et pendant l’exposition

On part vite à la plage, le tube de crème solaire est dans le sac et on se croit protégé. Hélas, ce n’est pas le cas. Pour se protéger, il est fondamental d’appliquer sa crème solaire à la maison, au moins 20 minutes avant l’exposition. Dans le cas où vous souhaitez obtenir un joli bronzage qui va durer jusqu’à la rentrée, vous pouvez aussi appliquer un produit pré-bronzage. Si la texture grasse et la couleur blanche de la crème solaire vous dérangent, il existe désormais des huiles solaires avec de bons indices de protection. Elles ne laissent pas de film blanchâtre sur la peau et en plus, elles sentent bon ! Lors de votre sortie ensoleillée, pensez à renouveler régulièrement les applications de crème solaire, au moins une fois toutes les heures.

Apaiser sa peau après exposition

Quand on rentre à la maison, on file sous la douche et parfois, par fainéantise, on zappe l’étape de l’hydratation. Toutefois, sachez que votre peau a été mise à rude épreuve : rayons UV, sable, eau, frottements, etc. Il est donc primordial de bien s’hydrater le soir, de préférence avec une crème post-soleil. En effet, ce type de crème, de lait ou d’huile, est composé spécifiquement pour les besoins de l’épiderme après une exposition aux rayons du soleil. Sachez qu’en plus, l’hydratation est l’un des moyens qui permettent d’améliorer et de conserver son bronzage.

Bien choisir vos produits

Il n’est pas nécessaire d’avoir une collection de produits solaires à la maison, mais il est important de bien les choisir. Il existe désormais des sprays, huiles, laits, ou crèmes solaires qui offrent une protection contre les UV, tout en sublimant votre bronzage, comme le Tan&Protect de Piz Buin. C’est donc à vous de faire le point sur vos besoins et vos préférences en termes de forme galénique (le lait est plus fluide que la crème et moins gras que l’huile, par exemple). Si vous partez en voyage, la meilleure solution est d’opter pour un kit de voyage comme ceux que proposent Nuxe, composé de crème solaire, de lait après-solaire, de shampoing après-soleil pour corps et cheveux et d’une eau rafraîchissante.

Que faire en cas d’allergie au soleil ?

La lucite, plus communément appelée l’allergie au soleil, provoque l’éruption de boutons, voire de l’urticaire ou de l’acné. Pour palier ce problème, il convient de faire la différence entre les UVA et les UVB. En effet, ce sont les UVB qui provoquent les coups de soleil et qui offrent un joli bronzage. Les UVA sont cependant responsables des allergies au soleil. C’est pourquoi il est important de choisir une protection solaire adaptée. Effectivement, les crèmes solaires classiques protègent généralement des UVB mais pas ou partiellement des UVA. Vous trouverez ce type de crème facilement sur internet (exemple : la crème solaire visage Allergy de Piz Buin, la crème protectrice Avène Sun Sensitive, etc).

Comment traiter une brûlure par le soleil ?

En cas de coup de soleil ou de brûlure légère, il convient de traiter la plaie avec des produits appropriés qu’on trouve à la pharmacie. Si vous constatez une brûlure plus profonde (avec cloques), il est nécessaire de passer la peau sous l’eau froide, puis de la nettoyer avec un antiseptique incolore pour voir si une inflammation se produit. Ensuite, il convient de poser un pansement gras et de le changer tous les deux jours maximum.

Protéger votre enfant ou votre bébé

Le soleil peut endommager les yeux des enfants, c’est pourquoi il faut limiter leur exposition et leur faire porter des lunettes de soleil et un chapeau. Vous pouvez appliquer de la crème solaire à votre bébé de moins de 6 mois, en petite quantité. Evitez cependant de lui en mettre autour de la bouche et des yeux et optez pour une protection solaire adaptée aux enfants (Nivea, La Roche-Posay et Garnier, par exemple, proposent une large gamme).

Comment optimiser et faire durer son bronzage ?

Voici quelques astuces toutes simples pour un bronzage parfait :

– gommer votre peau une à deux fois par semaine avec un produit à grains ou avec une brosse

– lavez-vous avez un gel douche hydratant car l’hydratation est la clé d’un bronzage réussi

– utilisez des produits prolongateurs de bronzage à appliquer avant, pendant et après l’exposition au soleil

– si vous avez une peau sèche, optez pour des produits huileux qui pénètrent plus profondément dans l’épiderme

– mangez des aliments à base de caroténoïdes (carottes, tomates, melons, épinards, brocolis, etc) car ils favorisent la production de mélanine qui a un rôle crucial dans le bronzage

– optez pour des compléments alimentaires à base de bêta carotène, lycopène et vitamine B3