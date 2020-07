Découvrez le Redmi 9 de Xiaomi, la nouvelle référence de l’entrée de gamme

Xiaomi, le leader mondial de technologie, annonce la disponibilité du Redmi 9 au Benelux. Le nouveau smartphone offre des améliorations majeures par rapport à ses prédécesseurs en embarquant un bloc photo à quatre capteurs soutenus par une IA polyvalente, un écran FHD+ Dot Drop de 6,53 pouces, un processeur puissant et un design edgy. Ce nouveau smartphone sera disponible dès aujourd’hui à un prix à partir de 149 euros.

Avec le Redmi 9, Xiaomi révolutionne l’expérience de l’entrée de gamme

Le Redmi 9 est le premier smartphone entrée de gamme à disposer d’une configuration quad-caméra polyvalente qui permettra aux utilisateurs de capturer leurs plus précieux souvenirs – que ce soit un cliché rapide, une photo de groupe grand angle, un gros plan aux détails époustouflants ou encore votre plus beau selfie. Le téléphone offre ainsi une expérience photo complète, intégrant des fonctionnalités premium telles que le kaléidoscope et le Palm Shutter pour déclencher une photo à distance d’un simple geste de la main.

De même, le Redmi 9 arbore un grand écran FHD+ Dot Drop de 6,53’’, pour une expérience visuelle des plus immersives. Le Redmi 9 est certifié TÜV Rheinland pour atténuer la lumière bleue et dispose du verre Corning® Gorilla® pour une protection optimale à toute épreuve.

Des performances optimisées pour tous

Côté performances, le Redmi 9 dispose d’un processeur MediaTek Helio G80, offrant une performance améliorée de 207%* par rapport à son prédécesseur, ainsi qu’une batterie de 5020mAh, garantissant une puissante autonomie tout au long de la journée. Enfin, le Redmi 9 est compatible avec la charge rapide à 18W.

Un design élégant et une panoplie de nouvelles fonctionnalités

Le Redmi 9 ne lésine pas non plus sur son look. Il possède un dégradé de couleur chic à l’arrière et une texture ondulée anti-empreintes digitales. Le capteur d’empreintes digitales sur le dos du Redmi 9 est spécialement conçu pour parfaitement épouser le bloc photo et est entouré d’un design circulaire tendance – un classique de la gamme Redmi, ce qui le rend encore plus facile à manipuler et à déverrouiller.

Et pour couronner le tout, le Redmi 9 intègre également plusieurs fonctionnalités prisées par la communauté : port jack de 3,5mm, port infrarouge, NFC, support double SIM et un tiroir MicroSD. Avec le Redmi 9, plus besoin de faire des concessions.

Le Redmi 9 est décliné en trois couleurs : Carbon Grey, Ocean Green et Sunset Purple. Le modèle 3GB+32GB est proposé au prix indicatif de 149€ et le modèle 4GB+64GB de 169€. À partir du 1er juillet, ces nouveaux modèles d’entrée de gamme seront disponibles chez Coolblue, Belsimpel, Bol et dans le Mi Store en ligne (https://www.mistorebenelux. com/) aux Pays-Bas, ainsi que chez Orange, Cora, Krëfel, Vanden Borre, Carrefour, Aldi et à la FNAC en Belgique.