Les smartphones TCL arrivent officiellement en Belgique.

TCL, une marque d’électronique grand public populaire et un leader en matière de technologie, fait officiellement son entrée sur le marché Benelux. La marque est un acteur international de premier plan dans le domaine de l’électronique grand public et est réputée pour son expertise en matière d’écrans. Au niveau mondial, TCL Electronics se classe dans le Top 3 des fabricants d’écrans.

La Belgique découvre désormais officiellement TCL avec deux smartphones innovants : le TCL20 5G et le TCL20 SE. Ces deux appareils ont un design élégant, sont fabriqués dans le respect de l’environnement (1) et sont dotés de caractéristiques et de fonctionnalités supérieures, dont des systèmes de caméra de pointe. De plus, avec ces smartphones, TCL démontre son savoir-faire en matière d’écran puisqu’ils bénéficient de la technologie innovante NXTVISION de TCL.

Sven van Lieshout, Regional Sales Director Benelux & Nordics chez TCL, déclare : « Cela faisait longtemps que nous attendions ce moment et il est finalement arrivé : TCL fait ses premiers pas officiels sur le marché Benelux. Nous sommes fiers de cette annonce et sommes impatients de voir comment les produits de TCL seront accueillis au Benelux. »

TCL20 5G

Le TCL20 5G est le tout dernier smartphone 5G de TCL et le premier appareil à disposer du chipset 5G Qualcomm® Snapdragon 690. Il est doté d’un écran Full HD+ de 6,67 pouces qui fait des merveilles grâce à la technologie NXTVISION de TCL. Il offre notamment une reproduction fidèle des couleurs avec une luminosité et un contraste excellents. Vous pouvez ainsi voir précisément ce qui s’affiche à l’écran, même en plein soleil ou dans des environnements mal éclairés, et le système Eye Care filtre la lumière bleue pour réduire la fatigue visuelle.

Réalisez des clichés parfaits grâce au système à trois caméras, avec des objectifs de 48 mégapixels, grand angle et macro. Le TCL20 5G supportant la vidéo 4K et Gyro EIS (GIS), vous avez la certitude que vos séquences vidéo sont à la fois stables et de haute qualité, même si vous êtes en mouvement. Lorsque vous visionnez vos vidéos, vous bénéficiez en outre d’une expérience sonore optimale grâce aux doubles haut-parleurs et à l’audio Hi-Res.

Le chipset 5G Qualcomm® Snapdragon 690 rend l’expérience sur smartphone rapide, fluide et puissante. Vous pouvez ainsi télécharger une série télévisée entière en quelques secondes ou streamer en temps réel un match de foot trop important pour être raté. Avec une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, votre smartphone tient toute la journée. En outre, les 6 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de ROM sont sans équivalent dans cette gamme de prix. Et puisqu’on parle de prix, à 299 euros, le TCL20 5G est le téléphone 5G de TCL le plus abordable à ce jour.

TCL20 SE