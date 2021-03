Paris sportifs en ligne : Pourquoi faire ses paris sur une application mobile ?

Les paris sportifs ont tellement évolué depuis leur création. Les bookmakers se déploient sur le web et de plus en plus de parieurs y accourent. Afin de mieux subvenir aux besoins de ces parieurs, le principe des paris sportifs se développent aussi sur des applications mobiles.

Que vous soyez débutant ou professionnel du pari, il faut dire qu’il est plus avantageux de faire ses paris en lignes au lieu d’aller dans un kiosque quelconque. Les bookmakers l’ont compris et ont décidé d’améliorer leurs sites Internet et les décliner en applications exécutables sur smartphone.

En effet, faire des paris sur applications mobiles possède de nombreux avantages et c’est ce que vous découvrirez ici.

Les applications mobiles permettent de parier à tout moment

Grâce à votre application mobile installée sur votre smartphone, vous avez la possibilité d’entrer à tout moment sur la plateforme de votre bookmaker. C’est bien là l’un des plus gros avantages de cette nouveauté car à tout moment et en tout lieu vous pouvez faire votre mise.

Il suffit de quelques minutes voire même quelques secondes pour faire votre pari si vous avez déjà établi votre pronostic. Il n’y a plus besoin de se déplacer dans les kiosques, ou alors déplacer votre gros desktop pour faire votre pari gagnant. Il ne manque plus qu’à faire des pronostics précis.

Les applications de paris sportifs sont plus dynamiques

Varieur Montague, expert dans le domaine des paris sportifs est bien connu de la communauté des parieurs. Et pour lui il est clair que les paris en ligne ont pris une nouvelle ampleur depuis la mise sur pieds des applications pour smartphone.

Les applications de paris sportifs sont constamment mises à jour afin d’améliorer les fonctionnalités déjà très impressionnantes. De plus, ces différentes mises à jour permettent de rendre l’expérience-utilisateur encore plus fascinante. L’ergonomie et la rapidité des opérations rendent les paris beaucoup plus productifs dans la mesure où les paris sont généralement une affaire de timing.

En fait, il ne s’agit pas seulement de faire une mise tout simplement. Vous pouvez faire plusieurs autres opérations à savoir créditer votre compte virtuel, ordonner des retraits de gains etc…

Des fonctionnalités plus avancées avec les applications de paris sportifs

Les fonctionnalités que vous connaissez sur les différents sites internet de vos bookmakers sont toujours présentes. Mais il existe de nouvelles qui vous rendront les paris toujours plus intéressants. Des options avancées comme le cash-out vous permettent d’assurer vos gains et limiter vos pertes.

Grâce à cela, vous pouvez à tout moment retirer votre pari avant qu’une partie ne se termine. Vous pouvez retrouver cette option au niveau de plusieurs applications et même sur les applications de paris sportif luxembourg.

Ce qui est intéressant est qu’avec les applications mobiles, les paris en direct (encore connu sous le nom de live streaming) sont beaucoup plus intéressants et interactifs. Cette option vous permet de faire vos mises en même temps que la partie est en train de se dérouler et même à quelques minutes de la fin. Les bookmakers mettent alors à votre disposition des statistiques qui vous permettent de faire des pronostics poussés.

Les meilleures applications mobiles pour parier

Les bookmakers se tournent de plus en plus vers les applications mobiles et on peut dire qu’il n’existe pas de sites de paris sportifs ne possédant pas son application mobile. De ce fait, il existe une liste innombrable de sites et nous avons décidé de vous décliner notre top 3 du domaine :

Unibet App : Ce bookmaker connait son origine en Suède avant de se développer progressivement dans toute l’Europe. Beaucoup y accourent car les bonus sont très avantageux et aussi très réalistes. Son application mobile est très appréciée et est disponible sur iOS comme sur Android ;

Winamax App : Ce bookmaker est très adulé en ce qui concerne les cotes qui sont le plus souvent les plus élevées du marché du pari. En plus des fonctionnalités basiques, il existe aussi l’option My Match grâce à laquelle vous pouvez créer votre scénario de match et obtenir votre cote personnalisée ;

PMU App : Ce bookmaker est classé parmi les leaders du pari dans plusieurs pays d’Europe. Les parieurs se jettent de plus en plus dessus car les avantages sont plus qu’alléchants la plupart du temps. Il faut dire que c’est une application qui est très fluide, ergonomique et dépourvue de bugs en tout genre.

Quelques sports sur lesquels parier en ligne

Les sites de paris sportifs disposent d’une quantité impressionnante de sports sur lesquels vous pourriez parier. La liste que nous vous faisons n’est pas une liste des sports sur lesquels vous vous ferez nécessairement le maximum de profit. Il s’agit plutôt des sports les plus appréciés par les parieurs.

Le football : En Europe, il s’agit bien du sport le plus aimé et aussi sur lequel s’effectue le plus de paris. La difficulté des paris de football réside dans le fait que les pronostics sont difficilement fiables à 100% puisqu’ils reposent sur plusieurs éléments ;

Le basketball: Même si ce sport fait le plus fureur aux Etats-Unis d’Amérique, il faut dire que même en Europe les parieurs s’y attèlent. Le souci est qu’il est difficilement pronosticable tout comme le foot ;

Le volleyball: C’est un sport dont les pronostics sont assez évidents. Mais c’est aussi un sport sur lequel pour parier il faut avoir une excellente maîtrise du domaine, les compétitions et les différents joueurs.