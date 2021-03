Samsung lance The Terrace, le téléviseur QLED 4K d’extérieur IP55

En lançant The Terrace, Samsung sort des sentiers battus en proposant pour la première fois l’expérience des téléviseurs QLED haut de gamme à l’extérieur. Quelles que soient les circonstances, la luminosité extrêmement élevée du téléviseur QLED 4K garantit des couleurs plus vraies que nature et une image d’une grande netteté. Il est également protégé de toutes les conditions météorologiques grâce à un indice de protection IP55. The Terrace s’inscrit dans la tendance à rendre la vie à l’extérieur aussi conviviale que possible .

« Samsung est le leader du marché mondial des téléviseurs depuis quinze années consécutives. Les téléviseurs Lifestyle sont au nombre de nos produits phares. Convenant à toutes les situations et à toutes les personnalités, The Terrace répond parfaitement aux nouveaux besoins, » souligne Johan Van Campenhout, Product Manager Lifestyle TV chez Samsung Electronics Benelux. « Depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, nous constatons que davantage de personnes investissent, par exemple, dans une piscine, une pergola ou une extension extérieure. The Terrace s’inscrit parfaitement dans cette tendance et vous permet de regarder la télévision dans votre jardin ou sur votre terrasse. »

Conçu pour l’extérieur

The Terrace est spécialement conçu pour l’extérieur. Hiver comme été, par temps de pluie ou sous un soleil radieux, de jour comme de nuit, The Terrace offre toujours une image de très grande qualité. Le téléviseur QLED 4K possède une luminosité élevée de 2 000 nits pour des couleurs réalistes et des images d’une grande netteté, quelles que soient les conditions. Le rétroéclairage Direct Full Array assure un contraste profond. Grâce à une surface antireflet spécialement conçue, l’expérience visuelle est toujours parfaite, même lorsque le soleil brille. Vous voulez regarder un match de football en pleine journée ou visionner un film en soirée ? Aucun problème ! La fonction Adaptative Picture adapte l’image aux conditions de luminosité.

The Terrace est également conçu pour durer et ne craint pas un petit choc. Fort de sa protection IP551, ce téléviseur résiste aux intempéries, et l’eau et la poussière ont peu de chance de perturber son bon fonctionnement. Bien sûr, une housse de protection est fournie, mais même sans elle, le téléviseur peut résister aux hivers les plus rigoureux. Il fonctionne parfaitement jusqu’à -31°C.

Équipé de toutes les commodités

The Terrace est équipé de toutes les fonctions intelligentes que vous pouvez attendre d’un téléviseur Samsung QLED. Facile à installer, il fascine aussi par ses nombreuses fonctions de Smart TV. Il suffit de connecter votre smartphone Samsung au téléviseur en tapotant le bord de l’écran2. En option, deux supports muraux robustes sont disponibles séparément. Inclinables, ils vous assurent toujours un angle de visionnement parfait.

Bien entendu, vous avez accès au Smart Hub de Samsung et à toutes vos applications préférées. Vous pouvez aussi utiliser un module Ci+ et HDBase T vous permet de transmettre l’image et le son de votre décodeur jusqu’à 100 mètres dans le jardin. Toutes les connexions sont dissimulées en toute sécurité, protégées de l’humidité et de la poussière.

Vous pouvez étendre les performances audio de The Terrace avec la barre de son The Terrace (210W 3.0Ch) certifiée IP55, qui est disponible en option. Elle se connecte via Bluetooth ou Wi-Fi.

Le puissant woofer intégré délivre des basses riches et le système Distortion Cancelling garantit un son très pur et cristallin. La barre de son est livrée avec un kit d’installation qui permet de l’accrocher parfaitement sous le téléviseur The Terrace.

Disponibilité

Le Terrace sera disponible à partir d’avril en 55, 65 et 75 pouces à des prix de vente recommandés de 3 999, 4 999 et 6 499 euros respectivement. The Terrace Soundbar sera disponible à partir de mai et s’affichera au prix de 999 euros. Du jour du lancement au 30 juin, les consommateurs recevront la barre de son The Terrace en cadeau à l’achat d’un téléviseur The Terrace.