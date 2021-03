Xiaomi étend la série Mi 11 avec le Mi 11 Ultra dans un méga lancement mondial

Le leader mondial de la technologie Xiaomi présente trois nouveaux smartphones de sa série Mi 11 : les Mi 11 Ultra, Mi 11i et Mi 11 Lite 5G/Mi 11 Lite (4G). En outre, deux nouveaux produits de l’écosystème sont également présentés : le Mi Smart Band 6 – la dernière version du bracelet connecté populaire de Xiaomi – et le nouveau Home Cinéma intelligent, le Mi Smart Projector 2 Pro. Xiaomi ne cesse donc d’élargir sa gamme de produits intelligents, mettant de nouvelles expériences à la disposition des consommateurs du monde entier et leur simplifiant ainsi la vie.

Mi 11 Ultra – Le fleuron le plus sophistiqué de la série Mi 11 de Xiaomi révolutionne la photo et la vidéo sur smartphone

Mi 11i – Un concentré d’élégance qui associe un écran exceptionnel au son Dolby Atmos

Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite – Des smartphones aussi plats que légers qui s’adaptent au style de chacun

Mi Smart Band 6 – La dernière version du bracelet connecté le plus vendu au monde, avec un grand écran de 1,56 pouce, des fonctions de mesure de la saturation SpO2 et plus de fonctionnalités de fitness

Mi Smart Projector 2 Pro – Un nouveau type de Home Cinéma avec prise en charge des normes FHD et HDR10, correction keystone omnidirectionnelle et connectivité intelligente

Mi 11 Ultra – Xiaomi révolutionne la photo et la vidéo sur smartphone

Mettant à profit l’héritage révolutionnaire du Mi 10 Ultra, le Mi 11 Ultra promet de faire date pour la photo et la vidéo professionnelles sur smartphone. Ce smartphone est doté de la configuration à trois caméras la plus puissante et la plus professionnelle de Xiaomi à ce jour, d’une puissante plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 888, d’un magnifique écran AMOLED quad-curved de 120 Hz et d’une turbo-recharge filaire et sans fil révolutionnaire de 67 W (100 % de charge en 36 minutes2). Le Mi 11 Ultra n’est donc pas seulement un studio de cinéma de poche, c’est aussi un fleuron haut de gamme doté de tous les éléments nécessaires pour satisfaire l’utilisateur le plus exigeant. Les trois objectifs du téléphone supportent la vidéo 8K 24fps pour une qualité d’image exceptionnelle et un rendu précis et dynamique. L’écran offre une expérience visuelle réaliste avec Dolby Vision®, HDR10+ et 1,07 milliard de couleurs. Le Mi 11 Ultra est également doté d’un écran arrière AMOLED unique de 1,11 pouce, qui sert d’écran always-on, de fenêtre de notification, d’écran de prévisualisation pour les selfies et plus encore.

Le Mi 11 Ultra est disponible à un prix indicatif débutant à 1 199 € pour la version 12 Go+256 Go.

Mi 11i : Un concentré d’élégance qui associe un écran exceptionnel au son Dolby Atmos®

Le Mi 11i offre des performances exceptionnelles, équivalentes aux meilleurs appareils, grâce à la puissante plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 888. Sa technologie avancée de traitement 5 nm améliore les performances tout en consommant moins d’énergie. L’appareil se distingue par un nouveau look et un design fin et compact. À la différence des Mi 11 et Mi 11 Ultra, le Mi 11i dispose d’un écran plat, tandis que le boîtier en verre premium, l’épaisseur de 7,8 mm et le nouveau scanner d’empreintes digitales sur le

côté offrent aux utilisateurs une prise en main et une sensation plus confortables. L’écran AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces présente une des plus petites encoches pour caméra frontale, de 2,76 mm. Le support de HDR10+, de la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et de la fréquence tactile de 360 Hz, ainsi que les doubles haut-parleurs et la technologie Dolby Atmos® – une première pour les smartphones de Xiaomi – garantissent une expérience audiovisuelle inégalée. La grande batterie de 4 520 mAh avec la recharge rapide de 33W veille à ce que la batterie reste pleine toute la journée et permet ainsi à l’utilisateur de vaquer à ses occupations l’esprit tranquille.

Le Mi 11i est décliné dans les versions 8 Go+256 Go et 8 Go+128 Go, à un prix indicatif débutant à 649 €.

Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite : Des smartphones aussi plats que légers qui s’adaptent au style de chacun

Conçus pour les jeunes trendsetters, le Mi 11 Lite 5G et le Mi 11 Lite ont un design léger ultra-mince. Avec seulement 159 grammes et 6,81 mm d’épaisseur, ils offrent une sensation de confort et de légèreté dans la main. Ces deux téléphones sont dotés d’une triple caméra avec un appareil photo principal de 64 MP. Grâce aux modes de caméra IA accessibles en un clic, les appareils offrent une expérience agile et conviviale qui permet à tous de prendre des photos et des vidéos professionnelles avec un minimum d’effort. Le Mi 11 Lite 5G et le Mi 11 Lite bénéficient d’un véritable savoir-faire et d’une riche palette de couleurs. En outre, le Mi 11 Lite 5G est doté du tout nouveau Qualcomm® Snapdragon™ 780G3, garantissant des performances puissantes et une productivité optimale.

Proposé à partir de 369 €*, le Mi 11 Lite 5G est décliné en deux versions : 6 Go+128 Go et 8 Go+128 Go. Le Mi 11 Lite (4G) est disponible à partir de 299 €* dans les versions 6 Go+64 Go et 6 Go+128 Go.

Les utilisateurs gardent une longueur d’avance avec le Mi Smart Band 6