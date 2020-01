ACER lance sa nouvelle série Swift 3 avec des notebooks à 699€.

Avec leur châssis métal élégant, leur rapport écran/châssis optimisé et des batteries longue durée, les nouveaux ordinateurs portables Swift 3 sous environnement Windows 10 représentent les solutions idéales pour le travail en mobilité.

Acer dévoile aujourd’hui deux nouveaux Swift 3 dans sa série reconnue d’ordinateurs ultraportables, un premier modèle de 13,5 pouces (SF313-52/G) équipé des derniers processeurs Intel® Core™ de 10e génération et un second modèle de 14 pouces (SF314-42) équipé de la dernière génération de processeurs mobiles AMD Ryzen™ série 4000.

Les ordinateurs de la série Swift 3 sont des ultraportables conçus pour répondre aux besoins des personnes recherchant des solutions de travail mobiles, offrant d’excellentes performances et des graphismes de qualité dans un châssis en métal épuré et élégant. Acer Swift 3 (SF313-52/G), la productivité toute en mobilité.

Avec une épaisseur de 15,95 mm et un poids de 1,19 kg dans un élégant châssis en métal, le Swift 3 (SF313-52/G) se glisse facilement dans un sac et s’emporte partout. Il est doté d’un écran à bords fins qui offre un rapport écran/châssis de 83,65 %, le format 3:2 de l’écran 2 procure 18 % d’espace supplémentaire pour la lecture. L’affichage qui prend en charge 100 % de l’espace couleur sRVB, ainsi que les technologies Acer Color Intelligence™ et Acer ExaColor donnent vie aux images et aux vidéos sur l’écran de 13,5 pouces.

Conçu en collaboration avec Intel dans le cadre du programme d’innovation « Project Athena », le Swift 3 (SF313-52/G) a passé des tests rigoureux respectant les critères d’expérience et les spécifications matérielles pour garantir sa réactivité, sa sortie de veille, et l’autonomie de la batterie.

Le Swift 3 (SF313-52/G) est équipé de processeurs Intel® Core™ i7-1065G7 allant jusqu’à la 10e génération, des cartes graphiques NVIDIA®7 les plus récentes, et d’une batterie longue durée qui offre aux utilisateurs jusqu’à 16 heures de productivité.

Il permet également une recharge rapide, offrant jusqu’à 4 heures d’utilisation sur une charge de seulement 30 minutes. Un clavier rétroéclairé favorise la saisie même dans un environnement sombre, et l’ordinateur portable prend en charge la fonctionnalité Wake On Voice (WoV), pour que les utilisateurs puissent interagir avec Cortana quand l’appareil est en mode Veille Moderne.

Le lecteur d’empreintes digitales du Swift 3 prend en charge Windows Hello pour une connexion facile et plus sécurisée. Une fois connecté, un port USB Type-C offre aux utilisateurs des vitesses de transfert de données incroyablement rapides via ThunderboltTM 3, USB 3.1 Gen 2 ou DisplayPort.

Le Wi-Fi 6 (802.11ax) bi-bande offre une expérience de navigation Internet plus fluide, avec un débit jusqu’à 3 fois supérieur et une latence réduite jusqu’à 75 % par rapport au Wi-Fi 5 (802.11ac). Acer Swift 3 (SF314-42), doté de la dernière génération de processeurs mobiles AMD Ryzen L’Acer Swift 3 (SF314-42) de 14 pouces réunit de manière harmonieuse élégance, puissance et efficacité. Le nouveau modèle est extrêmement fin (16.55 mm d’épaisseur) et léger (seulement 1,2 Kg), tout ceci dans un châssis entièrement en métal.

L’écran présente un rapport écran/châssis optimisé, avec des bords ultrafins. En plus de son aspect élégant, le Swift 3 (SF314-42) intègre la dernière génération de processeurs mobile AMD Ryzen™ série 4000, pour des performances supérieures grâce à une technologie innovante de 7nm et une architecture « Zen 2 » de base. Il peut également embarquer jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR4x pour fournir toute la puissance nécessaire en 3 mobilité.

Le Wi-Fi 6 (802.11ax) et un SSD jusqu’à 512 Go garantissent à l’utilisateur une vitesse d’exécution sans latence. Le Swift 3 (SF314-42) assure également une connexion rapide et plus sécurisée via Windows Hello, et Wake on Voice permet aux utilisateurs d’interagir avec Cortana lorsque l’écran est éteint.

Prix et disponibilité

L’Acer Swift 3 [SF313-52/G] sera disponible au Benelux dès mois de janvier, à partir de 799€, prix conseillé TTC. L’Acer Swift 3 [SF314-42] sera disponible au Benelux dès mois d’avril, à partir de 699€, prix conseillé TTC.