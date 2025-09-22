Garmin Venu 4 : la montre qui croit savoir tout de vous

Il fut un temps où une montre servait simplement à lire l’heure. On jetait un œil distrait au poignet, on ajustait son retard ou son avance, puis l’on repartait vaquer à ses occupations. Aujourd’hui, certaines montres semblent penser qu’elles sont devenues votre coach, votre nutritionniste, votre psychologue et, pourquoi pas, votre professeur de yoga.

La Garmin Venu 4, sortie tout récemment, appartient à cette catégorie d’objets connectés qui ne se contentent plus de mesurer le temps : elles veulent mesurer… tout le reste.

Un écran qui capte l’attention

La Venu 4 arbore un écran AMOLED lumineux et coloré, pensé pour rester parfaitement lisible, même lorsque le soleil décide de jouer les projecteurs. Avec ses bordures fines et son affichage permanent, elle ne craint pas de se montrer. Cet écran, disponible en plusieurs tailles selon les modèles (standard et “S”), n’est pas seulement esthétique. Il permet de naviguer avec aisance entre les menus, de suivre ses statistiques en direct et de lancer un entraînement sans plisser les yeux.

Un suivi santé façon encyclopédie vivante

Le cœur de la Venu 4 se trouve dans ses capteurs. Ils surveillent en continu le rythme cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, le niveau de stress, la respiration et même la qualité du sommeil. La montre ne se contente pas d’enregistrer vos nuits : elle analyse vos phases de sommeil profond, paradoxal et léger, et restitue des rapports détaillés qui peuvent parfois sembler plus exhaustifs qu’une conversation avec votre médecin.

Le sport comme terrain de jeu

Avec plus de 30 profils sportifs intégrés, la Venu 4 se positionne comme une alliée pour les amateurs de course à pied, de natation, de cyclisme ou de musculation. Les entraînements guidés sur l’écran, les séances d’HIIT préprogrammées ou encore les programmes de course adaptés transforment chaque session en expérience encadrée. La montre sait aussi détecter automatiquement certaines activités, pour éviter d’oublier d’appuyer sur le bouton “Démarrer” avant de se lancer.

Une autonomie qui mise sur la durée

La batterie est conçue pour suivre le rythme de journées bien remplies. En mode montre connectée, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 10 jours, tandis qu’en usage GPS intensif, la durée se réduit mais reste confortable. De quoi envisager un long week-end de randonnée sans craindre de voir l’écran s’éteindre au milieu d’un sentier.

Une montre connectée, mais pas seulement

Au-delà du sport et de la santé, la Venu 4 sait aussi se rendre utile dans la vie quotidienne. Elle permet de recevoir ses notifications de smartphone, de contrôler sa musique directement depuis le poignet, et même d’effectuer des paiements sans contact grâce à Garmin Pay. Le tout s’accompagne d’une compatibilité étendue avec iOS et Android, pour éviter tout conflit entre les écosystèmes.

Un design polyvalent

Disponible en plusieurs coloris et tailles, la Garmin Venu 4 ne se limite pas aux sportifs acharnés. Avec son boîtier raffiné et son bracelet interchangeable, elle peut se porter aussi bien en costume qu’en tenue de course. La personnalisation des cadrans via l’application Connect IQ permet à chacun de donner à sa montre une identité unique, entre sobriété et exubérance.

Résumé des caractéristiques de la Garmin Venu 4

Écran : AMOLED, toujours allumé, plusieurs tailles (standard et S)

Capteurs santé : rythme cardiaque, SpO₂, respiration, stress, sommeil avancé

Profils sportifs : plus de 30 intégrés, entraînements guidés et HIIT

Autonomie : jusqu’à 10 jours en mode montre connectée

Fonctions connectées : notifications smartphone, contrôle de la musique, Garmin Pay

GPS : intégré, multi-bandes pour plus de précision

Compatibilité : iOS et Android

Design : boîtier fin, plusieurs coloris, bracelets interchangeables

Prix : 549.99 € sur le site de Garmin.