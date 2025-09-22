OnePlus Pad 3 : la tablette à 539€ qui a décidé de prendre toute la place sur la table

Il y a des objets du quotidien qui savent rester discrets. Une petite montre, un smartphone glissé dans une poche, un ordinateur portable qui se replie gentiment pour se fondre dans le décor. Et puis il y a le OnePlus Pad 3, sorti en août 2025, qui a visiblement décidé qu’il n’avait pas été conçu pour se cacher. Avec son écran démesuré et son allure de plateau de service numérique, il semble presque murmurer : « regardez-moi, je suis une tablette, mais version XXL ».

Un tel gabarit a de quoi surprendre. Les amateurs de minimalisme risquent de hausser les sourcils, mais ceux qui aiment transformer leur salon en salle de cinéma portatif pourraient trouver dans ce rectangle géant une nouvelle passion. Le OnePlus Pad 3 ne fait pas semblant : il prend ses airs de géant numérique pour rappeler qu’il est là pour tout faire, de la prise de notes en réunion à l’épopée vidéoludique la plus intense.

Un écran qui n’a pas peur des diagonales

Avec ses 13,2 pouces (33.5cm), l’écran est au centre de l’attention. La définition atteint 3,4K (3392 x 2400 pixels), de quoi afficher des détails d’une finesse remarquable. Et pour éviter que l’œil ne s’ennuie, la dalle monte à 144 Hz, un rythme qui rend le défilement plus fluide qu’un café serré avalé un lundi matin. Si certains se demandent comment une tablette peut remplacer un ordinateur portable, cet écran est déjà un premier argument.

Le cerveau numérique : Snapdragon 8 Elite

Sous la surface se cache le Snapdragon 8 Elite, un processeur qui n’a pas peur de transpirer. Pensé pour encaisser le multitâche, les jeux en haute qualité et les applications gourmandes, il transforme la tablette en véritable outil de productivité et de divertissement. Couplé à 12 ou 16 Go de RAM, selon la version choisie, il garantit une réactivité quasi instantanée. Et comme personne ne souhaite vivre avec une mémoire limitée, le OnePlus Pad 3 propose des capacités de 256 Go ou 512 Go.

De la batterie pour tenir le marathon numérique

Le gabarit généreux permet aussi d’abriter une batterie imposante : 12 140 mAh (un iPad Pro 13 pouces annonce 10 290 mAh). Une valeur qui inspire le calme, puisque cela promet de longues heures d’utilisation avant de chercher une prise électrique. Pour les plus impatients, la puissance de recharge de 80 W remet rapidement l’appareil sur pied, réduisant le temps d’attente au minimum.

Un design fin malgré sa taille

Malgré son écran large, la tablette joue la carte de la finesse. Avec seulement 5,97 mm d’épaisseur, elle donne l’illusion de défier les lois de la physique. Son poids de 675 g reste contenu au vu de son format, permettant de la transporter sans transformer chaque sac en séance de musculation improvisée.

Le son et la connectivité

Le OnePlus Pad 3 ne se limite pas à l’image. Il s’accompagne de pas moins de huit haut-parleurs, pour une immersion sonore pensée aussi bien pour les séries que pour les visioconférences. Côté connectivité, la présence du Wi-Fi 7 assure une connexion stable et rapide, une manière d’être certain que la seule chose qui rame soit éventuellement votre voisin de bureau.

Logiciel et environnement

La tablette s’appuie sur Android 15 avec la surcouche OxygenOS 15. L’interface se veut adaptée au grand format, multipliant les options de multitâche et les possibilités de travailler sur plusieurs applications à la fois. Pour ceux qui aiment ajouter des accessoires, le clavier et le stylet compatibles viennent compléter l’écosystème, même si ces derniers sont vendus séparément.

Résumé des caractéristiques du OnePlus Pad 3

Écran : 13,2 pouces LCD, définition 3,4K, rafraîchissement 144 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Mémoire : 12 Go + 256 Go ou 16 Go + 512 Go

Batterie : 12 140 mAh, recharge 80 W

Épaisseur : 5,97 mm

Poids : 675 g

Audio : 8 haut-parleurs

Connectivité : Wi-Fi 7

Système : Android 15 avec OxygenOS 15

Page d’info complète : OnePlus Pad 3

Comparatif technique — OnePlus Pad 3 vs iPad Pro 13″ (2024) Caractéristique OnePlus Pad 3 iPad Pro 13″ (2024) Date de sortie Juin 2025 (Europe) Mai 2024 Système d’exploitation Android 15 avec OxygenOS 15 iPadOS 17 Processeur / SoC Snapdragon 8 Elite Apple M4 RAM 12 ou 16 Go 8 ou 16 Go Stockage 256 Go ou 512 Go 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To Écran – taille 13,2 pouces LCD 13,0 pouces OLED Écran – résolution / taux / caractéristiques 3392×2400, 144 Hz, LCD 2064×2752, 120 Hz, OLED, HDR, Dolby Vision Poids 675 g ~ 579 g (Wi-Fi), ~ 582 g (5G) Épaisseur 5,97 mm 5,1 mm Batterie ≈ 12 140 mAh, charge rapide 80 W ≈ 10 290 mAh Caméra avant / arrière 13 Mpx arrière, 8 Mpx avant 12 Mpx arrière, 12 Mpx avant Audio / Haut-parleurs 8 haut-parleurs (4 woofers + 4 tweeters) Système audio stéréo avancé Connectivité / extras Wi-Fi 7, stylet Stylo 2, clavier compatible Wi-Fi 6E, options 5G, Apple Pencil, USB-C / Thunderbolt Prix (version de base) ~ € 539 (12 Go + 256 Go) ~ € 1 569 (13″, 256 Go Wi-Fi)

