Imaginez un instant que votre robinet soit un magicien : d’un simple « goutte-goutte », il pourrait vous offrir une eau presque parfaite, débarrassée de tout ce dont vous préféreriez vous passer. Jimmy R9 propose de jouer ce rôle. Il ne jette pas de sort, mais il combine filtres, chauffe-eau instantané, stérilisation UV, carafes, et plus encore, dans un objet posé sur votre plan de travail. Un appareil qui semble vouloir que l’eau traitée soit plus précise qu’une recette de cuisine exigeant 7 épices.

Jimmy R9. Qu’est-ce donc ?

Le Jimmy R9 est un purificateur d’eau de comptoir à osmose inverse avec plusieurs étapes de filtration, conçu pour fournir une eau purifiée, tempérée, rapidement. Il est conçu pour s’intégrer dans une cuisine ou un espace de préparation alimentaire, sans nécessiter de raccordement complexe à la plomberie. Il possède un réservoir d’eau brute, des carafes amovibles, un système UV pour stérilisation, et une fonction de chauffe-eau instantané avec plusieurs réglages de température.

Parmi ses fonctionnalités techniques : filtration en sept étapes (avec membrane RO de très fine finesse), élimination de nombreux contaminants (PFAS, métaux lourds, chlore, bactéries), ajout de minéraux via un cartouche au charbon actif (coques de noix de coco), et capacités de réglage de température de l’eau en plusieurs niveaux (y compris très chaud) pour les usages variés (thé, café, eau pour biberon, ou usage quotidien). Il propose aussi des volumes d’eau distribuée variés, un écran tactile pour le contrôle, indicateurs de qualité de l’eau (TDS), et une fonction de verrouillage enfant.

Utilisation et contexte

Le Jimmy R9 se place typiquement sur un plan de travail de cuisine. Il requiert une alimentation électrique standard, de l’eau de robinet en entrée. L’utilisateur remplit le réservoir d’eau brute, choisit la température désirée, appuie sur un bouton, et l’eau purifiée sort. Le dispositif permet aussi de stocker de l’eau purifiée dans les carafes incluses, ce qui peut être pratique pour une consommation rapide ou pour le garder au frais dans un réfrigérateur. Le remplissage du réservoir est latéral, ce qui facilite la manipulation. L’éclairage tamisé autour du robinet de distribution aide à l’utilisation nocturne.

Le mode “chauffage instantané” permet d’obtenir de l’eau chaude en quelques secondes, ce qui peut être utile pour les boissons chaudes ou autres préparations. Le voyant ou écran indique l’état du filtre, la valeur TDS (total des solides dissous), ce qui permet de voir comment évolue la pureté de l’eau dans le temps. Le remplacement des cartouches se fait sans outil, par rotation, et des alarmes ou indicateurs avertissent quand il est temps de les changer.

Prix : 469 € sur Amazon.