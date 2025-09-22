eufyCam S4 : l’œil électronique qui ne cligne jamais

Il y a ceux qui ferment l’œil en dormant, et il y a eufyCam S4. Contrairement aux humains, elle n’a pas besoin de café pour rester éveillée. Cette caméra hybride est conçue pour observer, analyser et réagir, le tout avec un mélange d’optiques fixes et mobiles. Une sentinelle qui ne demande ni chaise ni pause déjeuner, mais simplement un peu d’énergie électrique ou solaire.

Un concept hybride, entre fixité et mobilité

eufyCam S4 ne s’est pas contentée de choisir une voie unique. Elle associe une caméra fixe « bullet » en résolution 4K et une unité PTZ (pan-tilt-zoom) équipée de deux lentilles 2K. La partie fixe capture l’ensemble du décor avec une précision très élevée, tandis que la partie PTZ est là pour suivre ce qui bouge, effectuer un zoom si besoin et recadrer la scène en direct. Le résultat est une surveillance continue, qui combine vision globale et observation détaillée.

Cette double approche permet de limiter les angles morts et d’optimiser le suivi des sujets. Le dispositif PTZ peut pivoter sur 360 degrés et incliner son objectif afin de ne pas perdre de vue l’action.

Détection et suivi

La caméra exploite une combinaison de capteurs radar et infrarouge (PIR) pour détecter les mouvements. Dès qu’une présence est identifiée, la caméra fixe enregistre la scène tandis que l’unité PTZ se met en mouvement pour zoomer et suivre le sujet. Le zoom permet de distinguer des détails à une distance pouvant atteindre environ 50 mètres.

De nuit, eufyCam S4 ne se contente pas de silhouettes floues. Grâce à ses projecteurs LED, elle propose une vision nocturne en couleur, ce qui renforce la lisibilité des enregistrements. La caméra embarque également une sirène et des lumières d’avertissement rouges et bleues, utilisées pour dissuader les intrus.

Alimentation et autonomie

eufyCam S4 fonctionne de manière flexible. Elle peut être utilisée sur batterie rechargeable, alimentée en continu par câble, ou complétée par un panneau solaire amovible de 5,5 W. Cette diversité permet de l’adapter à différents contextes d’installation, qu’il s’agisse d’une maison, d’un jardin ou d’un espace plus isolé. En mode batterie, l’autonomie varie en fonction de l’usage et de la fréquence des enregistrements, mais le panneau solaire améliore largement la durée d’utilisation sans recharge manuelle.

Stockage et sécurité des données

La caméra embarque 32 Go de stockage interne, extensible par carte microSD jusqu’à 256 Go. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il est possible de la coupler à une base externe (HomeBase S380) qui offre non seulement davantage de stockage mais également des fonctions avancées comme la reconnaissance faciale. Ce fonctionnement sans abonnement obligatoire met en avant un contrôle local des données, géré directement par l’utilisateur.

Contrôle et gestion

L’ensemble est piloté via l’application mobile eufy Security. L’utilisateur peut y configurer les zones de détection, recevoir des alertes en temps réel et basculer entre les différentes vues (fixe ou PTZ). La navigation dans les enregistrements est facilitée par une chronologie claire et la possibilité de filtrer selon les événements détectés.

Exemples de mise en situation

1. Dans une maison familiale

Imaginez une grande maison où l’on ne sait jamais si ce bruit vient du chat qui saute sur le canapé ou d’un voisin trop curieux. La eufyCam S4, placée au-dessus de la porte d’entrée, assure une couverture en 4K du perron et de l’allée. Dès qu’un mouvement est détecté, le module PTZ pivote et zoome pour identifier qui arrive : le facteur avec un colis, l’adolescent qui rentre discrètement après minuit, ou la fameuse poubelle qui décide de tomber toute seule un soir de grand vent.

L’éclairage LED permet de garder une vision claire, même de nuit, et la sirène peut être activée pour dissuader un visiteur indésirable.

2. Dans un jardin

Les jardins, ces lieux où se croisent hérissons, chats du voisin et parfois même de plus gros intrus. En positionnant la eufyCam S4 sur un mur ou un poteau, la caméra fixe garde une vue large du terrain, tandis que le PTZ suit automatiquement ce qui bouge. Le zoom permet de vérifier si ce sont réellement des sangliers ou simplement des feuilles emportées par le vent.

De jour comme de nuit, le système garde une trace des passages et, grâce au panneau solaire, la caméra continue de fonctionner sans avoir à penser à la recharger. Les projecteurs LED permettent même de transformer la scène nocturne en plateau de cinéma improvisé, avec des animaux qui deviennent les acteurs principaux.

3. Dans une boutique

Pour une petite boutique, la eufyCam S4 peut être installée près de l’entrée ou à l’intérieur, tournée vers la caisse. La caméra fixe capture toute la scène en 4K, tandis que le PTZ suit un client qui s’attarde un peu trop longtemps devant les rayons. L’alerte en temps réel permet au gérant de recevoir une notification sur son téléphone, qu’il soit à l’arrière-boutique ou en déplacement.

La sirène peut également servir de moyen de dissuasion, et les lumières rouges et bleues intégrées ajoutent un côté spectaculaire qui pourrait décourager un individu mal intentionné. Pour les commerces souhaitant stocker de longues vidéos, le couplage avec la HomeBase S380 assure une gestion plus poussée des données, sans avoir à dépendre d’un abonnement.

Résumé des caractéristiques du produit

Date de sortie : fin septembre 2025

Prix indicatif : environ 299 € ( 249€ sur Amazon )

Type : caméra hybride (Bullet 4K + PTZ double lentille 2K)

Champ de vision : environ 130° pour la caméra fixe, PTZ rotatif 360° avec inclinaison verticale

Zoom : suivi et zoom jusqu’à 50 m environ

Vision nocturne : en couleur grâce aux projecteurs LED intégrés

Détection : radar + PIR, suivi automatique des sujets

Fonctions dissuasives : sirène 105 dB et lumières rouges et bleues

Stockage interne : 32 Go eMMC

Extension : microSD jusqu’à 256 Go + compatibilité HomeBase S380 pour fonctions avancées

Alimentation : batterie rechargeable, panneau solaire amovible 5,5 W, ou alimentation directe

Poids : environ 745 g pour la caméra, 308 g pour le panneau solaire

Résistance : conçu pour l’extérieur, étanche aux intempéries

Disponible sur Amazon pour 249 €. Toutes les spécifications et offres sont sur le site d’Eufy.

Retrouvez également nos tests des caméras Eufy : Eufycam 2C et EUFY Spotlight Solar Panel S40 !