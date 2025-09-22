Dreame : Les premiers robots lave-vitres sont désormais disponibles en Europe

Dreame Technology, leader mondial des solutions de nettoyage intelligent, annonce aujourd’hui la disponibilité en Belgique de ses tout premiers robots lave-vitres intelligents : le Dreame C1 Station et le Dreame C1. Pensés pour alléger les tâches ménagères, ces appareils offrent une alternative précise, automatisée et ultra-sécurisée au nettoyage manuel des vitres, tout en s’intégrant parfaitement à l’écosystème connecté de Dreame.

Dreame C1 Station : autonomie prolongée et sécurité avancée pour les grandes surfaces

Conçu pour les grandes surfaces vitrées, les vitrines ou les environnements professionnels, le C1 Station élève le nettoyage intelligent à un tout autre niveau, en combinant hautes performances, grande autonomie et systèmes de sécurité renforcés.

CornerClean™ : un nettoyage de précision jusque dans les coins

Le C1 Station inaugure la technologie CornerClean™ de Dreame, avec un design optimisé incluant quatre modules de nettoyage flexibles. Ces bras adaptatifs, chacun équipé d’un chiffon microfibre, s’alignent parfaitement sur les bords des fenêtres pour nettoyer efficacement les coins, avec une couverture des angles améliorée jusqu’à 90 %.

Sécurité intégrée à plusieurs niveaux

Le C1 Station assure une protection complète, même sur de grandes hauteurs. Son système de sécurité électronique effectue un suivi en temps réel de la batterie et de la pression d’air, tandis qu’un système intelligent de compensation garantit une aspiration stable jusqu’à 5 500 Pa.

Sur le plan mécanique, un système d’entraînement multi-niveaux assure des déplacements fluides et stables, et la double motorisation permet une montée régulière sur la vitre. En cas de besoin, un verrouillage anti-chute automatique s’active immédiatement.

Pesant 6 kg, le C1 Station reste maniable tout en offrant une adhérence optimale grâce à ses ventouses de 800 N. Une corde de sécurité renforcée complète cet arsenal de protection, garantissant fiabilité et stabilité, même sur de grandes surfaces vitrées ou irrégulières.

Une autonomie étendue, sans interruption

Grâce à sa batterie de 7 800 mAh, le C1 Station peut fonctionner jusqu’à 180 minutes, couvrant jusqu’à 90 m². Même en cas de batterie faible, il reste fixé 30 minutes supplémentaires pour un retrait sécurisé.

Il permet le nettoyage et la recharge simultanés, grâce à un cordon composite de 5,5 m et un câble d’alimentation de 1,8 m. Son système de gestion automatique du câble avec rétractation intégrée évite tout enchevêtrement, pour un fonctionnement fluide et sans accroc.

Une expérience simple et personnalisable

Avec 5 modes de nettoyage, le C1 Station s’adapte aux différents types de vitres et aux préférences des utilisateurs. Sa technologie Dual-Spray assure un nettoyage humide en profondeur, tandis que son interface intuitive, avec voyants LED, alertes vocales et commandes accessibles, offre un contrôle total à chaque étape.

Dreame C1 : le nettoyage automatisé des vitres, tout simplement

Compact et entièrement autonome, le Dreame C1 propose une solution idéale pour l’entretien régulier des vitres du quotidien, avec la même précision que le modèle Station.

Doté de la technologie CornerClean™, il utilise des modules de nettoyage flexibles équipés de chiffons microfibres qui épousent parfaitement le cadre des fenêtres, atteignant même les coins les plus difficiles, avec une couverture améliorée de 90 %.

Grâce à son système de navigation intelligent, le C1 analyse la surface et sélectionne automatiquement le parcours le plus efficace, en Z ou en N.

En cas d’interruption, il reprend là où il s’était arrêté, assurant une couverture complète.

Avec une puissance d’aspiration allant jusqu’à 5 500 Pa et une corde de sécurité haute résistance, le C1 adhère en toute sécurité sur différents types de surfaces : verre, miroir, marbre ou carrelage.

Disponibilité et prix

Les modèles C1 et C1 Station sont désormais disponibles sur le site officiel de Dreame, Amazon et chez les revendeurs partenaires

Prix :