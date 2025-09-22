Plaud Note Pro : l’assistant de prise de notes qui écoute mieux que votre voisin

Avez-vous déjà essayé de prendre un appel, assister à une réunion, et courir après l’idée brillante qui disparaît aussitôt parce que vous n’avez pas eu le temps de la noter ? Plaud Note Pro arrive comme une oreille électronique toujours attentive.

Cet appareil n’a pas de cape ni de super-pouvoirs, mais il dispose d’un bouton capable de mettre en évidence ce que vous jugez essentiel, en plus d’un cerveau d’IA dédié à la transcription et au résumé. Bref, un compagnon discret qui se glisse entre vos carnets de notes et vos cafés renversés, et qui promet de transformer vos rendez-vous en souvenirs exploitables.

Un enregistreur qui ne se contente pas d’enregistrer

Plaud Note Pro ne se limite pas à capturer de l’audio. Il a été conçu comme un enregistreur vocal intelligent, épaulé par une intelligence artificielle interne. Cette dernière est capable de transcrire vos conversations, de résumer les idées exprimées, d’identifier les intervenants et même d’accepter des apports multimodaux comme du texte ou des images pour enrichir le contexte.

Le modèle Pro se distingue du précédent par des améliorations visibles et pratiques :

Une autonomie prolongée , capable de supporter de longues heures de réunion ou d’entretien sans montrer de signe de fatigue.

Un écran compact mais efficace, qui affiche l’état de la batterie, le mode en cours et les principales informations nécessaires.

Une détection automatique du type de réunion : il reconnaît si vous êtes en plein appel téléphonique ou dans une rencontre physique, et adapte son mode en conséquence.

Une fonction “highlight” : un simple appui sur le bouton central permet de marquer un moment clé, que l’IA mettra en avant lors du résumé.

Des oreilles qui portent loin

L’appareil est doté de quatre microphones haute précision, capables de capter des voix dans un rayon allant jusqu’à environ cinq mètres. Grâce à un traitement acoustique basé sur l’IA, il réduit le bruit ambiant et se concentre sur la parole humaine. Que ce soit dans une petite salle ou un espace un peu plus animé, Plaud Note Pro conserve la clarté nécessaire pour fournir des notes exploitables.

Avec ses microphones et sa portée optimisée, il se destine aussi bien aux entretiens en face à face qu’aux réunions de groupe. C’est un outil pensé pour s’adapter aux environnements variés sans que l’utilisateur ait besoin de jouer les ingénieurs du son.

Une autonomie de marathonien

L’endurance est l’un des points forts de ce modèle. Selon le mode utilisé, il peut enregistrer jusqu’à cinquante heures en continu. En veille, il se montre tout aussi patient, prêt à être sollicité même après plusieurs semaines. Cette autonomie renforcée permet de couvrir des séminaires, des voyages professionnels ou de longues séries de rendez-vous sans se soucier de recharger l’appareil toutes les deux heures.

Un outil multimodal

Plaud Note Pro ne s’arrête pas à l’audio. Il peut enrichir ses résumés avec des éléments textuels ou visuels ajoutés par l’utilisateur. Ce mode multimodal rend les notes plus vivantes et plus précises, en offrant un contexte supplémentaire à la simple transcription.

De plus, la reconnaissance des intervenants et la prise en charge de nombreuses langues élargissent son usage, qu’il s’agisse de réunions internationales, d’interviews journalistiques ou d’échanges académiques.

Date de sortie

Plaud Note Pro est arrivé en précommande en France à la fin du mois d’août 2025. Les premières livraisons sont prévues pour le mois d’octobre 2025. À cette date, l’appareil sera officiellement disponible sur le marché français.

Les caractéristiques du produit

Prix 189 € Date de disponibilité Précommande fin août 2025, expédition en octobre 2025 Capacité de stockage 64 Go de mémoire interne Autonomie Jusqu’à 50 heures d’enregistrement continu ; veille prolongée pouvant atteindre environ 60 jours Portée audio Environ 5 mètres avec réduction de bruit assistée par IA Micros Quatre microphones haute précision avec formation de faisceau Modes Détection automatique appel / réunion ; bouton pour enregistrement et mise en évidence (“highlight”) Écran AMOLED compact de 0,95 pouce, affichant mode et niveau de batterie Langues supportées Plus de 100 langues ; identification automatique des intervenants Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, transfert de fichiers, compatibilité magnétique Accessoires inclus Étui magnétique, anneau magnétique, câble de chargement Bonus précommande Étui magnétique supplémentaire et livraison incluse selon offres Plus d’info et précommande sur le site de Plaud (189€).