Garmin Bounce 2 – Une montre connectée pour enfants qui rassure les parents

Garmin dévoile aujourd’hui la Bounce™ 2, sa montre connectée pour enfants repensée, dotée de la connectivité LTE¹ qui facilite encore plus la communication. La Bounce 2 permet aux parents et aux personnes en charge de parler avec leur enfant et de le localiser grâce aux appels bidirectionnels, aux messages texte et au suivi de localisation en temps réel. Avec son écran lumineux et coloré, les enfants peuvent également utiliser la montre pour suivre leurs activités, jouer à des jeux amusants, écouter Amazon Music² et bien plus encore.

Des fonctionnalités de connectivité que les parents vont adorer

En utilisant l’application Garmin Jr.™ sur un smartphone compatible, les parents et les contacts approuvés peuvent communiquer avec leur enfant et suivre sa localisation.

Appels bidirectionnels et messages vocaux : grâce au haut-parleur et au microphone intégrés, les enfants peuvent appeler leurs parents et envoyer des messages vocaux directement depuis leur montre. Depuis l’application, les parents peuvent répondre ou appeler la Bounce 2 de leur enfant.

Messages texte : les parents peuvent envoyer des SMS à la Bounce 2 de leur enfant, et les enfants peuvent répondre ou rédiger leurs propres messages à l'aide d'un clavier complet directement sur la montre.

Transcriptions de messages vocaux : en réunion ou dans un endroit où il est difficile d'écouter ses messages, les parents peuvent lire les transcriptions des messages vocaux envoyés depuis la montre.

Suivi de localisation en temps réel : que ce soit pour un trajet au parc ou une visite chez un ami, les parents peuvent voir la position de leur enfant en temps réel et être avertis lorsqu'il entre ou sort d'une zone définie grâce à la nouvelle fonction de géorepérage temporaire.

Des fonctionnalités amusantes pour les enfants

Applications sportives intégrées : les enfants peuvent suivre une variété d’activités comme la course, la marche, le vélo, le pickleball, la corde à sauter, les sports d’équipe et plus encore.

Designs immersifs : profitez d'animations à l'écran, de cadrans de montre et de thèmes colorés.

Amazon Music : téléchargez des chansons depuis Amazon Music directement sur la montre (abonnement Amazon Prime ou Amazon Music Unlimited requis) pour écouter de la musique sur le haut-parleur de la montre ou avec des écouteurs compatibles.

Commandes vocales : des phrases comme « appeler maman », « lancer un minuteur » et d'autres peuvent être activées directement depuis la montre. Un design adapté aux enfants Conçue pour accompagner les jeux toute la journée, la Bounce 2 dispose d'un écran rond AMOLED lumineux de 1,2 pouce, qui lui donne une apparence élégante, tandis que sa conception résistante à l'eau permet de la porter pendant toutes sortes d'activités. Avec deux boutons latéraux et un écran tactile, les enfants peuvent facilement naviguer entre les écrans et rédiger des SMS sur leur montre. Disponible dès maintenant, la Bounce 2 offre jusqu'à 2 jours d'autonomie³ et est proposée au prix de vente conseillé de 299,99 €. Elle existe en trois coloris : violet clair, turquoise et gris ardoise. Les forfaits de montre connectée pour enfants sont gérés par Garmin et disponibles à partir de 10,99 € par mois. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de suivi sportif, de bien-être et d'activités disponibles sur la Bounce 2, cliquez ici. 1 Pour utiliser les fonctionnalités LTE, un abonnement actif et une connexion à un réseau LTE sont nécessaires ; consultez la zone de couverture LTE sur Garmin.com/bounce2ltecoverage. 2 Abonnement Amazon Music Unlimited ou Amazon Prime requis. 3 L'utilisation des fonctionnalités connectées ainsi que les conditions du réseau LTE auront un impact significatif sur l'autonomie de la batterie.