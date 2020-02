Saint-Valentin sans frontières avec la nouvelle édition des FreeBuds 3 Red de Huawei

Juste à temps pour la Saint-Valentin, Huawei dévoile le dernier né de sa collection d’écouteurs innovants : les FreeBuds 3 Red Edition. Ce nouveau coloris élégant évoque la passion et l’amour, une véritable ode aux couples du monde entier ! Les FreeBuds 3 Red Edition sont disponible en ligne au prix de vente conseillé de 179 €.

Huawei ajoute une nouvelle couleur à sa gamme FreeBuds 3 : le rouge feu. Les FreeBuds 3 Red Edition arrivent juste à temps pour la Saint-Valentin! ! Que vous soyez dans une relation à distance ou que vous souhaitiez simplement renforcer vos liens, ces écouteurs vous rapprocherons chaque jour un peu plus de votre âme sœur.

Rapide comme l’éclair

La synchronisation fluide et la connectivité rapide fonctionnent facilement et en un instant, permettant aux utilisateurs de se connecter à la vitesse de l’éclair. La réduction active du bruit filtre tous les bruits ambiants, vous n’avez donc plus qu’à faire attention les uns aux autres. Idéal pour échapper au rush quotidien après le 14 février et faire savoir à votre proche combien vous l’aimez.

Les FreeBuds 3 Red sont en vente maintenant pour 179€, directement sur le site de Huawei.