Le lancement du Lenovo Legion Duel 2 vient à point nommé dans une industrie où de plus en plus de personnes s’adonnent aux jeux vidéo sur leur appareil mobile. Mieux, les utilisateurs modernes ne se contentent plus du minimum et veulent ce qu’il peut y avoir de mieux dans le creux de leur main. Plus de puissance, une meilleure batterie, un écran qui permet d’exploiter à fond les graphismes ultra HD, et plein d’accessoires pour des parties toujours plus immersives. La bonne nouvelle pour tous ceux qui recherchent ce genre d’expérience est que le nouveau Lenovo est peut-être la solution qu’il leur faut.

Après un premier essai fait conjointement avec Motorola en 2020, Lenovo investit à nouveau le marché des Smartphones, et il le fait en fanfare. Le constructeur prend en effet pour cible les gamers et cherche manifestement à occuper le trône de « roi du gaming mobile » dont la marque concurrente Asus semble s’être emparée depuis un moment. Pour mener cette bataille, Lenovo n’a pas hésité à prendre des décisions osées et à tenter des choses que l’on voit rarement dans le domaine, un peu comme pour suivre le slogan du CES 2021 qui cherche à redéfinir l’avenir avec des technologies modernes. Ce nouveau téléphone est ainsi équipé de fonctionnalités dont le but est clairement de conquérir les joueurs, mais aussi tous ceux qui aiment les smartphones puissants. Voyons donc les prouesses que ce Legion Duel 2 est capable de réaliser.

Un design qui sort de l’ordinaire

Les qualificatifs comme atypique, original ou même bizarre peuvent tous servir à décrire le Legion Duel 2. Déjà, il faut dire que le téléphone est fait pour être utilisé à l’horizontale. La preuve en est le logo du constructeur qui est écrit dans ce sens sur la coque, ce qui montre qu’il avait en tête le streaming, et la commodité du mode paysage pour ceux qui s’y adonnent, au moment de penser le design. L’arrière de l’appareil comporte une large bosse centrale qui coupe en deux une longue plaque. En l’observant de plus près, on remarque que le châssis utilisé est métallique et qu’il est d’ailleurs d’une complexité rare. Ce châssis est enrobé de verre minéral, ce qui accentue davantage cette touche high-tech et futuriste. L’emploi de l’architecture à technologie avancée nommée ATA 2.0 est donc une réussite, et même si le résultat peut être clivant, les joueurs seront sûrement aux anges.

Un châssis bien rempli

La bosse latérale en question abrite une ouverture centrale qui est en fait un ventilateur, comme si Lenovo avait entendu les plaintes des joueurs qui réclamaient une meilleure diffusion de la chaleur. Après, quand on remarque que le logo ainsi que la marque qui sont inscrits à ce niveau du châssis comportent de puissantes LED pour un éclairage RGB, avec de nombreuses couleurs personnalisables, l’on ne s’étonne pas des précautions prises par le constructeur pour s’assurer que tout serait idéalement refroidi. Signalons que les tranches du mobile sont métalliques et épaisses, ce qui assure une bonne préhension et une bonne stabilité, et qu’elles peuvent en outre être configurées pour contenir des touches utilisables lors des parties de jeu. Lenovo y a en effet instauré des zones tactiles appelées Y-triggers marquées L1, L2, R1 et R2 ; en gros des touches semblables à celles d’une manette de console, ce qui a véritablement le potentiel de transformer votre façon de jouer sur mobile.

Un écran AMOLED très performant

La dalle installée sur le Legion Duel 2 est un écran de 9,2 pouces, avec un ratio de plus de 80 % par rapport à la surface de l’avant. Il s’agit d’un AMOLED qui vous offre une résolution Full HD6+ et 388 ppp. Ce n’est certes pas de la 4K, mais pour un mobile, vous avez de quoi profiter d’un spectacle visuel de très haute qualité. Lenovo affirme que le temps de réponse de son écran est de 2 secondes. Lorsqu’on combine cette donnée avec le fait que le taux de rafraîchissement est de 144 Hz, on se rend compte que le téléphone est juste parfait pour le gaming. Vous pouvez donc y lancer des jeux d’arcade ou d’aventure ou même aller sur Magical Spin casino, un excellent site qui accepte les parieurs belges pour profiter des sublimes graphismes de machines à sous.

Une interface fluide

C’est une version modifiée d’Android 11 que vous retrouverez une fois que vous allumerez le téléphone. Pour être plus précis, le système d’exploitation est appelé Legion OS, une déclinaison d’autres systèmes utilisés par Lenovo. En d’autres termes, il n’y a aucun risque que vous soyez dépaysé ou perdu. Au contraire, le constructeur a tout fait pour que tout soit bien optimisé avec une interface sobre qui vous présente les outils dont vous avez besoin. Il y a peu d’options de personnalisation certes, mais vous avez toujours un tiroir d’applications, un écran pour le fil d’actualité et une zone de notifications. Toujours en accord avec sa volonté de faciliter le streaming, Lenovo vous permet de basculer entre mode portrait et mode paysage à tout niveau de l’interface. Au niveau des applications préinstallées, vous n’allez pas trouver une foule d’options, mais il y en a quelques-unes qui se démarquent. « Commentaires » par exemple vous aide à envoyer rapidement des rapports si vous subissez un plantage, alors que « Sécurité » vous offre une boite à outils pour mieux gérer le téléphone.

Un son pour vous immerger dans vos sessions

Le Lenovo Legion Duel 2 comporte pas moins de 4 microphones différents installés au niveau de son châssis. Vous trouverez aussi deux haut-parleurs au niveau de la façade, lesquels sont identiques et offrent un son stéréo de même intensité à gauche comme à droite. Ils sont plus grands que sur le modèle précédent, et grâce au double amplificateur intégré, ils vous offrent une puissance sonore décuplée, mais aussi des basses plus profondes. Le fait que l’appareil soit compatible Dolby Atmos vous permet d’y brancher un casque audio performant et de booster davantage ses performances sur le plan auditif. Petit bonus non négligeable, Lenovo a prévu un adaptateur USB de type C vers jack de 3,5 mm dans le package, ce qui est plutôt rare de nos jours. En somme, que vous utilisiez un casque ou pas, vous pourrez vous servir de l’égaliseur complet disponible au niveau des paramètres pour moduler les sons et trouver la fréquence qui vous convient le mieux.

Un smartphone super puissant

Sous son châssis futuriste, ce portable cache un véritable monstre de puissance. En effet, c’est le Snapdragon 888 de Qualcomm qui a été choisi par Lenovo pour que le Legion Duel 2 offre des performances exceptionnelles. Que vous optiez pour la version à 12 ou 16 Go de RAM, vous pouvez être sûr d’avoir droit à des vitesses d’exécution très élevées. Cette configuration a même permis au mobile de se comparer à son concurrent, l’Asus ROG 5, ce qui est loin d’être négligeable. Même des jeux optimisés avec des résolutions graphiques élevées vont tourner avec rapidité, précision et fluidité sur cet appareil.

Une Batterie presque immortelle

Cela n’a pas encore été mentionné depuis le début, mais en réalité, Le Legion Duel 2 embarque deux batteries différentes sous sa coque, de part et d’autre du tronc central. Vu qu’elles ont chacune une capacité de 2750 mAh, vous vous retrouvez avec une capacité totale de 5 500 mAH, une augmentation considérable par rapport aux modèles précédents. Par conséquent, si vous en faites un usage normal, en allant sur les réseaux sociaux et en jouant de temps à autre par exemple, l’appareil pourra tenir deux jours entiers. Les gamers plus hardcore qui vont solliciter plus d’énergie peuvent tout de même s’attendre à jouer non-stop pendant 4 heures au minimum. D’un autre côté, le smartphone est livré avec un chargeur à deux câbles qui vous permet de charger les deux batteries simultanément ! Cela implique que vous pouvez le recharger en une demi-heure si vous branchez les deux bouts. On retrouve même ici la technologie du contournement de charge qui protège la carte mère et grâce à laquelle vous pouvez jouer tout en rechargeant le Duel 2.

Un appareil photo de bonne qualité

S’il y a un aspect de cet appareil auquel Lenovo ne semble pas avoir accordé autant d’attention qu’aux autres, c’est le capteur de photos, et il est clair que le Duel 2 ne cherche pas à affronter le SONY ZV-1, l’une des meilleures caméras compactes du marché. Pourtant, on remarque que trois objectifs différents sont mis en place ici. Le premier est placé à l’arrière et vous offre une résolution de 64 mégapixels, alors que celui qui est positionné à l’avant est de 16 mégapixels en plus d’être doté d’un objectif ultra grand-angle. Le dernier capteur est logé dans un tiroir mécanique que vous pouvez faire sortir sur l’un des côtés du téléphone. Ce capteur selfie de 44 mégapixels doté d’autofocus est idéal pour s’enregistrer et lancer des sessions en live sur YouTube, Twitch ou autres.

Un téléphone gaming complet

En somme, malgré un focus évident et assumé sur le gaming, ce téléphone s’avère plutôt complet. Il s’appuie sur un écran de qualité, un processeur puissant et une autonomie incroyable pour offrir des prestations d’un tout autre niveau. En outre, une expérience immersive est garantie avec des applications comme le Lenovo Assistant qui optimise votre expérience de jeu. Vous pourrez même diffuser facilement vos meilleures parties ou partager vos scores grâce aux nombreuses précautions prises par le constructeur pour favoriser le streaming. Il ne reste plus qu’à voir jusqu’où peut aller le Lenovo Legion Duel 2 et les prouesses que les gamers pourront accomplir avec.