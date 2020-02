SAMSUNG GALAXY Z FLIP : Doit-on à nouveau se plier de rire ?

Près d’un an après la sortie totalement ratée du Samsung Galaxy Fold qui nous avait bien fait plier en deux de rire à l’époque, revoici donc nos amis coréens qui repointent le bout de leur nez avec un nouveau smartphone à charnière : le Galaxy Z Flip.

Non, il n’est pas question d’un clin d’œil au copain sauterelle de Maya l’abeille mais bien d’un nouveau modèle où la charnière permet au téléphone de se déplier verticalement, un peu comme sur les vieux Nokia 2760 des années 2000.

Grosse nouveauté : l’écran n’est plus recouvert de plastique mais d’une espèce de verre d’une finesse incomparable. Toutefois, en mode ouvert, le smartphone révèle tout de même un fin pli qui ne devrait pas disparaître de sitôt.

Au niveau du design, il est vrai qu’il est plutôt aguicheur avec ses bords chromés et son aspect compact. Sachez toute de même que, une fois déplié, nous découvrons un écran de 6.7 pouces, pour un poids total de 180 grammes, soit un peu plus léger qu’un iPhone XR.

La nouvelle charnière est plus robuste et équipée d’un système de brossettes qui nettoie les charnières à chaque ouverture/fermeture, de sorte que les impuretés et autres miettes de pain présentes dans vos poches ne puissent engendrer un dysfonctionnement du Z Flip.

Un nouveau “Flex Mode” est aussi disponible afin d’utiliser le smartphone ouvert à 90 degrés pour, par exemple, prendre une photo avec l’écran du dessus, tandis que les réglages se trouvent dans le bas ou encore flatter son ego en prenant un selfie le téléphone posé sur un meuble, sans risque qu’il s’écrase au sol. Il peut aussi se comporter comme l’écran d’un PC portable, toute proportion gardée, avec un clavier ou d’autres infos dans le bas.

Enfin, un mini écran d’un peu plus d’un pouce est aussi présent une fois le Z Flip refermé afin, vous l’aurez compris, d’accueillir des notifications.

Les appareils photos principaux sont présents sous la forme de deux capteurs de 12 MPixels, incluant un grand-angle. Vendu aux alentours de 1200€, ce Samsung Galaxy Z Flip semble un peu plus fiable que le Fold mais il faudra évidemment attendre les premiers tests pour s’assurer du succès de ce téléphone dans un marché déjà hyper encombré.