BLEUJOUR eSSD, une solution de stockage USB-C ultrarapide et au format poche pour tous les nomades !

Fort de la réussite du Kubb, un ordinateur original et design ayant la forme d’un cube de 12 cm, BLEUJOUR, fabricant français d’ordinateurs et d’accessoires, annonce l’eSSD à l’attention de tous les globe-trotters qui utilisent quotidiennement leur ordinateur ou tablette : un accessoire design et pratique en USB-C ou USB 3.0 qui permet d’augmenter son espace de stockage jusqu’à 2 To !

L’eSSD Bleu Jour : stockez vos données les plus précieuses au bureau ou en déplacement !

Avec ses 60 grammes et sa taille minimaliste (11 x 3,1 x 1,5 cm), l’eSSD est l’accessoire parfait BLEUJOUR propose une gamme complète pour USB-C ou USB 3.0, avec 5 coloris, dont des peintures grainées et texturées sous la dénomination de Graphite et Mai 68, pour un stockage de 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To.

Branchez, transférez !

BLEUJOUR offre LE produit parfait pour les utilisateurs en manque d’espace de stockage. L’eSSD est prêt à l’emploi dès son déballage, le simple fait de le brancher sur l’ordinateur permet de transférer tous les documents souhaités, même les plus volumineux.

Sa vitesse de lecture/écriture optimisée lui offre des transferts de fichiers parmi les plus rapides du marché et permet à chaque utilisateur de travailler en tout fluidité. Conçu avec un soin particulier, l’eSSD vous suit partout pour mettre à l’abri toutes vos données !

Caractéristiques techniques :

• Capacité : Disponible en 256 Go, 512 Go, 1To et 2To

• Interface : USB Type-C

• Dimensions : 11 x 3,1 x 1,5 cm

• Poids : 60 g • Garantie : 2 ans

L’eSSD est disponible en France auprès de ses revendeurs et sur le site du fabricant , à partir de 135€ (version 256Go).