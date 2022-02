Que peut-on s’acheter avec des cryptomonnaies ?

L’utilisation de Bitcoins pour payer ses achats s’est démocratisée. En effet, aujourd’hui, il est courant d’avoir des portefeuilles en ligne pour effectuer toutes sortes de transactions. Non seulement vous pouvez stocker vos monnaies virtuelles dans un Cold Wallet comme un investissement, mais vous pouvez aussi acheter et payer avec vos Bitcoins pour tous vos achats en ligne. Dans la suite de cet article, découvrez tout ce que vous pouvez acheter avec vos cryptomonnaies.

Un voyage

Vous avez pour habitude d’acheter Bitcoin ou d’acheter AELF ? Vous allez être heureux d’apprendre que vous pouvez utiliser vos monnaies virtuelles pour vous offrir des vacances.

Si vous partez en voyage, plusieurs sites d’hôtels et vols acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Tout comme vous payez par carte de crédit ou avec des systèmes tels que PayPal ou Bizum, vous pouvez également utiliser vos bitcoins pour réserver un avion ou un séjour à l’hôtel. Vous devez simplement vérifier si les cryptomonnaies sont bien acceptées comme moyen de paiement.

Des jeux et des loisirs

Les jeux vidéo sont l’un des grands biens que vous pouvez acheter avec des cryptomonnaies. Il existe des pages où vous pouvez acheter des clés pour avoir des jeux bon marché. Les sites les plus connus pour acheter des jeux à prix réduit proposent des dizaines de méthodes de paiement différentes dont celle avec des cryptomonnaies.

Des vêtements

Normalement, vous achetez des vêtements dans des magasins physiques ou en ligne et vous utilisez votre carte de crédit ou votre compte PayPal, mais il y a des magasins en ligne qui vous permettent d’utiliser des cryptomonnaies pour payer. Ils sont peu nombreux pour l’instant, mais vous trouverez facilement quelques options en ligne qui vous permettent de le faire.

Des cartes-cadeaux

Vous pouvez utiliser vos Bitcoins pour acheter des cartes-cadeaux. Il existe des platesformes qui vous permettent d’échanger les crypto-devises contre des cartes-cadeaux de sites Web connus. Les boutiques en ligne comme Amazon, Netflix ou Airbnb acceptent les cartes-cadeaux payées en monnaies virtuelles.

Des services et des logiciels

Vous pouvez acheter des abonnements avec vos Bitcoins afin que les transactions soient encore plus anonymes notamment pour votre sécurité sur Internet. Vous pouvez également acheter des domaines via le paiement bitcoins. Si vous souhaitez acheter un domaine pour un site Web avec vos cryptomonnaies, c’est possible !

Utiliser une carte spéciale

L’une des meilleures façons de savoir où utiliser vos bitcoins pour payer dans votre ville est d’utiliser une carte spécialisée. Par exemple, il y a des sites qui vous permettent de trouver tous les locaux ou lieux où ils acceptent les cryptomonnaies comme paiement. C’est un service utile que vous pouvez toujours avoir à portée de main et qui vous permet de filtrer par catégories selon ce qui vous intéresse :

distributeur de billets ;

attraction ;

cafétéria ;

repas ;

épicerie ;

hébergement ;

vie nocturne ;

shopping ;

sports ;

transport ;

etc.

Une fois que vous avez choisi les catégories qui vous intéressent, vous pouvez aller sur la carte pour trouver votre ville, village ou quartier ou un endroit que vous visitez. Ici, vous verrez les différentes icônes sur la carte avec toutes les options d’établissements disponibles où vous pourrez utiliser ce mode de paiement. Il suffit d’aller sur la carte et d’appuyer sur les différentes icônes pour avoir plus d’informations sur cet endroit : la catégorie du site, la rue ou l’adresse exacte, le pays, l’adresse Web ou des informations supplémentaires.