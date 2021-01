Google Assistant : Les routines sont disponibles en Belgique

L’assistant Google vous facilite une fois de plus la vie. La fonction Routines, désormais disponible en Belgique, permet d’effectuer une série d’actions avec une seule commande ou à un moment prédéfini. C’est-à-dire qu’avec une seule commande ou à un moment choisi, la machine à café, la radio et le lave-vaisselle peuvent, par exemple, être mis en marche. Google déploiera cette nouvelle fonctionnalité en Belgique dans les prochaines semaines, celle-ci sera disponible à la fois sur les appareils mobiles et les appareils domestiques intelligents.

Chacun a ses propres habitudes et celles-ci peuvent désormais être combinées en une “routine” dont l’assistant Google s’occupera.

Bonjour ou Bonsoir ?

Google a déjà préprogrammé six Routines. Par exemple, lorsque la commande “Hey Google, bonjour” est donnée, l’assistant lit les prévisions météorologiques, les rappels, les dernières nouvelles et les points à l’ordre du jour. La routine “quitter la maison” consiste à éteindre les thermostats, les prises et les lumières. Outre ces deux exemples, Google présente également les routines “L’heure du coucher”, “Je suis à la maison”, “De la maison au travail” et “Du travail à la maison”, chacune comportant des actions spécifiques. Dans les deux derniers cas, par exemple, les informations sur le trafic sont incluses.

Les six Routines préprogrammées peuvent être ajustées à volonté. Par exemple, le matin, la machine à café peut également être allumée à l’heure du “bonjour” ou un genre de musique ou une station de radio peut être lancée à l’heure du “je suis à la maison”.

Fêter la fin de la semaine ou faire bonne impression pour la Saint-Valentin

Outre l’adaptation des routines préprogrammées, Google permet également de créer vos propres routines. Par exemple, vous pouvez parfaitement faire baisser les lumières et faire jouer votre playlist préférée à 17h30 tous les jours lorsque vous télétravaillez pour marquer la fin de la journée de travail, ou la fin de la semaine. Avec la Saint-Valentin qui approche, vous pouvez aussi tamiser les lumières, allumer le feu automatique et jouer la chanson d’amour de votre choix avec une seule commande. Les possibilités sont infinies.

Dans les semaines à venir, Google déploiera donc dans notre pays les Routines pour l’assistant Google. Les utilisateurs peuvent déjà consulter ici les instructions et les possibilités.