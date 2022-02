Huawei lance la smartwatch Huawei Watch GT 3 avec Kim Clijsters comme ambassadrice

Huawei Consumer Business Group (CBG) lance aujourd’hui, officiellement, la HUAWEI WATCH GT 3 en Belgique. Le lancement se fera présence de l’une des icônes sportives les plus célèbres du pays : Kim Clijsters. Elle s’est vue confier le rôle d’ambassadrice de la Watch GT 3 et apparaîtra dans la communication locale de l’entreprise technologique. Huawei et Kim Clijsters partagent tous deux l’importance d’un mode de vie équilibré – dans lequel le sport et la santé jouent un rôle central.

Afin de mettre en avant les fonctionnalités de la nouvelle HUAWEI WATCH GT 3, Huawei recherchait une icône sportive locale. Qui d’autre que Kim Clijsters ? L’une des athlètes les plus brillantes de Belgique qui allie à la fois sa carrière sportive et son rôle d’entrepreneure ains que de maman. Huawei et Kim Clijsters partagent tous deux l’importance d’un mode de vie équilibré – dans lequel le sport et la santé jouent un rôle central.

Kim Clijsters: « Je suis très heureuse de travailler avec Huawei pour lancer la HUAWEI WATCH GT 3 ici, à la Kim Clijsters Academy. Les données sont devenues de plus en plus importantes au fil des années, que ce soit sur le court de tennis ainsi qu’en dehors. Grâce à la mesure précise de la fréquence cardiaque et au suivi GPS, je peux m’entraîner avec encore plus de précision. En plus, il s’agit aussi d’une très belle montre que l’on a plaisir à porter au quotidien ! »

Byron Ma, Managing Director de Huawei Belgique : « Nous sommes ravis de ce partenariat. Pour nous, Kim Clijsters est l’ambassadrice idéale pour la Huawei WATCH GT 3. Elle est une source d’inspiration pour de nombreux Belges depuis des années. Kim est une personne qui n’abandonne jamais et qui continue à se battre pour obtenir le meilleur d’elle-même dans tous les domaines de sa vie. C’est d’ailleurs pour tous les Belges qui partagent cette vision que nous avons conçu la Watch GT 3 ».

Un entraîneur autour de votre poignet

La nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 offre une expérience améliorée, plus puissante et plus intuitive. Elle est également beaucoup plus dynamique et intelligente que ses précédentes versions.

La nouvelle technologie HUAWEI TruSeenTM 5.0+ dédiée à la surveillance de la fréquence cardiaque est plus précise et consomme moins d’énergie. La Watch GT 3 réagit aux nouvelles données avec une rapidité fulgurante grâce à cette nouvelle technologie qui détecte instantanément les changements de fréquence cardiaque lorsque les utilisateurs sont, par exemple, en train de sprinter ou d’augmenter leur rythme cardiaque en sautant à la corde.

La montre connectée aide les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de remise en forme grâce à des données scientifiques et des programmes d’entraînement basés sur le profil de chacun. Il enregistre et analyse les données d’entraînement de l’utilisateur et propose un programme afin de progresser du niveau actuel vers les objectifs de l’utilisateur. Ce programme est piloté par l’IA et ajuste l’intensité de l’entraînement de manière régulière afin d’augmenter progressivement le niveau d’entraînement.

Un design élégant et une autonomie de batterie importante

Cette smartwatch combine un suivi précis de la santé et de la forme physique avec un design très tendance ainsi qu’une longue autonomie. En utilisation normale, la montre connectée est capable de réaliser de très bons résultats avec une autonomie pouvant atteindre sept (version 42 mm), voire quatorze jours (version 46 mm).

Sa conception épurée permet également un poids réduit et une expérience de port plus confortable. Vous pouvez donc la porter avec n’importe quelle tenue, et même la garder pendant la nuit pour le suivi Huawei TruSleep™.

Disponibilité

La HUAWEI WATCH GT 3 est maintenant en vente dans les magasins belges.

Prix de vente conseillé pour la HUAWEI Watch GT 3 46mm et 42mm :