Mio présente un nouveau système de navigation GPS pour vélo

Cyclo Discover propose des itinéraires cyclables exclusifs avec :

1 Cloudservice MioShare

Avec MioShare, les cyclistes peuvent enregistrer les données de suivi de leur condition physique et l’historique de leurs itinéraires, et découvrir des sites intéressants en chemin. Ils peuvent également télécharger des itinéraires et de profiter de nouvelles routes et zones appréciées par d’autres cyclistes. Les cyclistes peuvent enfin gérer leur appareil, mettre à jour des cartes ou des logiciels et télécharger des informations récentes sur les produits.

2 NeverMiss

Grâce à la nouvelle fonction NeverMiss (brevet en cours), les cyclistes peuvent planifier un tour à vélo ou un itinéraire de randonnée longue distance. Ils peuvent ajouter de nouveaux lieux, des commentaires et même un lien Web à l’itinéraire. La fonction NeverMiss affiche une notification à l’écran lorsque le cycliste approche d’un point prévu sur l’itinéraire. Il peut ensuite scanner le code QR correspondant avec un smartphone connecté à l’Internet pour obtenir des informations supplémentaires.

3 Surprise Me

La fonction brevetée « Surprise Me » de Mio vous propose trois itinéraires différents, d’un point A à ce même point (le point de départ est le point d’arrivée) ou d’un point A à un point B. Les cyclistes ont ainsi de nouvelles idées de balade. Cette fonction est destinée à ceux qui connaissent tous les itinéraires dans leur région et veulent être surpris par un itinéraire inconnu.

4 Services intégrés de planification d’itinéraire – RouteYou et Komoot

La série Cyclo Discover a également intégré les services de planification d’itinéraire RouteYou et Komoot. Les données peuvent être transférées au système de navigation par synchronisation directe, ce qui permet aux utilisateurs d’étendre facilement la zone de balade.

Steve Chang, président de MiTAC Digital Technology Corporation, déclare : « Depuis la création de Mio en 2012, nous avons toujours cherché de nouvelles façons d’améliorer l’expérience des cyclistes. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de lancer ce produit sur le marché de la navigation pour vélo. La nouvelle série Cyclo Discover n’est pas seulement un outil de navigation, c’est un partenaire de cyclisme qui offre le meilleur du plaisir et de la commodité à vélo. »

Disponibilité

Les Cyclo Discover et Cyclo Discover Plus seront bientôt disponibles dans les magasins en ligne et physiques.

Prix indicatif : Cyclo Discover : 249 € – Cyclo Discover Plus : 339 €.