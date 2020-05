Cyclo Power Factory invente le Fitness Vert : où comment donner du sens à votre séance de sport !

Pour adresser des enjeux majeurs de nos sociétés modernes tels que la santé et la transition énergétique, la startup parisienne Cyclo Power Factory, actuellement incubée au Tremplin, chez Paris & CO, créé le « Fitness Utile »

Un concept unique au monde qui associe une expérience sportive ludique et collective à la notion d’impact environnemental et social. Destinée aux professionnels (salles de sport en entreprise, exploitant de salle de fitness, hôtellerie & villages de vacances, agences évènementielles) et aux particuliers, cette nouvelle façon de faire du sport repose sur une technologie innovante brevetée – « + cela monte, + c’est dur, + je produis ».

Concrètement la start-up développe :

Une gamme d’équipements fitness éco-conçus, connectés et producteurs d’électricité (Ex : Cyclo Power Bikes),

Une application de restitution des données sportives & énergétiques, la Cyclo Power App. La Cyclo Power App permet de vivre une expérience fitness porteuse de sens, communautaire & gamifiée au travers notamment de courses et de défis sportifs & énergétiques.

Cyclo Power Factory, du sport à double enjeu, écologique et sociétal !

Avec Cyclo Power Factory, votre séance de sport est utile pour votre santé bien sûr, mais devient aussi utile pour la planète et utile pour des gens qui en ont besoin ! Cycle Power Factory c’est la solution qui permet de répondre à des enjeux fondamentaux de notre société :

Un enjeu de santé publique

Un enjeu de transition énergétique

Un enjeu social de lutte contre la précarité énergétique

Un projet ambitieux à portée de mollets, où ce sont nos propres efforts et notre pédalage qui créent de l’énergie verte et renouvelable. Avec Cyclo Power Factory, entrainez-vous lors de courses sur parcours réels ou lors de défis énergétiques ludiques, seul ou avec des amis.

Chaque éco sportif qui rejoindra la communauté Cyclo Power Factory pourra aider des foyers en situation de précarité énergétique grâce au gain financier créé par leurs efforts physiques. Cyclo Power Factory s’engage à abonder la valeur de l’électricité produite par sa communauté et à reverser l’ensemble à ses partenaires associatifs luttant contre la précarité énergétique.

Entreprise du sport et de l’Économie sociale et solidaire, Cyclo Power Factory souhaite utiliser le sport comme vecteur de sensibilisation aux enjeux énergétiques, et permettre à tous ceux qui se sentent parfois impuissants face aux problématiques environnementales d’apporter leur pierre à l’édifice, tout en prenant soin de leur santé.

Cyclo Power Factory, un bike éco-conçu connecté et une App pour créer un cercle vertueux énergétique !

Pour vivre cette expérience fitness inédite, où tous vos efforts vont servir la cause environnementale et l’économie sociale et solidaire, il suffit de :

Choisir sur l’application Cyclo Power App, la course ou défi sportif gamifié que vous avez envie de relever seul ou à plusieurs (Marathon de Paris, Ascension de l’Alpe D’huez…). Démarrer ensuite l’activité ludique choisie sur le Cyclo Power Bike connecté, où chaque coup de pédalage est transformé en électricité renouvelable par une box composée notamment d’une génératrice de courant et d’un onduleur. Cette électricité auto produite, par vous et toute la communauté de sportifs, va alors être auto consommée instantanément par les besoins énergétiques permanents des bâtiments /logements où sont installés les équipements (ex : consommation électrique de serveurs, ventilation, etc au bureau frigidaire, box internet chez soi…). Comme une partie des besoins en électricité sont auto produits, les volumes soutirés via le réseau public diminuent, tout comme la facture d’énergie ! Ce gain dépend essentiellement du nombre d’équipements installés, du taux d’utilisation de ces derniers et aussi de votre niveau de forme physique.

Le gain financier généré grâce aux efforts de la communauté sera abondé (x2) par Cyclo Power Factory Entreprise de l’Economie Sociale & Solidaire et in fine reversé à des partenaires associatifs notamment pour lutter contre la précarité énergétique. En soutirant moins sur le réseau électrique, vous ferez réduire les émissions de CO2, pour un bénéfice environnemental direct.

L’innovation Cyclo Power Factory est idéale pour tous, sportifs aguerris ou utilisateur lambda souhaitant simplement exercer une activité physique. Chacun à son niveau, sensibilisé par le développement durable, trouvera une motivation deux fois plus grande pour améliorer ses performances sportives et environnementales et préserver sa santé.

Cette solution unique au monde s’adresse à l’ensemble des usages du fitness indoor quel que soit le lieu où vous souhaitez exercer votre activité physique : au bureau, à la salle de sport, chez vous ou lors d’évènements, sportifs, culturels, ou business.

Pour assurer la fabrication de sa première série d’équipements, la sortie d’une première version de l’Application et lancer la commercialisation en fin d’année, Cyclo Power Factory lance une campagne de financement sur We Do Good, première plateforme de financement participatif en royalties dédiée aux projets à impact positif. L’objectif est de lever entre 100 000 € et 200 000 €, afin d’intégrer un maximum de fonctionnalités à l’expérience Cyclo Power Factory.

Les contributeurs qui auront participé à cette levée de fonds, recevront des royalties (pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par Cyclo Power Factory) chaque trimestre et cela durant 5 ans minimum. Pour en savoir plus et participer au Fitness Vert, rendez-vous sur We Do Good !,

L’application permet de suivre sa performance sportive, mais aussi énergétique et environnementale. Vous suivez notamment l’électricité produite par vous-même et l’ensemble de la communauté Cyclo Power Factory. Cette application gamifiée met à dispositions de nombreux défis sportifs, mais aussi écologiques, afin de sensibiliser les utilisateurs aux écogestes.