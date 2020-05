La start-up belge INKcoming lance un écran d’un nouveau genre (e-paper) qui aide les commerçants

Alors que les commerces rouvrent à grande échelle, bon nombre d’entre eux peinent à faire respecter les règles de distanciation sociale de manière efficace et sans avoir à mobiliser tout leur personnel. C’est pourquoi la start-up belge INKcoming s’adapte à leurs besoins du moment en proposant une adaptation de sa solution d’affichage signalétique en e-paper pour les soulager dans cette tâche.

Cette tablette d’un nouveau genre, bien plus écologique qu’un écran classique, actualise les informations de capacité en temps réel et de manière autonome. Ceci permet ainsi aux clients d’être renseignés sur le temps d’attente, le nombre de personnes présentes dans le magasin, ou encore les règles de distanciation sociale à respecter.

Une signalétique intelligente qui conviendra tout autant aux entreprises et administrations publiques confrontées aux mêmes problèmes. Une fois les mesures sanitaires levées, les bornes pourront être adaptées en nouveaux moyens de communication respectueux de l’environnement.

Pourquoi une solution e-paper ?

Si vous connaissez déjà les liseuses électroniques, type Kindle, alors vous connaissez très certainement le principe du e-paper : une technologie en plein essor sur laquelle travaille la start-up belge INKcoming pour en faire l’affichage du futur.

Face à la crise sanitaire actuelle et dans un monde chaque jour plus éco-responsable, la jeune entreprise propose une solution d’un nouveau genre, sans-fil, durable et ne consommant que très peu d’énergie (99 % en moins que les écrans classiques). Son atout majeur ? Elle ne nécessite pas d’être câblée ! Une recharge complète lui permet en effet de fonctionner en moyenne entre 3 à 6 mois. L’affichage connecté peut alors être exposé aux endroits stratégiques : dans les magasins, à l’entrée des salles de réunion en entreprise, ou comme panneaux d’information dynamiques dans les administrations publiques. En résumé : tous les endroits qui nécessitent de modifier les communications de manière ponctuelle.

L’enseigne pharmaceutique Medi-Market a déjà enclenché le pas en installant l’affichage e-paper INKcoming à l’entrée de son magasin dans l’Esplanade de Louvain-la-Neuve. Fin de semaine, c’est la boutique bio Séquoïa qui emboîtera le pas avec une première installation à Louise (Bruxelles), lui permettant ainsi de continuer sur sa lignée éco-responsable.

INKcoming, c’est qui ?

Créée en juin 2019 par Antoine Baudoux et Mathieu Demeuse, l’entreprise est constituée d’ingénieurs ayant plus de 10 ans d’expérience dans le développement de logiciels, l’intégration et la signalisation numérique. Grâce à leur facilité d’adaptation et leur expérience, INKcoming a pu déjà mettre ses appareils à disposition de différents commerces et entreprises.

Contrairement à un affichage classique, la signalétique e-paper proposée par INKcoming permet une reconversion infinie avec un système de communication éco-responsable et sans fil. Ultra-économe, ses coûts d’installation et de maintenance sont également réduits : une aubaine pour les petits commerces ! Aujourd’hui, la start-up se place en tête du marché belge de l’e-paper.

Plus d’info sur INKcoming.