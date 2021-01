Jouer au casino en Belgique, un jeu d’enfant

Le casino, une aire de jeu pour les grands

On retrouve, dans un casino, trois activités indissociables : le spectacle, la restauration et, bien évidemment, le jeu. Héritiers de l’architecture du XIXème siècle, ils sont ouverts à un public majeur ( il faut avoir plus de 21 ans en Belgique ) de toutes les catégories socioprofessionnelles , avide de sensations et de jeux d’argent. C’est avec l’essor du chemin de fer et des palaces que l’on implante les casinos sur les littoraux ou dans les stations touristiques pour divertir la clientèle. On y retrouve des jeux typiques comme des jeux de table ( de cartes ou roulette ), électroniques reprenant des jeux traditionnels ou encore des machines à sous.

Le marché des casinos

Le marché légal des jeux d’argent représente des sommes considérables au niveau mondial et un marché de l’emploi important. Véritable atout touristique, les critères d’implantation sont stricts et encadrés. Il est très facile de trouver un casino près de chez soi en Belgique. La règlementation autour des jeux et du fonctionnement des casinos est en Europe l’une des plus rigoureuses, issue en plus de textes anciens et actualisée régulièrement. Pour palier aux coûts liés à la bonne marche des casinos, le marché s’est adapté au fil des années en se développant dans les jeux en ligne. Aujourd’hui, tout le monde peut assouvir son envie de jeu n’importe où et n’importe quand.

Choisir son casino en ligne

Pour choisir votre casino en ligne, vous allez bien évidemment regarder les jeux proposés par les opérateurs. Mais portez également une attention particulière au taux de redistribution joueur pour gagner plus, et sur la légalité et la fiabilité de votre choix. Pour qu’il soit légal, un casino doit posséder une licence de la Commission des Jeux de Hasard. Vérifier sur Internet le sérieux d’un site est assez simple grâce à un support client réactif, des délais de paiement courts et des expériences clients relatées sur de nombreux sites. L’interface web et mobile joue un rôle majeure dans votre expérience de jeu : privilégiez les sites modernes et réactifs dotés d’un générateur de nombres aléatoires et qui vont crypter les données des joueurs.

Il n’est jamais trop tard pour se mettre au casino. En limitant les pertes, ce loisir est distrayant mais peut aussi rapporter gros. Profitez par exemple d’offres promotionnelles, de codes promotionnels ou de bonus accordés aux nouveaux clients pour tenter votre chance !