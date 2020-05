Belgique francophone : Les ‘Virtual Job Days’, une solution en WalloniT !

Ces jeudi et vendredi, Technofutur TIC organise, avec l’accompagnement du Ministre Willy Borsus ainsi que le soutien d’Agoria et du Forem, un événement en ligne inédit de rencontre et d’embauche, où demandeurs d’emploi fraichement qualifiés côtoient des recruteurs en recherche de talents high-tech.

Technofutur TIC, Centre de compétence en Belgique francophone, qui a formé aux nouvelles technologies plus de 13.400 personnes en 2019, en ce y compris des formations qualifiantes et professionnelles pour plus de 2.000 personnes, met en place un projet pilote très prometteur : une plateforme interactive de recrutement dans 5 domaines de compétences d’avenir.

« Alors que le Bureau fédéral du Plan vient d’annoncer que plus de 64.000 Belges risquent de perdre leur emploi suite aux affres du Coronavirus, force est de constater que certaines entreprises font preuve de résilience et continuent à engager. » explique Yvan Huque, Directeur de Technofutur TIC. « En moyenne, 75% des demandeurs d’emploi trouvent un job après avoir suivi une formation chez Technofutur TIC mais, en ces temps troublés, il faut donner un coup de pouce au destin et donc l’occasion aux protagonistes du monde du travail de se rencontrer autrement. »

Agences Web qui viennent en support à la recrudescence historique de l’e-commerce, entreprises de MedTech qui soutiennent les professionnels des soins de santé, bureaux de consultance qui facilitent la transformation digitale et la gestion pilotée de leurs clients, institutions publiques qui investissent dans nombre de services d’e-gouvernement aux citoyens, industries forcées d’accélérer la mutation de leur automatisation en mode 4.0, etc. Le besoin de têtes bien faites a rarement été aussi criant en Wallonie alors que le terreau n’a jamais été aussi propice à la remise en question des individus et au choix de réorientation professionnelle.

« La demande de profils IT en Wallonie est effectivement en forte croissance et nous estimons ces besoins à 30.000 vacances d’emplois d’ici 2030. » confirme Laura Beltrame, Présidente du Conseil d’administration de Technofutur TIC et Expert Capital Humain chez Agoria. « Un Centre comme Technofutur TIC est donc indispensable dans l’écosystème wallon de la formation pour relever les défis liés à la digitalisation des compétences. »

« Toute crise est source de risques et de menaces, mais aussi d’opportunités nouvelles. » constate Pierre Lelong, Responsable de la Formation et du Développement chez Technofutur TIC. « De par notre nature, nous nous devions de donner l’exemple et, à l’orée du confinement, il nous a fallu seulement trois jours pour basculer en ligne l’ensemble de nos formations présentielles. C’est dans la même logique que nos équipes ont relevé, en quelques semaines, le défi de ces ‘Virtual Job Days’ permettant de mettre plus d’une vingtaine de recruteurs à haut potentiel en relation avec une soixantaine de personnes formées par nos soins. »

Les profils d’experts présentés sont nombreux et variés : Chef de projet informatique, Data scientist, Développeur .NET avancé, Développeur .NET Sharepoint, Développeur Java angular, Big data consultant, … Des terminologies qui semblaient tout aussi barbares pour ceux qui, il y a quelques semaines à peine, ont saisi leur chance afin de développer ces compétences rares chez Technofutur TIC et ainsi donner une toute autre tournure à leur existence.

« Je ne peux que saluer le volontarisme de Technofutur TIC, du Forem et d’Agoria qui se donnent ainsi les moyens des ambitions de notre Région. » conclut Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l’Économie, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’IFAPME et des Centres de compétence. « Cette initiative pilote et prometteuse s’inscrit dans la droite ligne du programme ‘Coup de poing pénuries’ du Gouvernement wallon. Elle génère un espoir et des perspectives intéressantes en cette période si complexe. »