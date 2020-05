Sony WF-SP800N, des écouteurs sans fil suréquipés.

WF-SP800N : la musique sans bémol

Grâce à leur indice de protection IP55, ces écouteurs conçus pour un style de vie actif ne craignent ni les éclaboussures, ni la sueur, ni même la poussière pour que rien n’empêche d’aller jusqu’au bout de ses entraînements. Vous pourrez même les laver après une séance intensive.

L’arc de stabilisation et la conception incurvée tridimensionnelle garantissent un port stable et confortable et cela même dans une salle de fitness ou pour attraper un train sur le départ.

De plus, leur autonomie ne risque pas de mettre votre énergie en sourdine. En effet, le boîtier de recharge compact ne se contente pas de protéger les WF-SP800N, il permet de les alimenter en déplacement.

Lorsqu’il est complètement rechargé, l’étui permet de profiter de 18 heures de musique avec la fonction de réduction du bruit et de 26 heures si cette dernière est désactivée. En cas d’urgence, une charge rapide de 10 minutes permet d’écouter jusqu’à 60 minutes de musique. Grâce à la puce Bluetooth des écouteurs multi-récompensés WF-1000XM3 et à une conception d’antenne optimisée, les écouteurs SP800 assurent une connexion stable pour une écoute sans fausse note.

Le rythme roi

Les WF-SP800N sont dotés de la toute dernière technologie de réduction du bruit permettant de faire disparaître les distractions intempestives comme les bruits d’un open-space ou de la salle de sport, pour s’isoler avec sa musique.

Il ne reste qu’à se dépasser en se concentrant sur le tempo de sa musique propulsée par le traitement du son EXTRA BASS. A la clef, l’énergie d’un son puissant, percutant et profond pour atteindre ses objectifs de travail ou d’entraînement. Grâce à l’application dédiée (gratuite) Sony | Headphones Connect, il est possible d’adapter son expérience sonore à ses goûts.

En outre, sa fonction d’égalisation permet de personnaliser le niveau sonore en fonction de sa musique et de ses activités. Se détendre en musique pour effectuer ses trajets quotidiens ou booster les graves pour doper son entraînement, les possibilités sont illimitées.

Les WF-SP800N permettent également de profiter d’un son 360 Reality Audio, une expérience audio immersive utilisant une technologie de spatialisation du son (en combinaison avec un smartphone – iPhone ou Android, équipé d’une application de services de streaming). Avec le son 360 Reality Audio, la musique enveloppe et transporte, comme lors d’un concert live de son artiste préféré. Les auditeurs peuvent profiter d’un champ musical immersif et personnalisé pour chaque utilisateur grâce aux écouteurs WF-SP800N et à l’application Sony | Headphones Connect.

Une écoute intelligente

Le mode Ambient Sound des WF-SP800N permet de filtrer les sons que l’on souhaite entendre comme une annonce en gare ou les bruits de circulation quand on court dans la rue. Il est également possible de régler la réduction de bruit sur 20 niveaux en fonction de ses préférences à l’aide de l’application dédiée Sony | Headphones Connect.

Les WF-SP800N intègrent désormais une fonction Advanced Adaptive Sound Controlqui détecte automatiquement l’activité et se localise pour ajuster les paramètres du son ambiant en fonction de l’environnement. Il est même possible de personnaliser les paramètres à sa guise avec l’application Sony | Headphones Connect et ainsi décider de rester à l’écoute des sons environnants, de réduire les bruits indésirables au bureau et de renforcer les graves à la salle de sport.

Le contrôle au bout des doigts

La technologie de contrôle tactile intelligent permet de jouer, d’arrêter ou de passer des morceaux de musique et de régler le volume en plaçant simplement son doigt sur l’écouteur droit. De même, rien de plus facile que de se reconnecter à son environnement en plaçant simplement son doigt sur l’écouteur gauche grâce à la fonction Quick Attention. Elle permet de baisser instantanément le volume pour laisser entrer le son ambiant et éventuellement discuter avec quelqu’un sans retirer ses écouteurs.

Grâce aux WF-SP800N, il est possible d’être plus efficace et de piloter sa journée avec Google Assistant et Amazon Alexa, de profiter de ses divertissements, de contacter ses amis, d’obtenir des informations, d’écouter de la musique et des notifications, de configurer ses rappels et bien plus encore.

De plus, grâce à la fonction de détection du port des écouteurs, qui détecte automatiquement si l’un d’eux est retiré, la lecture de la musique est instantanément suspendue.

Enfin, il est possible de sélectionner son mode d’écoute préféré lorsque l’on passe un appel en mains libres ou que l’on écoute sa musique. Il est également possible de profiter de sa musique et s’amuser à parler avec un son stéréo sur les deux écouteurs ou choisir de n’utiliser qu’un écouteur, même si l’autre est en charge.

Les WF-SP800N seront disponibles en noir, blanc et bleu à partir de juillet 2020 à un prix d’environ 200 €.