Maison intelligente et sécurité : quelles sont les dernières innovations ?

Depuis quelques années, bien aménager tout en sécurisant sa maison est devenu une véritable tendance. Face à la recrudescence des vols, mais aussi grâce aux nouvelles innovations technologiques pour rendre son foyer plus sûr, est né le concept de maison intelligente. Quelles sont les dernières inventions en matière sécuritaire pour ces maisons d’un tout nouveau genre ? Voici quelques pistes dans notre article.

Une serrure sans contact, pour plus de simplicité

C’est le problème numéro 1 des familles, mais aussi un problème récurrent chez les concubins : oublier ses clés, ça peut arriver à tout le monde, que ce soit parce qu’elles sont perdues ou laissées au bureau. Dans les deux cas, cela peut poser des questions pour la sécurité de la maison. Pourquoi ne pas résoudre le problème avec des serrures sans contact, qui sont souvent associées à des systèmes de reconnaissance digitale ou faciale ?

Certains systèmes sont dotés d’une reconnaissance digitale : plus besoin de clés dans ce cas, car vos empreintes suffisent à vous ouvrir l’accès à votre porte principale. Autre avantage : ce type de système, entièrement sécurisé, permet de garder un historique des entrées et sorties, mais aussi de limiter l’accès de certaines portes à certaines personnes. Par exemple, si vous avez une femme de ménage qui doit venir régulièrement, elle peut accéder à la maison par une entrée spécifique grâce à ses empreintes. C’est un double système sécurisant et rassurant.

Reconnaissance faciale pour plus de sécurité

Les systèmes sécurisés à reconnaissance faciale constituent aujourd’hui la plus grande innovation technologique, puisqu’ils s’utilisent dans de nombreux contextes au sein de la maison. C’est d’ailleurs de plus en plus utilisé par les sociétés proposant des garde meubles pour le stockage personnel (coffre-fort ou placard à double fond dissimulé, par exemple). En ayant un système de reconnaissance faciale, qui combine plusieurs dizaines de données impossibles à craquer, la maison est entièrement sécurisée par ses propriétaires.

Aussi, la reconnaissance faciale s’utilise aussi bien pour l’accès à la maison que pour d’autres installations, comme les caméras de surveillance en extérieur. C’est une bonne manière de vous assurer, y compris à distance (quand vous partez en vacances par exemple), que tout se passe bien chez vous. Comme quoi, l’intelligence artificielle joue un rôle pour la sécurité dans la maison, et il en sera de même dans le futur.

Une domotique pour une maison renforcée

D’autres inventions technologiques ont permis de rendre la maison plus sûre, et beaucoup appartiennent au domaine de la domotique. C’est le cas par exemple de l’éclairage intelligent : en renseignant certaines informations dans un système géré entièrement à distance (souvent depuis un téléphone mobile ou une télécommande), tout mouvement anormal détecté au sein de la maison est signalé par un système lumineux, mais pas forcément sonore. Les alarmes domotiques avec caméras intégrées sont aussi de plus en plus prisées pour assurer la sécurité en dissuadant les personnes indésirables ou intrus.

La technologie n’a pas fini de surprendre et de se réinventer pour sécuriser les ménages en tous genres.