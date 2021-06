TEST – Huawei Freebuds 4 : De minuscules écouteurs bourrés de technologie

Je suis toujours surpris par la technologie que peut contenir des écouteurs aussi petits et légers. Ces Huawei Freebuds 4 ne dérogent pas à la règle : avec un poids de seulement 4,1g, ils sont bardés de fonctionnalités dernier cris.

Le communiqué de presse m’a complètement bluffé mais je restais dubitatif tellement tout paraissait trop beau. Quelle marque ne dit-elle pas que ses écouteurs sont les plus légers, les plus design, les plus confortables, avec un son parfait et une grande autonomie ? Afin de vous donner un avis sur les Huawei Freebuds 4, j’ai sorti mon matériel de test le plus performant : mes oreilles, ma playlist Spotify et des environnements bruyants variés. C’est parti !

Découverte du produit

La plupart des écouteurs proposent le même design, au point qu’on les confond souvent. Les Huawei Freebuds 4 sont dans la même lignée et possèdent une tige fine accompagnée, à l’extrémité, d’un bout argenté du plus bel effet. Le boitier de charge est également petit, discret et léger, il se glisse facilement dans une poche et permet de recharger les écouteurs pour offrir jusqu’à 22h30 d’écoute !

Quand j’ai montré à mon beau-fils (10 ans et déjà Apple addict) la boîte des écouteurs sans spécifier la marque, il s’est exclamé « Ah, tu as des AirPods ! ». Je lui ai proposé d’ouvrir la boîte pour regarder le contenu, il a remarqué qu’il s’agissait de Huawei (qu’il connaissait car, il m’a dit fièrement, qu’il en avait déjà vu sur Internet) et a même trouvé qu’ils étaient plus jolis que ceux de la marque à la pomme. Ce qui est bien avec les enfants, c’est qu’il n’ont pas vraiment (encore) d’apriori sur une marque, donc le compliment est sincère.

Je n’ai plus d’excuses pour ne pas retourner au sport !

J’utilise mes écouteurs essentiellement au club de sport. J’aime courir avec ma playlist afin de ne pas voir le temps passer pendant que je souffre. Je possède des écouteurs intra-auriculaires sans fil tour de cou de la marque Sony, un modèle entrée de gamme, qui remplit sa fonction, même s’ils m’ont permis de trouver des excuses pour ne pas aller à la salle de sport quand ma motivation était plutôt orientée vers le canapé. Parmi mes inventions : « les écouteurs sont presque à plats / ils me font mal aux oreilles », « je ne retrouve plus les écouteurs », « le fil m’irrite le cou quand je cours », …

Mais ça … c’était avant ! Les Huawei Freebuds 4 sont légers, sans fil et confortables. Ils sont tellement beaux que je suis impatient de retourner au sport pour frimer (Note de ma chérie – Et draguer ! -) » même si c’est en courant à 7 min/km pendant un bon gros quart d’heure.

La musique sans le bruit c’est mieux !

Quand j’écoute de la musique avec des écouteurs intra-auriculaires, le bruit ambiant ne me dérange pas. Je l’entends, mais je suis tellement plongé dans mes chansons que j’arrive à faire abstraction. Lorsque des amis m’ont demandé de tester l’ANC (Active Noise Cancellation ou réduction de bruit active en français) je ne voyais pas vraiment l’intérêt, alors j’ai profité d’un magnifique temps belge, grosse drache (“averse” pour nos amis français) et orage, pour activer, d’une pression du doigt sur les écouteurs, la fonction ANC.

Moi qui pensais que la réduction de bruit ne fonctionnait que sur des casques studios ou des écouteurs gaming, la technologie de Huawei avec son ANC 2.0 est assez incroyable.

Les Freebuds 4 ont aussi bien réussi à atténuer le bruit de l’averse que celui de l’orage (si pas mieux). Ça fonctionnait tellement bien que je pensais que la pluie avait cessée !

J’ai testé les écouteurs dans d’autres conditions, comme contre le bruit des vagues à la mer du Nord, le bébé d’en face qui pleure/hurle toute la journée (merci les voisins), le ventilateur de mon PC fixe, le trafic automobile, mon ado de fils qui … parle tout simplement. Je ne peux pas vraiment comparer l’ANC avec la concurrence car je ne possède qu’un casque gaming ANC, mais Huawei a fait de l’excellent travail avec une technologie de réduction du bruit à double micro. L’ANC fonctionne même sans musique, pratique pour ceux qui veulent dormir dans l’avion sans entendre le bruit du moteur et sans pour autant écouter de la musique.

Qualité du son

Chez moi, j’utilise un casque haut de gamme, « Audio Pro Shure SRH1440 ». Il est confortable et offre une ample image stéréo (terme pompeux fortement inspiré de leur site). Je m’attendais à ce que les Huawei Freebuds 4 aient un son plus proche de mes écouteurs Sony à 30€ que de mon casque Shure à 400€, mais j’ai été étonné. Le son, autant les aigus que les graves, qui sortent des Huawei, est assez bluffant.

Au risque de perdre ma crédibilité de testeur cool et rebelle, suite à l’émission « Rendez-vous en terre inconnue » avec Vianney, j’ai écouté (et j’apprécie) le single Dabali et j’ai découvert, grâce aux Freedbuds 4, certains instruments que je n’avais pas entendu en écoutant la chanson sur mon smartphone ou ma tablette.

Pour ceux qui aiment les détails techniques, « Les HUAWEI FreeBuds 4 utilisent un diaphragme composite en polymère à cristaux liquides (LCP), qui prend en charge une gamme de fréquences allant jusqu’à 40 kHz, garantissant ainsi une qualité sonore haute résolution avec des aigus plus intenses et puissants. De plus, les FreeBuds 4 sont également équipés d’un haut-parleur dynamique de 14,3mm offrant des sons graves plus profonds et imposants. » En espérant que ça vous parle d’avantage que le fait que j’ai découvert des instruments dans la chanson Dabali de Vianney.

Autonomie

Je me demande comment il est possible d’offrir 4h d’autonomie (sans ANC) dans des écouteurs de 4,1g et que ma voiture hybride de 2400kg ne roule que 15km en électrique. Grâce à l’étui de charge (38g), il est possible d’atteindre les 22,5 heures, de quoi tenir pendant un long trajet en avion ou nier sa famille pendant pratiquement une journée complète. Lors de mes tests, je suis facilement arrivé à 4h d’écoute sans ANC et j’ai pu tenir 20h en rechargeant les écouteurs au boitier. Grâce à la charge rapide, après seulement 15 minutes dans le boitier, les écouteurs offrent déjà 2,5 heures d’écoute !

Micro pour la téléphonie

Je n’aime pas téléphoner avec des écouteurs sans fil pour la simple raison que, comme on ne s’entend pas parler, généralement on hurle et dérange tout le monde. J’ai quand-même testé cette fonctionnalité car là encore, Huawei innove avec une nouvelle technologie de détection de vibration des os crâniens, rien que ça ! Je n’ai pas tout compris mais ça avait l’air super cool lors de la présentation.

Je ne recule devant aucun sacrifice, j’ai demandé à ma chérie de rester à l’appartement pour lui téléphoner de la plage à la mer du Nord pendant que je pilotais mon drone. Elle qui déteste mon drone n’entendait que ça, mais à peine le vent et le bruit de la mer. J’ai testé le micro dans d’autre occasions et le son était parfait autant pour moi que pour mon interlocuteur.

Confort

Huawei a analysé des milliers de forme de canal auditif afin de créer des écouteurs qui puissent convenir à un maximum de personnes. C’est un choix technique par rapport aux écouteurs avec embouts en caoutchouc. Les casques sur les oreilles me dérangent quand je porte mes lunettes (c’est-à-dire tout le temps), mais les écouteurs intra-auriculaires me font mal aux oreilles rapidement (malgré des embouts différents).

Les Huawei possèdent une bonne ergonomie et ce n’est qu’après une 45-60 minutes d’écoute en continu que j’ai commencé à sentir douleur à l’oreille droite (oui, que la droite, je dois être mal formé). C’est mieux que d’habitude mais j’aurais préféré des écouteurs avec adaptateurs en caoutchouc de tailles différentes.

Commande tactile

Une autre option utile, c’est de pouvoir contrôler le son directement sur les écouteurs. Il est possible de décrocher / mettre fin à un appel, mettre en lecture / pause une chanson, augmenter / diminuer le son, passer au morceau suivant / précédent et activer / désactiver l’ANC. Ces fonctions sont très pratiques quand on fait du sport et elles fonctionnent correctement et rapidement.

Comme dirait Columbo ou un mec beaucoup moins cool, Steve Jobs, « one more thing », le morceau qu’on écoute se met en pause quand on enlève l’un des écouteurs et se relance quand on le remet dans l’oreille.

Conclusion

Les Huawei Freebuds coûtent 149,99€, ce qui représente à mon sens un prix cohérent compte tenu de la technologie embarquée et de la qualité du produit. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Huawei n’est pas mort, ce ne sont pas que des smartphones, mais des produits informatiques, des tablettes, des objets connectés de qualité de toutes sortes !

Huawei Freebuds 4 149,99 € 8.6 Qualité audio 9.0/10

















Efficacité ANC 9.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Confort 7.5/10

















Design 8.5/10

















Acheter