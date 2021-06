Sony lance le casque sans fil ultime à réduction de bruit WH-1000XM4 en Midnight Blue

Sony a ajouté le nouveau coloris Midnight Blue à la gamme WH-1000XM4. Outre les versions classiques Black, Silver et l’édition limitée Silent White lancée en avril, ce modèle haut de gamme est désormais disponible aussi dans une nouvelle couleur bleu nuit profonde aux accents dorés.

Le casque WH-1000XM4 est connu pour sa technologie de réduction de bruit primée, une référence sur le marché. Comme toutes les couleurs actuelles, la version Midnight Blue est fournie avec des accessoires dans ce même coloris, pour que l’étui et les câbles soient parfaitement assortis au casque.

Le silence grâce au top en matière de réduction de bruit



Le WH-1000XM4 offre les meilleures performances de réduction du bruit en bloquant davantage de fréquences moyennes et élevées. Le casque est doté de la technologie Dual Noise Sensor. Cette fonction capture le bruit ambiant grâce aux microphones et l’analyse via le processeur. Ensuite, la nouvelle puce Bluetooth audio détecte ces données et les adapte plus de 700 fois par seconde sur la base de la musique et du bruit. Le processeur HD Noise Cancelling QN1 adapte la réduction du bruit en temps réel à l’aide d’un nouvel algorithme. Les amateurs de musique peuvent ainsi profiter de leur son sans bruits indésirables.

Son de qualité supérieure grâce à la technologie Edge avec intelligence artificielle (AI)



Le WH1000XM4 est doté d’une nouvelle puce Bluetooth audio intégrée au système qui s’adapte en temps réel au bruit, à la musique et aux autres caractéristiques acoustiques. Grâce à l’Edge-AI, la technologie DSEE Extreme restaure avec plus de précision les sons perdus lors de la compression numérique, pour une expérience plus vraie que nature. Il analyse en effet la musique en temps réel pour une expérience audio plus riche et plus complète.

Facilité et confort au quotidien



Le WH-1000XM4 est doté de la fonctionnalité Speak-to-Chat. Cette innovation permet de mener facilement de courtes conversations sans même devoir enlever le casque. Commander un café pendant l’écoute de musique ou demander son chemin à la gare devient ainsi un jeu d’enfant. Il suffit à l’utilisateur de parler simplement pour que le casque reconnaisse automatiquement sa voix. La musique s’arrête d’elle-même et le casque laisse passer le bruit ambiant afin que la conversation puisse se poursuivre sans même qu’il soit nécessaire de le retirer. Après le dernier signal vocal, la musique reprend automatiquement après 30 secondes ou par simple pression sur la commande tactile. Cette fonction intelligente est très pratique lors de l’utilisation du casque au quotidien.

Bien entendu, le célèbre mode Quick Attention est également disponible sur le WH-1000XM4. Il est facile d’accès via un pavé tactile sur l’écouteur droit du 1000XM4. Le contact avec la paume de la main permet de désactiver temporairement la réduction de bruit et d’activer les microphones. Il est ainsi possible de passer un appel ou d’écouter une annonce sans avoir à éteindre le casque. Cette partie tactile peut également être utilisée pour changer de piste, régler le volume et enregistrer un appel téléphonique.

À l’instar des autres coloris du WH-1000XM4, la nouvelle version Midnight Blue allie style sophistiqué et confort exceptionnel dans un design léger. Les coussinets ultra-souples à mémoire sont spécialement conçus pour les personnes souvent en déplacement. Ils assurent une pression uniforme et une meilleure adhérence entre l’oreille et le coussinet pour une tenue stable. De plus, le casque est compatible NFC, il offre jusqu’à 30 heures d’autonomie et est optimisé pour Google Assistant et Amazon Alexa.

360 Reality Audio



Le WH-1000MX4 permet de bénéficier de 360 Reality Audio. Cette technologie de codage garantit une expérience musicale tridimensionnelle : les auditeurs ont l’impression que le son vient de toutes les directions. Cette expérience repose sur la technologie object-based spatial audio (audio spatiale basée objet) de Sony. 360 Reality Audio est disponible via par exemple un smartphone ou une tablette (Android & IOS) avec une appli d’un service de streaming participant.

Des heures d’écoute et une connectivité excellente



Le WH-1000XM4 est doté de NFC et de Bluetooth 5.0 et jouit d’une autonomie de 30 heures (avec Bluetooth et réduction de bruit activés). Le casque dispose aussi d’une fonction de charge rapide pour profiter de 5 heures de musique après seulement 10 minutes de charge

Le WH-1000XM4 prend également en charge la fonction pratique Fast Pair de Google. Celle-ci permet de localiser rapidement le WH-1000XM4 en émettant un son, ou en recherchant sa dernière position connue sur l’appli pour smartphone Find My Device de Google. Le WH-1000XM4 est compatible avec Google Assistant et Alexa. Cet assistant peut être utilisé pour contrôler un smartphone ou une tablette via des commandes vocales.

Connexion multipoint

Le casque WH-1000XM4 peut facilement être associé à deux périphériques Bluetooth en même temps. Lors de la réception d’un appel, le casque reconnaît le périphérique concerné et s’y connecte automatiquement. L’utilisateur peut ainsi passer de façon rapide et facile d’un périphérique à l’autre, d’une simple pression sur le bouton.

Le WH-1000XM4 peut par exemple être associé tant à un ordinateur portable qu’à un smartphone. Dès qu’un appel téléphonique entre via le smartphone – alors que l’utilisateur est en train d’écouter de la musique sur son ordinateur portable – l’appel peut facilement être enregistré. Il suffit de toucher le pavé tactile sur le casque pour basculer directement entre les deux appareils connectés.

Prix et disponibilité



Le WH-1000XM4 Midnight Blue sera disponible au Benelux à partir de fin juin au prix de €380.