Test – Oclean X Pro Elite, notre avis sur cette brosse à dents connectée.

Quelle ne fut pas la joie de mon homme lorsqu’on nous a proposé de tester la nouvelle brosse à dents de Oclean, la X Pro Elite. Ma brosse à dents Philips Sonicare, dont j’étais très satisfaite, a vieilli et s’est abimée (un peu par ma faute, l’ayant laissée tombée à de multiples reprises). Résultat, les vibrations font à présent le bruit d’un essaim d’abeilles, ce qui énerve tellement mon chéri que j’ai parfois souvent l’impression qu’il va me cracher sa Listerine au visage.

Sous la dénomination très bling bling de « X Pro Elite », se cache une brosse à dents sonique de la marque chinoise (au nom original) de « Oclean ». Il s’agit d’un fabricant spécialisé dans la conception de produits servant à améliorer votre santé bucco-dentaire grâce à une technologie innovante. Pour ceux qui souhaitent plus d’infos, c’est par ici.

Afin d’en savoir plus sur la brosse à dents, je me suis rendue sur le site de Oclean. La page produit regorge d’informations techniques et commerciales. Si vous aimez les chiffres et les détails technologiques, je vous encourage à aller y faire un tour. Pour ma part, j’ai aimé les photos (et le mannequin, mais chuuuut mon homme me lit) mais pour le reste, du moment que ça brosse correctement, ça me convient.

Découverte du produit

L’emballage est fin et léger. Logique car il ne contient « que » la brosse à dent, une tête de brosse, un support de charge par induction et un collant pour le mur. Mon homme s’est offert récemment une brosse à dents électrique d’une marque concurrente, et, malgré le contenu identique, le paquet était quatre fois plus volumineux ! Moi qui suis contre le gaspillage, j’étais « emballée » avant même de tester le produit.

La brosse à dents a une belle ligne et une jolie couleur matte, gris perlée. Elle est légère, douce au toucher et inspire confiance. Point important pour les geeks, elle possède un grand écran … tactile et … couleur ! Il permet de sélectionner rapidement un type, une force et un temps de brossage, mais également de voir d’un coup d’œil le niveau de batterie et de vérifier la qualité de brossage de la « session » qu’on vient de terminer.

Certains déploreront peut-être qu’elle ne soit pas livrée avec un étui de transport comme d’autres marques. Sachez qu’il est possible d’en acheter un adapté à la X Pro Elite séparément pour une dizaine d’euros sur le site du constructeur. Personnellement, je trouve cela inutile. J’aime voyager compact et léger, je glisse donc généralement ma brosse à dent dans un gant de toilette (pour l’hygiène), et hop le tour est joué.

Je trouve dommage que la Oclean X Pro Elite soit fournie avec une seule tête de brosse. Les autres marques offrent généralement plusieurs têtes. Il est possible d’en acheter pour environ 3€ la tête de brosse. A titre de comparaison, j’ai dû débourser environ 4€ pièce pour des têtes compatibles Philips Sonicare il y a quelques mois.

Les brosses à dents électriques et moi

Pour réaliser le test, je n’ai pas poussé le vice jusqu’à me brosser les dents toute la journée mais comme d’habitude 2 à 3x par jour. Je suis passée à la brosse à dents électrique depuis plusieurs années, d’abord un modèle rotatif puis un modèle sonique. Mes enfants ont suivi il y a quelques temps et possèdent une Oral B « basique ». Il n’y a pas matière à discussion, l’électrique quelle qu’elle soit, brosse beaucoup mieux qu’une brosse à dents manuelle. Selon ma sensation après brossage et ma dentiste, une brosse à dents sonique est encore meilleure qu’une électrique rotative.

Confort de brossage

La légèreté et douceur du manche rend l’expérience de brossage très agréable, et le relief anti-dérapant permet une bonne prise en main, même lorsque la brosse est mouillée.

Un détail que j’apprécie énormément, étant toujours perdue dans mes pensées, c’est le minuteur intégré qui, toutes les 30 secondes, signale par une vibration différente, qu’il est temps de changer de zone de brossage.

Il manque un indicateur de pression lorsque trop forte. Ma Philips Sonicare émet un bruit différent lorsque j’appuie trop fort sur les dents. Avec la X Pro Elite on ne peut découvrir qu’à posteriori, via l’application, qu’on a exercé trop de pression sur les dents ou les gencives.

Le bruit

Ma vieille Philips Sonicare fait un bruit désagréable (NDMC – note de mon chéri – « elle fait un bruit atroce et insoutenable »). Quelle ne fut pas notre surprise lors de la première utilisation de la Oclean X Pro Elite. Le constructeur ne ment pas et la promesse d’une brosse à dents « ultra silencieuse » est tenue. Maintenant que je suis habituée au silence de ma nouvelle brosse à dents, c’est celle de mon homme qui fait le plus de bruit et c’est moi qui vais lui cracher de la Listerine dessus !

L’application & ses fonctionnalités

Jusqu’à la découverte de la Oclean, j’ignorais l’existence d’applications permettant de monitorer son brossage… Je n’ai pas tout de suite compris l’intérêt, d’ailleurs pour moi, se laver les dents, « cela n’a rien de chinois » (vous aimez le jeu de mots ? J) (NDMC – « Non, c’est nul ! »). J’installe rapidement (et facilement) l’application Oclean pour pouvoir la tester.

Je remarque dès les premiers instants les nombreuses erreurs de traductions (dignes de Google translate) mais qui ne sont finalement pas très importantes. Il est évident que Oclean a concentré ses efforts sur la brosse à dents plutôt que sur la traduction de l’application. J’aurais tiqué et peut-être mis en doute le sérieux de l’application, si elle n’était pas aussi riche en détails technique et options qui ont l’air fiables.

La personnalisation de mon profil est amusante, surtout quand les enfants s’en mêlent. Je découvre grâce à eux, que j’ai des « dents mal formées » et carrément jaunes (pour ma défense, je venais de boire un café). Je peux paramétrer mes habitudes de consommation en indiquant si je fume ou bois du café/thé/vin (ouf que 3 vices sur 4). L’application Oclean propose un programme de nettoyage adapté en fonction de ces données.

Si je préfère, je peux ignorer les recommandations « intelligentes » et choisir de personnaliser un programme, ce qui me permet de tester en 2 minutes les 4 modes de la brosse : nettoyer, blanchir, massage et sensible ; chacun ayant une vibration différente, toutes aussi agréables les unes que les autres.

Si j’ai encore envie de changer, je peux sélectionner un des multiples programmes proposés par l’application, chacun s’adressant à un utilisateur précis (personnes souffrantes de maladies dentaires, dents sensibles qui viennent d’être nettoyées par un professionnel, porteurs d’un appareil dentaire, …) et offrant des instructions détaillées. Cela démontre encore une fois le travail de développement fourni par la marque.

Après avoir passé 45 minutes à admirer les fonctionnalités de l’application, je trépignais d’impatience de me brosser les dents pour visualiser les analyses fournies. Quelques brossages plus tard, je m’aperçois que, finalement, se brosser les dents correctement est plus compliqué que je ne pensais. Grâce à la fonction « zones oubliées », l’application signale que j’oublie systématiquement des endroits difficiles d’accès et que la pression exercée n’est pas suffisante pour un brossage optimal.

Les analyses de brossage sont reprises dans le calendrier (joliment traduit par « Histoire »), avec une vue quotidienne ou mensuelle. Le seul bémol est que l’application établi, apparemment, une moyenne par jour et ne permet pas de visualiser les détails de chaque brossage.

Charge et autonomie

Le support de charge n’est pas fourni avec un adaptateur USB. Il vous faudra en acheter un, ou utiliser celui de votre smartphone.

Le constructeur promet une autonomie de 35 jours de brossage pour 3,5 heures de charge. Je n’ai malheureusement pas eu assez de temps pour le confirmer, mais d’après une simple règle de 3, on devrait pouvoir se brosser les dents 2x par jour (à raison de 2min/brossage) pendant 35 jours. Une autonomie idéale pour partir léger en vacances sans devoir s’encombrer d’un chargeur de plus dans sa valise.

Rapport qualité/prix

Mon homme s’est offert une brosse à dents d’une marque internationale moins bien « équipée » que la mienne (mais avec 3 têtes de brosses au total) et plus chère. Ça m’a bien fait rire ! Mon chéri… un peu moins.

La Oclean X Pro Elite coûte actuellement en promotion 58,95 euros sur le site du fabricant. Le rapport qualité prix est excellent compte tenu des options et possibilités de la brosse à dents.

Vous l’aurez compris, je suis tombée sous le charme de la OClean X Pro Elite. J’ai adoré la facilité d’utilisation de la brosse et de l’application mais aussi des statistiques qui me permettront, je l’espère, d’avoir les dents plus blanches en optimisant mon brossage.

