CookieCasino : le meilleur choix ?

Bien que cookiecasino.com/fr soit tout nouveau dans l’industrie des jeux en ligne, l’établissement s’impose comme un excellent choix pour les passionnés de jeux d’argent en ligne. Et pour cause, avec sa ludothèque variée développée par les meilleurs éditeurs, la plateforme vous propose une expérience de jeu unique. Alors, faut-il y investir ou pas ? Zoom sur le casino et ses différentes fonctionnalités !

Que penser des bonus?

Comme tous les casinos en ligne, CookieCasino propose également un bonus de bienvenue aux nouveaux joueurs qui s’inscrivent sur sa plateforme. Son offre est plutôt alléchante, et permet aux nouveaux utilisateurs que vous êtes, de commencer votre aventure avec une belle avance. L’opérateur offre 100 % de bonus jusqu’à 150 CAD, en plus de 120 tours gratuits ou free spins. Toutefois, il faut savoir que le bonus de bienvenue est réparti sur deux dépôts et vous les recevez après votre premier et second versement sur le site du casino en ligne.

En plus du bonus de bienvenue, CookieCasino met également à votre disposition, plusieurs autres offres. C’est le cas de :

Des promotions régulières tous les mardis et dimanches;

Des bonus pour récompenser les joueurs les plus assidus, à travers le programme de fidélité.

Qu’en est-il de la sécurité ?

Avant d’investir de l’argent dans un casino, vous devez vous assurer qu’il est fiable et sécurisé. C’est le cas de CookieCasino. L’opérateur est réglementé par la Malta Gaming Authority et possède des licences d’exploitation qui sont délivrées par cette autorité. Cela prouve de la bonne foi de l’établissement, qui propose des jeux équitables et qui se soucie de votre sécurité. En cas de problème, vous pourrez bénéficier d’un recours légal.

Il faut également noter que le casino utilise des méthodes de cryptage de dernière génération pour protéger vos informations personnelles et bancaires. En jouant sur la plateforme, vous n’êtes pas exposé aux risques de piratage.

Les éditeurs

Un des points forts de CookieCasino, c’est la qualité de sa ludothèque. La plateforme possède plus de 2000 jeux, qui sont le résultat de sa collaboration avec les meilleurs éditeurs du marché. Ces derniers vous permettent de bénéficier des jeux de grande qualité, avec des graphismes excellents. Parmi ces éditeurs, vous retrouverez :

BetSoft Gaming

Booming Games

iSoftBet

Yggdrasil

Microgaming

Evolution Gaming

Novomatic

Quickspin

Maxwingaming

NetEnt

Play’n Go, et bien d’autres.

Un service client réactif

CookieCasino possède un service client réactif. Ce dernier est disponible tous les jours pour vous accompagner dans vos requêtes. Il peut être contacté par chat direct ou par email.

Dans l’ensemble, CookieCasino est un établissement fiable. Votre investissement y est sécurisé et vous pouvez profiter de sa ludothèque variée : machines à sous, roulette, poker, blackjack, baccarat, etc. Plusieurs options s’offrent à vous !