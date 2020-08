L’OPPO Find X2 Pro récompensé par le prix EISA ADVANCED SMARTPHONE 2020-2021

D’après l’EISA, « Le Find X2 Pro, doté de la technologie OPPO, présente un design sensationnel – en particulier dans sa finition en cuir vegan – et offre une expérience utilisateur quotidienne inégalée. C’est le meilleur smartphone d’OPPO à ce jour, et il se démarque de ses concurrents haut-de-gamme. »

Dirk Pauwels, Directeur d’OPPO Belgique, réagit avec fierté à la nouvelle : « C’est un grand honneur de recevoir ce prix de l’EISA pour la première fois. L’OPPO Find X2 Pro est le premier modèle haut de gamme commercialisé par OPPO en Belgique. Pour offrir à nos utilisateurs une expérience 5G globale, nous travaillons sur tous les aspects de nos produits, et cela se reflète dans les nombreuses qualités de cet appareil – de l’écran à la qualité d’image, de la technologie de charge ultra-rapide à l’autonomie de la batterie et au design. De plus, l’OPPO Find X2 Pro est le premier appareil validé pour la 5G en Belgique sur le réseau Proximus. C’est une reconnaissance claire de notre savoir-faire et de notre force d’innovation. À l’avenir, nous élargirons encore notre gamme pour les consommateurs belges avec des appareils innovants et de haut niveau. »

L’OPPO Find X2 Pro est équipé d’un écran QHD + AMOLED et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait l’un des écrans de la plus haute qualité sur le marché. Il est également équipé d’un système de caméra Ultra Vision, qui permet une expérience de photographie polyvalente et avancée. Equipé d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 865 et du modem 5G Qualcomm® Snapdragon™ X55, et doté de la technologie de charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 watts (conçue et développée par OPPO), le smartphone permet une expérience passionnante sans précédent pour les consommateurs.

L’EISA est la plus grande collaboration indépendante d’experts en technologies multimédias au monde et offre un point de vue unique et mondial sur le marché de l’électronique grand public. Cela fait près de 40 ans que les récompenses de l’EISA prescrivent des recommandations indépendantes pour l’électronique grand public. Les gagnants des prix EISA sont choisis chaque année par des groupes d’experts représentant soixante magazines et sites Web de premier plan sur la photographie, la technologie Home Theatre Video et Home Theatre Audio, la hi-fi et l’électronique mobile et embarquée de 29 pays. Ces groupes d’experts travaillent de manière indépendante mais collaborent sous l’égide de l’EISA.