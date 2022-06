Comment les crypto-monnaies fonctionnent-elles et comment pouvez-vous investir ?

Une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle : cela signifie qu’elle n’existe pas physiquement, mais exclusivement en ligne. Ces derniers temps, l’intérêt pour l’investissement dans les crypto-monnaies a augmenté à un rythme effréné. Nous allons essayer de comprendre ensemble le fonctionnement des crypto-monnaies et comment y investir en toute sécurité.

Comment fonctionnent les crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies peuvent être transférées à n’importe qui sur Internet sans avoir besoin d’un intermédiaire, comme une banque. Elles peuvent aussi être utilisées pour effectuer des paiements dans le monde entier, sans aucune restriction. Il est important de garder à l’esprit que le cours des bitcoins est en constante évolution. En d’autres termes, si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie, vous devez être conscient qu’elle peut valoir aujourd’hui des milliers de dollars et demain seulement des centaines de dollars. Si la valeur baisse, il n’y a aucune garantie qu’elle remontera rapidement, il faut donc être conscient des risques.

Comment acheter des crypto-monnaies ?

Vous pouvez le faire avec une carte de crédit ou, dans certains cas, par le biais d’un processus appelé « minage ». Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement acheter des bitcoins et d’autres crypto-monnaies en utilisant un large éventail d’options de paiement. À ce titre, KuCoin accepte une grande variété de devises et vous permet d’acheter facilement des crypto-monnaies. Une fois votre achat effectué, nous déposerons votre nouvelle crypto-monnaie directement dans votre portefeuille KuCoin, un moyen simple et sécurisé de gérer vos crypto-monnaies.

Qu’est-ce que le Bitcoin ?

Lorsque l’on parle de crypto-monnaies, on parle de bitcoin. Il s’agit de la première mise en œuvre du concept de crypto-monnaie et du premier réseau de paiement décentralisé de pair à pair dirigé par ses utilisateurs. C’est-à-dire qu’il n’est pas soumis à une autorité centrale ni à un intermédiaire. Le bitcoin est également un réseau consensuel qui permet une monnaie et un système de paiement entièrement numériques.

Pourquoi les utilisateurs investissent-ils dans les crypto-monnaies ?

L’intérêt pour l’achat de crypto-monnaies a augmenté de 300 % l’année dernière et les recherches sur internet pour « acheter du bitcoin » de 200 %. Comment expliquer ce phénomène ? Aujourd’hui, les investisseurs en bitcoins souhaitent avoir le contrôle total de l’ensemble de leurs transactions. De plus, la technologie blockchain à la base du bitcoin et des autres crypto-monnaies présente plusieurs caractéristiques qui en font un investissement intéressant, en voici quelques-uns :

1. Augmenter ses profits

Les crypto-monnaies se sont révélées être une bonne alternative pour protéger l’argent de ses utilisateurs, en raison de la perte de valeur de la plupart des autres devises. Elles permettent d’augmenter leurs gains puisqu’elles génèrent des revenus passifs. Grâce à ses solutions de trading totalement automatisés, KuCoin permet, par exemple, de générer automatiquement de l’argent en proposant des services de gestion de patrimoine.

2. Une sécurité accrue grâce à la technologie blockchain

Le système technologique utilisé par les crypto-monnaies est beaucoup plus sûr, car il s’agit d’une procédure entièrement cryptée et les informations ne peuvent être décryptées que par l’expéditeur et le destinataire à l’aide d’un code qu’eux seuls possèdent. De plus, il s’agit d’une monnaie universelle et, à moins que son utilisation n’ait été restreinte, elle peut être utilisée pour des transactions partout dans le monde.

3. Un projet plein de promesses

Le bitcoin a été la première crypto-monnaie à apparaître en 2008 et depuis sa création, les premiers investisseurs à investir dans les monnaies numériques ont énormément profité de l’augmentation de son prix au fil du temps. Par conséquent, cela nous montre que l’investissement dans les crypto-monnaies est une excellente occasion de réaliser des bénéfices, bien qu’à long terme.

Est-il sûr d’investir dans les crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies ne sont pas assurées par un gouvernement, comme le sont les dépôts bancaires. Cela signifie que les crypto-monnaies stockées en ligne ne bénéficient pas des mêmes protections que l’argent déposé sur un compte bancaire. Le marché des crypto-monnaies permet de construire divers outils et services de manière décentralisée. C’est précisément de là que vient la transparence du processus. Pour plus de sécurité, la bourse, qui est entièrement numérique, utilise une cryptographie forte pour sécuriser les transactions, contrôle la création d’unités supplémentaires et vérifie le transfert des actifs à l’aide de technologies d’enregistrement distribuées.

Comment investir dans les bitcoins et les crypto-monnaies ?

1. Décidez du type de crypto-monnaie dans lequel vous souhaitez investir

La première étape pour savoir comment investir dans les bitcoins consiste à décider, sur la base des questions mentionnées aux points précédents, quelle est la crypto-monnaie qui vous intéresse le plus. Il existe plusieurs milliers de crypto-monnaies différentes et la valeur totale de l’ensemble d’entre elles s’élève à environ 1,7 trillion de dollars. Aujourd’hui, la plateforme KuCoin offre à elle seule 540 crypto-monnaies et est donc pionnière sur les exclusivités en termes de crypto-monnaies.

2. Choisir où investir

Comme pour toute procédure, il est essentiel de planifier, de fixer des objectifs et de déterminer le montant que vous souhaitez investir. Une fois cette décision prise, il est important d’examiner le meilleur moment pour réaliser l’investissement.

3. Obtenir un portefeuille de crypto-monnaies

Il existe différents types de portefeuilles et chacun d’entre eux est destiné à un type différent de crypto-monnaie. Choisissez-bien !

4. Rejoindre un réseau d’échange

Une fois que vous avez un portefeuille, il est temps de rejoindre une plateforme d’échanges, car c’est là que les transactions auront lieu.

5. Acheter des crypto-monnaies

Si vous avez déjà un portefeuille et un compte d’échange, vous pouvez désormais acheter des crypto-monnaies. Celles-ci peuvent être achetées sur le site web de chaque crypto-monnaie ou des plateformes spécialisées, à l’image de KuCoin.

Conclusion

Nous avons ainsi vu ensemble comment les crypto-monnaies fonctionnent et comment investir. Cependant, n’oubliez pas que les crypto-monnaies ne sont réglementées par aucune institution, ce qui vous rend seul responsable de ce qui arrive à votre argent. Pour éviter toute fraude éventuelle, vous pouvez recourir à certaines mesures telles que l’activation de la double authentification (2FA). C’est notamment la promesse de KuCoin. Une fois votre compte créé, vous devrez introduire votre mot de passe, puis un code unique et temporaire envoyé directement sur votre téléphone portable. Personne ne pourra donc accéder à votre compte sans votre autorisation.