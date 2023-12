Comment jouer au blackjack en ligne comme un pro ?

Le blackjack est l’un des jeux de cartes les plus populaires au monde. Avec un taux de redistribution de 99,87%, de nombreuses variantes disponibles et la possibilité de mettre en place des stratégies de jeu efficaces, il est aussi l’un des jeux de casino les plus appréciés par les joueurs en ligne. Si, vous aussi, vous souhaitez profiter de toutes les opportunités de gains et de divertissement offertes par le blackjack en ligne, vous trouverez dans cet article tous nos meilleurs conseils d’experts pour commencer à jouer au blackjack dans les meilleures dispositions ?.

Quelles sont les règles du blackjack en ligne ?

Le blackjack est un jeu de cartes qui se joue directement contre le croupier. Également appelé « 21 », il a pour objectif d’obtenir la combinaison de cartes qui se rapproche au plus près du 21, mais sans jamais le dépasser. Dans la version classique, le croupier vous distribue 2 cartes fermées au début de chaque manche et se distribue 1 carte fermée et 1 carte ouverte. Une fois vos cartes en main, vous avez la possibilité de choisir entre différentes actions : demander une carte supplémentaire, abandonner ou poursuivre.

Au blackjack, chaque carte numérotée de 2 à 10 équivaut à sa valeur nominale. Les figures (valet, dame, roi) ont une valeur de 10 et l’As peut, au choix, afficher une valeur de 1 ou de 11. Lorsque vous obtenez un « blackjack », votre mise est payée 3 pour 2. Les mains gagnées contre le croupier, mais qui ne forment pas un blackjack, vous permettent de remporter 1 fois votre mise.

Quelles sont les stratégies de jeu les plus efficaces au blackjack en ligne ?

L’un des gros avantages du blackjack par rapport à la plupart des jeux de hasard en ligne est qu’il vous permet de mettre en place des stratégies de jeu efficaces afin d’améliorer vos statistiques de jeu. Ces stratégies sont parfaitement légales et peuvent être appliquées sans risque sur des casinos en ligne comme Fortune Panda .

La stratégie de mise la plus célèbre au blackjack est la « stratégie de base ». Développée par un mathématicien et passionné de blackjack, cette stratégie permet de connaître la meilleure action à réaliser en fonction de votre main et de la carte découverte du croupier. Très appréciée par les joueurs de blackjack professionnels, cette stratégie permet de diminuer l’avantage de la maison à moins de 1%.

Il existe d’autres stratégies de jeu au blackjack, comme la méthode Hi-Low, le système Grindr d’Oscar et le système Paroli. Toutes ces stratégies ont des avantages et des inconvénients propres, et il est important de les tester afin de savoir lesquelles sont les plus adaptées à votre type de jeu. Quelle que soit la stratégie adoptée, veillez à utiliser une stratégie de paris progressifs et dépendante de la composition. Ne prenez également jamais l’assurance.

En plus des différentes stratégies de mise, vous pouvez améliorer vos chances de gains en optant pour les versions de blackjack en ligne les plus avantageuses. Le Classic blackjack vous permet par exemple de faire baisser l’avantage du casino puisqu’il se joue généralement avec un seul jeu de cartes. Le blackjack Double Exposure représente également une version intéressante car elle vous permet de connaître directement les 2 cartes du croupier.