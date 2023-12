Les OPPO A38 et OPPO A58 maintenant disponibles !

OPPO annonce la disponibilité de deux nouveaux smartphones dans sa Série A en Belgique. Il s’agit en premier lieu du OPPO A38 équipé de la charge rapide SUPERVOOC 33W et d’une grande batterie de 5.000 mAh, propulsé par la puce MediaTek Helio G85 et doté de suffisamment de mémoire et d’espace de stockage. Le smartphone dispose d’un appareil photo de 50 MP à intelligence artificielle, d’un affichage Sunlight avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et du mode Ultra Volume, soit la combinaison idéale pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

En deuxième lieu, c’est l’OPPO A58 qui est désormais également disponible. Avec un remarquable affichage FHD+ Sunlight de 6,72 pouces et un duo de haut-parleurs stéréo améliorés, l’OPPO A58 fait basculer l’expérience divertissement vers un niveau supérieur en satisfaisant aux exigences de différents scénarios. Avec sa charge SUPERVOOC 33W puissante, une grande batterie longue durée de 5.000 mAh, du matériel amélioré et la surcouche intuitive ColorOS 13.1, l’OPPO A58 au design stylé peut se targuer de disposer d’une durée de vie de batterie exceptionnelle et de performances puissantes. Des prestations souples et fiables allant de pair avec le style de vie dynamique de l’utilisateur sont donc garanties.

À propos du A58

Un superbe design haut de gamme

L’OPPO A58 est disponible dans la couleur Glowing Black. Cette version est revêtue de la finition iconique OPPO Glow au magnifique effet scintillant. L’OPPO A58 pèse environ 192 grammes et mesure à peine 7,99 mm d’épaisseur, ce qui garantit une prise en main confortable et lui confère une apparence raffinée et tendance.

Un affichage Sunlight splendide

Le nouvel OPPO A58 est pourvu d’un affichage FHD+ Sunlight de 6,72 pouces et d’un écran d’une luminosité de 680 nits, ce qui permet aux utilisateurs de regarder des photos ou de lire du texte facilement même en plein soleil. L’affichage Sunlight Display et sa haute résolution de 2400 par 1800 supporte 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 pour un rendu vivant du contenu et une netteté incomparable des textes.

Un duo impressionnant de haut-parleurs stéréo avec mode Ultra Volume

L’OPPO A58 est également équipé d’un duo de haut-parleurs stéréo améliorés. Ceux-ci offrent jusqu’à 40% de volume supplémentaire par rapport à la génération précédente et fournissent une qualité de son surround stéréo plus riche et plus complète pour les conversations, les jeux et le visionnage vidéo.

Un système d’appareil photo amélioré pour laisser libre cours à la créativité

L’OPPO A58 est équipé d’un appareil photo de 50 MP à intelligence artificielle, grâce auquel les utilisateurs peuvent capturer des images en haute résolution d’une clarté époustouflante. Avec la technologie de regroupement de pixels, quatre pixels sont combinés pour former un pixel plus grand, permettant ainsi de préserver plus de détails, surtout dans des conditions de faible luminosité. L’appareil photo de 50 MP doté d’intelligence artificielle et la caméra portrait de 2 MP travaillent ensemble pour offrir la possibilité d’un flou artistique de l’arrière-plan impressionnant. Avec l’appareil photo de 8 MP à l’avant, l’OPPO A58 permet de superbes selfies et des conversations vidéo d’une qualité améliorée.

Une longue durée de vie de batterie et la charge rapide SUPERVOOC

À côté de ses fonctionnalités de divertissement et de son système d’appareil photo impressionnants, l’OPPO A58 est livré avec une grande batterie et une vitesse de charge élevée pour des performances batterie fiables. Grâce à la grande batterie de 5.000 mAh, les utilisateurs peuvent passer jusqu’à 32h d’appel, regarder des vidéos YouTube pendant 16h ou jouer à PUBG pendant 5 heures sur une seule charge complète1. Avec la technologie de charge rapide SUPERVOOC 33W d’OPPO, la batterie de 5.000 mAh peut se recharger jusqu’à 100% en seulement 75 minutes. Une courte session de recharge d’à peine cinq minutes permet de passer des appels pendant encore 3,39h.

Un longue durée de vie

L’OPPO A58 a été développé pour durer, a un indice IP54 et est résistant aux éclaboussures et à la poussière. Afin de garantir fiabilité et haute qualité, l’OPPO A58 a passé six tests majeurs, tels que les chutes physiques, l’eau, le rayonnement solaire, les dégâts climatiques, les petites chutes répétées et des tests de stabilité de signal.

À propos du A38

Un superbe design iconique et léger

L’OPPO A38 reste fidèle au design iconique de la marque avec ses couleurs vivantes et ses magnifiques textures. L’OPPO A38 est disponible dans la couleur Glowing Black et est orné de la finition exclusive OPPO Glow qui fait subtilement scintiller l’apparence de la face arrière du téléphone. Une finition mate double avec un effet pailleté qui confère une résistance aux traces de doigts.

La gamme présente le même look iconique rétro et ultra fin que l’on retrouve sur les autres modèles de la série A d’OPPO. Avec son 2D Premium Design, l’appareil tient confortablement en main et a une apparence fine et légère, avec une épaisseur d’environ 8,16 mm et un poids d’à peine 190 grammes. En plus de cela, l’OPPO A38 est pourvu de la fonctionnalité de déverrouillage Side Fingerprint, grâce à laquelle il est possible de déverrouiller rapidement l’appareil, même à une main.

Une expérience de visionnage immersive avec l’affichage Sunlight de 90 Hz

Arriver à regarder ou lire du contenu sur un écran en plein soleil est bien souvent un défi, mais l’OPPO A38 introduit le tout nouvel affichage Sunlight Display 90 Hz et une luminosité d’écran maximale de 720 nits en mode High Brightness.

De plus, l’OPPO A38 présente un écran HD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et prend en charge 96% de la gamme de couleurs DCI-P3, pour des images fluides aux couleurs vives. L’OPPO A38 est livré avec la fonction All-Day Eye Comfort, destinée à contrer la fatigue oculaire et à rendre l’expérience confortable, peu importe le temps passé à regarder l’écran.

Capturez des clichés époustouflants avec le système d’appareil photo amélioré

L’OPPO A38 est équipé d’un appareil photo de 50 MP doté d’intelligence artificielle et d’une caméra bokeh de 2 MP permettant aux utilisateurs de capturer des images lumineuses et naturelles. Grâce au regroupement de pixels, quatre pixels sont regroupés en un plus grand pixel, préservant ainsi plus de détails, même dans des conditions de basse lumière. Les deux appareils photo travaillent également avec un algorithme portrait avancé d’OPPO pour appliquer un effet de flou artistique impressionnant aux arrière-plans. Avec la caméra selfie de 5 MP à l’avant, l’OPPO A38 délivre des selfies incroyables et une qualité d’image améliorée en conversation vidéo.

Des performances rapides et fluides

L’OPPO A38 est livré avec une configuration de 4GB de RAM et de 128 GB de ROM, et est pourvu de la technologie d’expansion de RAM qui permet de transformer de l’espace ROM en 4GB de RAM maximum, pour permettre au téléphone de continuer à tourner de manière fluide dans des moments particulièrement exigeants en termes de performance.

En plus de cela, l’OPPO A38 introduit le mode Ultra Volume, une fonction logicielle qui augmente le volume du haut-parleur de 300%, ce qui permet de passer des appels ou de regarder de courtes vidéos facilement, même dans un environnement particulièrement bruyant.

La recharge éclair et une batterie qui tient la distance

Avec sa grande batterie de 5.000 mAh, l’OPPO A38 permet une recharge complète en environ 75 minutes à l’aide de sa technologie de charge rapide SUPERVOOC. Avec une courte session de charge d’à peine 15 minutes, il est déjà possible de regarder des vidéos YouTube pendant 5,02h ou de passer des appels pendant 8,61h. Lorsque l’appareil est entièrement chargé, l’OPPO A38 disposera, après 12 heures de travail et d’activités quotidiennes, d’encore de plus de 20% de vie de batterie.

Une longue durée de vie

L’OPPO A38 a été développé pour durer et possède un indice de poussière et d’étanchéité IP54, qui lui confère une résistance aux éclaboussures et aux environnements humides.Afin de garantir fiabilité et haute qualité, l’OPPO A38 a passé six tests majeurs, tels que les chutes physiques, l’eau, le rayonnement solaire, les dégâts climatiques, les petites chutes à répétition et des tests de stabilité de signal.

Disponibilité des OPPO A38 et A58

L’OPPO A38 est dès à présent disponible en Belgique dans sa couleur Glowing Black avec 4GB de RAM et 128GB de ROM au prix conseillé de 219 euros via la boutique en ligne d’OPPO et les autres canaux de vente.

L’OPPO A58 est quant à lui disponible dans sa couleur Glowing Black avec 6GB de RAM et 128GB de ROM au prix conseillé de 249 euros via la boutique en ligne d’OPPO et les autres canaux de vente.