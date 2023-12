Acer lance le Nitro V 16, un ordinateur portable gaming équipé de nouveaux processeurs AMD Ryzen 8040

Acer annonce aujourd’hui le nouveau PC portable gaming Nitro V 16 (ANV16-41), conçu pour les gamers qui recherchent un ordinateur bien équilibré, doté de fonctionnalités puissantes ainsi que d’autres avantages.

Le nouvel ordinateur portable Nitro V est équipé du nouveau processeur AMD Ryzen™ série 8040 avec la technologie Ryzen™ AI intégrée et jusqu’aux GPU de la série NVIDIA® GeForce RTX™ 40 pour PC portable avec DLSS 3.5 pour offrir des performances polyvalentes, une autonomie de batterie longue durée et des technologies alimentées par l’IA. Même dans le feu de l’action, le Nitro V 16 garde les composants à une température constante grâce à son système de refroidissement innovant à double ventilateurs.

« Acer et AMD poursuivent leur collaboration afin d’offrir des expériences gaming soutenues par l’IA avec le nouvel ordinateur portable Nitro équipé des nouveaux processeurs AMD Ryzen 8040 Series », déclare James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc. « Associé à une fréquence de rafraîchissement rapide de l’écran et à de nombreuses autres fonctions et améliorations, le Nitro V 16 est le nouvel ordinateur portable gaming prêt pour l’IA et destiné à tous les types de joueurs. ».

Des expériences de jeux fluides avec le processeur AMD Ryzen de la série 8040

Le Nitro V 16 fournit des performances et de l’efficacité pour jouer ou travailler avec le nouveau processeur AMD Ryzen 7 8845HS[1]. Grâce à l’architecture Zen 4, les joueurs peuvent profiter de vitesses fiables pour le streaming ou le gaming tout en bénéficiant d’une autonomie prolongée de la batterie – avec optimisations intelligentes et fonctions de gestion de l’énergie de troisième génération (PMF). Le PC portable gaming sous Windows 11 génère également des images fluides et optimisées par l’IA sur des jeux et des applications utilisant le ray-tracing grâce aux GPU[1] NVIDIA GeForce RTX 4060 pour portable et à la technologie DLSS 3.5[1] . Les technologies GeForce RTX sont compatibles avec plus de 500 jeux et applications populaires, y compris des jeux à succès tels que Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2. Avec un maximum de 32 Go de RAM DRR55600 et jusqu’à 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4, ainsi qu’un système de refroidissement à double ventilateur de dernière génération, les spécifications du Nitro V 16 lui permettent de prendre en charge les jeux lourds et les transferts de données.

Offrir tout ce dont vous avez besoin et plus encore

Doté de deux options d’affichage WQXGA ou WUXGA de 16 pouces avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz, le Nitro V 16 offre des images fluides avec moins de ghosting et de déchirures de l’écran pour des sessions de jeux exemptes des effets de flou. Les joueurs auront un atout compétitif puisqu’ils pourront voir et entendre chaque détail grâce au format large 16:10 de l’écran et ses haut-parleurs équipés de la technologie DTS X: Ultra pour un son parfaitement clair. Une suite de fonctionnalités compatibles avec l’IA peut également être optimisée lors de la diffusion en continu ou du chat vidéo avec la webcam Acer PurifiedView™ et Acer PurifiedVoice™ 2.0 supportée par l’IA et dotée de trois microphones bénéficiant de la réduction du bruit par l’IA. Les joueurs peuvent changer et contrôler les performances et la température de l’ordinateur en un clic via la touche Switch Mode ou en passant directement par l’application NitroSense, accessible via la touche NitroSense dédiée. Les joueurs apprécieront également la gamme complète de ports périphériques et de connectivité du Nitro V 16, notamment 1 x port USB 4 Type C, 2 x ports USB 3 (dont l’un permet la recharge hors ligne), 1 x port HDMI, 1 x lecteur de carte microSD et d’une compatibilité avec le Wi-Fi 6E. Enfin, l’ordinateur portable est également livré avec un mois gratuit de Xbox Game Pass afin de permettre aux utilisateurs de profiter des derniers titres avec d’autres joueurs sur PC.

Prix et disponibilité

Le Nitro V 16 (ANV16-41) sera disponible au Benelux au mois d’avril 2024, à partir de 999,00 €, prix conseillé TTC.

Les spécifications techniques, les prix et la disponibilité peuvent varier selon les régions. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’agence de relations presse ou vous connecter sur le site : www.acer.com.